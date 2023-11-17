Коррупционный скандал в ФСБ. По делу Merlion задержали нескольких силовиков

Запутанное дело об аресте владельцев Merlion вылилось в коррупционный скандал. По версии следствия, силовики вымогали у предпринимателей по 5 млрд руб. за прекращение уголовного преследования.

По делу, связанному с компанией Merlion (владеет в том числе магазинами Ситилинк), задержаны несколько сотрудников одного из управлений ФСБ, курировавших деятельность правоохранительных органов, пишет РБК со ссылкой на источники.

По версии следствия, представители ФСБ вымогали 5 млрд руб. у руководства компании Merlion за прекращение уголовного дела. Среди задержанных экс-начальник СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергей Ромодановский, следователь того же управления Андрей Жерютин, а также начальник Хорошевского следственного отдела (входит в то же СУ) Рустам Юсупов.

Известно, что суд арестовал задержанных по обвинению в совершении целого ряда преступлений, в том числе в организации преступного сообщества с использованием служебного положения или участии в нем (ст. 210 УК), а также в получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК). В здании управления ФСБ по Москве и Московской области прошли обыски.

Напомним, в октябре 2020 г. троих совладельцев компании Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали по обвинению в организации покушения на экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко. Его дом подожгли, обошлось без жертв. Ранее по этому же делу силовики задержали бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина.

После ареста совладельцев Merlion неизвестные лица начали вымогать у каждого из них по 5 млрд руб., обещая завершить уголовное преследование. В 2021 г. Басманный суд отказался продлевать арест для владельцев Merlion и выпустил их из СИЗО. А спустя несколько месяцев Вячеслав Симоненко был задержан в рамках уголовного дела о фальсификации доказательств и даче ложных показаний.

DК.RU рассказывал об уголовном деле в отношении топ-менеджеров Merlion. Тогда генеральный директор сети DNS Дмитрий Алексеев так комментировал происходящее: