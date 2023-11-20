Уральским бизнесменам расскажут, как избавиться от излишнего внимания ФНС в 2024 году
Ежегодно в Екатеринбург съезжаются директора и предприниматели, чтобы попасть на семинар «Налоговый гамбит» и узнать самые свежие данные о налоговом контроле и оценить свои риски.
Популярность налогового просвещения в бизнес-сообществе за последние годы только возрастает. Как говорят сами бизнесмены, нынешняя экономическая ситуация, планы на пополнение бюджета и методы, используемые для этого – не оставляют выбора. Если предупрежден, значит остался с деньгами и не «вляпался» в неприятности.
На последнем семинаре спикер Петр Койнов поведал нам о том, насколько сильно сейчас в ФНС развита аналитика. У некоторых участников это вызвало состояние страха, потому что о нашей деятельности налоговики могут знать больше, чем мы сами. Прямо так в отзывах и писали, — отметили организаторы «Налогового гамбита».
В таком случае для собственников и руководителей предприятий становится жизненно важно узнать, как их бизнес выглядит для зорких глаз налоговой с учетом нынешней экономической конъюнктуры. Подобные данные позволяют вовремя найти ошибки, скорректировать деятельность и значительно повысить безопасность бизнеса. Отсюда и ясность, почему этот семинар вызывает повышенный интерес.
Большой итоговый семинар «Налоговый гамбит: обеляться или уходить в тень. Санкции и налоговые проверки. Практика» пройдет 15-16 декабря 2023 г. в Екатеринбурге.
За два дня участники семинара узнают:
- Тренды развития и нюансы работы предпроверочного анализа;
- Аналитические комплексы ФНС и новые методы в налоговом контроле;
- Нюансы проведения выездных, камеральных и тематических налоговых проверок;
- Теория и практика налоговой ответственности на свежих кейсах: дробление, взаимозависимые лица, контроль цен, неуплата недоимки, банкротство.
А также по просьбам участников в программу добавлен уникальный новый блок с информацией, которую нигде больше и не найти.
Аналитика ключевых налоговых показателей:
- Основные налоговые (финансовые) маркеры для компании;
- Как на основе этих данных стать неинтересным для налоговой.
Сейчас правила игры изменились, и, чтобы остаться победителем, надо научиться играть по-новому. Как в 2024, при условиях полной прозрачности бизнесу выживать, не создавая себе новых проблем, уже скоро узнаем на «Налоговом гамбите».
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