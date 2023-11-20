Объявлена «линейная амнистия» для инженерных сетей, построенных до 30 декабря 2004 г.

Сети, которые используются для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения и оказания услуг связи, попадают под упрощенный порядок оформления прав на линейные объекты.

Значительная часть социально-важных инженерных сооружений, обеспечивающих функционирование российских городов, была построена в 70-90-х гг. XX в. «хозяйственным» способом — без получения разрешений, без оформления прокладки сетей и прав на использование земельных участков под ними, до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. По данным Росреестра, в настоящее время отсутствуют правоустанавливающие документы на 720 тыс. км линейных объектов, по ранее действующему законодательству регистрация прав владельцев была затруднена.

15 августа 2023 г. вступил в силу Закон Российской Федерации №430-ФЗ «О линейной амнистии», который позволит владельцам инженерных сетей (линейных объектов), построенных до 30 декабря 2004 г., оформить права на использование земельных участков, занятых такими объектами, и непосредственно на сами линейные объекты в упрощенном порядке.

Линейная амнистия продолжила тенденцию упрощения оформления прав на объекты недвижимости. Напомним, ранее была проведена «дачная амнистия», когда был упрощен порядок оформления права собственности на жилые и садовые дома, имущество общего пользования садоводческих и огороднических товариществ, а также гаражи.

Упрощенный порядок оформления обеспечит учет юридически «бесхозных» сетей, которые используются в жилищно-коммунальном хозяйстве, но не были ранее оформлены надлежащим образом.

По новому закону субъекты естественных монополий смогут оформить публичный сервитут без предоставления правоустанавливающих документов.

До 1 января 2025 г. кадастровый учет и регистрация прав будут осуществляться на основании декларации об объекте недвижимости, составленной и заверенной владельцем линейного объекта. Допускается указание ограниченного перечня характеристик объекта (наименование, ориентировочная протяженность, год строительства, условное местоположение).

Характеристики, необходимые для точной кадастровой оценки сооружения (процент износа, материал, вид прокладки и т.п.), в этой декларации отсутствуют, а сведения о координатах линейного объекта можно внести в Единый государственной реестр недвижимости только в случае осуществления государственного кадастрового учета на основании технического плана.

Наиболее полный перечень характеристик инженерной сети содержится в техническом паспорте и иной инвентаризационно-технической документации, которую по запросу подготавливают специализированные организации, в том числе и Бюро технической инвентаризации (БТИ).

Ожидается, что налог на имущество юридических лиц в ближайшем будущем будет рассчитываться исходя из кадастровый стоимости, как, например, в настоящее время происходит расчет в отношении недвижимого имущества физических лиц. Если налогообложение пойдет по этому пути, собственники инженерных сетей, заранее подготовившие полную техническую документацию (технический паспорт) на объект, получат преимущество при оспаривании кадастровой стоимости.

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