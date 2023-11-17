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Коррупционный скандал в ФСБ. По делу Merlion задержали нескольких силовиков

Коррупционный скандал в ФСБ. По делу Merlion задержали нескольких силовиков
Иллюстрация: РИА Новости

Запутанное дело об аресте владельцев Merlion вылилось в коррупционный скандал. По версии следствия, силовики вымогали у предпринимателей по 5 млрд руб. за прекращение уголовного преследования.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

По делу, связанному с компанией Merlion (владеет в том числе магазинами Ситилинк), задержаны несколько сотрудников одного из управлений ФСБ, курировавших деятельность правоохранительных органов, пишет РБК со ссылкой на источники.  

По версии следствия, представители ФСБ вымогали 5 млрд руб. у руководства компании Merlion за прекращение уголовного дела. Среди задержанных экс-начальник СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергей Ромодановский, следователь того же управления Андрей Жерютин, а также начальник Хорошевского следственного отдела (входит в то же СУ) Рустам Юсупов.  

Известно, что суд арестовал задержанных по обвинению в совершении целого ряда преступлений, в том числе в организации преступного сообщества с использованием служебного положения или участии в нем (ст. 210 УК), а также в получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК). В здании управления ФСБ по Москве и Московской области прошли обыски.  

Напомним, в октябре 2020 г. троих совладельцев компании Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали по обвинению в организации покушения на экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко. Его дом подожгли, обошлось без жертв. Ранее по этому же делу силовики задержали бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина.

После ареста совладельцев Merlion неизвестные лица начали вымогать у каждого из них по 5 млрд руб., обещая завершить уголовное преследование. В 2021 г. Басманный суд отказался продлевать арест для владельцев Merlion и выпустил их из СИЗО. А спустя несколько месяцев Вячеслав Симоненко был задержан в рамках уголовного дела о фальсификации доказательств и даче ложных показаний.  

DК.RU рассказывал об уголовном деле в отношении топ-менеджеров Merlion. Тогда генеральный директор сети DNS Дмитрий Алексеев так комментировал происходящее:

 В 2015 году в компании Merlion разгорелся корпоративный конфликт, в ходе которого основные владельцы (Карчев, Мангутов, Абрамов) выдавили из бизнеса миноритарных акционеров. Наиболее пострадавший, бывший гендиректор «Мерлиона» Симоненко, последовательно был не согласен с происходящим, и конфликт привел к насильственным действиям. У меня все это плохо укладывается в голове. Но правоохранительная машина у нас не имеет обратного хода. У нее просто нет такой развилки, когда арестованных отпускают и говорят: «Ой, мы ошиблись».       

Автор: Екатерина Тарханова
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