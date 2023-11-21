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ЧП в Megagroup.ru: резкое снижение цен на все тарифы запускает бизнес на новый уровень

ЧП в Megagroup.ru: резкое снижение цен на все тарифы запускает бизнес на новый уровень
Иллюстрация: Megagroup.ru

С 20 по 30 ноября 2023 г. в Megagroup.ru проходит «Черная пятница» и действуют скидки до 55% на все тарифы готовых решений для бизнеса: лендинги, интернет-магазины и бизнес.

#БИЗНЕС

В течение 10 дней у клиентов есть беспрецедентная возможность заказать сайт по стоимости ниже рынка:

  • лендинг 4 275 руб. вместо 9 500 руб.;
  • интернет-магазин «Оптимальный» 5 820 руб. вместо 12 950 руб.

Заказать сайт легко можно, заполнив форму по ссылке.

ЧП в Megagroup.ru: резкое снижение цен на все тарифы запускает бизнес на новый уровень 1

Дополнительно веб-студия предлагает месяц сопровождения контекстной рекламы бесплатно при оплате тарифа контекстного продвижения. 

Megagroup.ru уже доверили свои онлайн-проекты более 40 тыс. клиентов из разных бизнес-направлений: логистика, туризм, дизайн, образование, строительство, технологии, одежда, детские товары, развлечения, консалтинг, производство, охрана.

За 25 лет веб-студия Megagroup.ru реализовала более 200 тыс. сайтов и стала лидером среди сайтостроителей в низком ценовом сегменте.

В веб-студии представлен большой каталог готовых дизайнерских решений, который позволяет определиться с идеей для сайта за один день и через три дня уже запустить свой бизнес в онлайн.

При заказе сайта клиенты получают персонального менеджера и команду технической поддержки в режиме 24/7, которая обеспечивает сайт бесперебойной работой и оперативно решает все вопросы, связанные с сервисами, сопровождающими бизнес на сайте.

Веб-студия Megagroup.ru успешно реализует партнерство с Альфа-банком, Тинькофф, Яндекс, ПСБ, БСПБ, банком «Точка», Атол Онлайн, БизнесЮристом, ATC UIC и расширяет возможности для усиления преимуществ своих клиентов в ведении бизнеса онлайн.

Получить скидку на создание сайта по тарифу ЧП можно по ссылке.

Реклама. ООО «Мегагрупп.ру»

Автор: Мария Смирнова
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