Уральским бизнесменам расскажут, как избавиться от излишнего внимания ФНС в 2024 году

Ежегодно в Екатеринбург съезжаются директора и предприниматели, чтобы попасть на семинар «Налоговый гамбит» и узнать самые свежие данные о налоговом контроле и оценить свои риски.

Популярность налогового просвещения в бизнес-сообществе за последние годы только возрастает. Как говорят сами бизнесмены, нынешняя экономическая ситуация, планы на пополнение бюджета и методы, используемые для этого – не оставляют выбора. Если предупрежден, значит остался с деньгами и не «вляпался» в неприятности.

На последнем семинаре спикер Петр Койнов поведал нам о том, насколько сильно сейчас в ФНС развита аналитика. У некоторых участников это вызвало состояние страха, потому что о нашей деятельности налоговики могут знать больше, чем мы сами. Прямо так в отзывах и писали, — отметили организаторы «Налогового гамбита».

В таком случае для собственников и руководителей предприятий становится жизненно важно узнать, как их бизнес выглядит для зорких глаз налоговой с учетом нынешней экономической конъюнктуры. Подобные данные позволяют вовремя найти ошибки, скорректировать деятельность и значительно повысить безопасность бизнеса. Отсюда и ясность, почему этот семинар вызывает повышенный интерес.

Большой итоговый семинар «Налоговый гамбит: обеляться или уходить в тень. Санкции и налоговые проверки. Практика» пройдет 15-16 декабря 2023 г. в Екатеринбурге.

За два дня участники семинара узнают:

Тренды развития и нюансы работы предпроверочного анализа;

Аналитические комплексы ФНС и новые методы в налоговом контроле;

Нюансы проведения выездных, камеральных и тематических налоговых проверок;

Теория и практика налоговой ответственности на свежих кейсах: дробление, взаимозависимые лица, контроль цен, неуплата недоимки, банкротство.

А также по просьбам участников в программу добавлен уникальный новый блок с информацией, которую нигде больше и не найти.

Аналитика ключевых налоговых показателей:

Основные налоговые (финансовые) маркеры для компании;

Как на основе этих данных стать неинтересным для налоговой.

Сейчас правила игры изменились, и, чтобы остаться победителем, надо научиться играть по-новому. Как в 2024, при условиях полной прозрачности бизнесу выживать, не создавая себе новых проблем, уже скоро узнаем на «Налоговом гамбите».

Реклама. Индивидуальный предприниматель Сгонникова Н.П.