«Это такая дофаминовая история». Что включает в себя ген предпринимательства и есть ли он?

Мы попытались выяснить, какие общие черты личности присущи бизнесменам и можно ли передать их по наследству. Ответ психолога.

Можно ли на генном уровне выявить предрасположенность человека к определенному образу жизни? Психологи утверждают, что да, можно — наследственность определяет многое. Большая часть вещей, которые принято считать результатом воспитания, влияния окружения, является на самом деле результатом экспрессии генов или эпигенетикой (наука о наследуемых свойствах организма, об информации, которая может быть закодирована в геноме).

Основываясь на том, что уже изучено в данной области, некоторые психологи утверждают, что уровень дисциплины, счастья, тревожности, творчества предопределен генами, так же, как и предпочтения в запахах или в еде. Даже музыкальный вкус определен генами, как и сексуальная ориентация, тип людей, которые нравятся. Манера реагировать на стресс, амбиции — их отсутствие или наличие, желание конкурировать — все это обусловлено генетически и передается по наследству.

В частности, так считает Михаил Саидов, сейчас это известный психолог, коуч, автор книг. В прошлом директор одного из самых больших маркетинговых агентств в мире Phenom People и коммерческий директор японского гиганта Konica Minolta.

Саидов окончил MBA в Schulich School of Business. Он позиционирует себя как коуч для коучей. Является основателем школы для предпринимателей «На Арене» и Академии экспоненциального коучинга.

На своих лекциях он рассказывает о пятифакторной модели личности — это модель, которая определяется исходя из пяти факторов, влияющих на нее. Грубо говоря, эти факторы в большей степени — примерно на 70% — передаются по наследству и на 30% могут корректироваться. Авторы этой методики исследования личности — американские психологи Р. МакКрае и П. Коста. Михаил Саидов по-своему интерпретировал ее и перевел на русский язык.

Методика позволяет описать психологический портрет человека, выделив пять независимых переменных — личностных факторов темперамента и характера, которые у каждого выражены в разной степени:

Открытость для нового, творческое мышление;

Кропотливость — способность сосредотачиваться, сила воли, трудолюбие, любовь к порядку;

Экстраверсия — способность получать энергию от позитивных стимулов извне;

Аккомодация — эмпатия, способность сопереживать;

Невротизм — способность справляться с негативом и со стрессом.

То, насколько эти факторы выражены в человеке, определяет его сущность и индивидуальность, и это передается по наследству.

DK.RU знакомит с выводами Михаила Саидова, мы также попросили его ученицу, психолога Анну Соколову, на основании этой пятифакторной модели личности попытаться выявить так называемый «ген предпринимательства» — отследить степень выраженности этих факторов, которые могут быть характерны именно для предпринимателей.

Иллюстрация DK.RU. Интерпретация пятифакторной модели личности по Михаилу Саидову, где кривая показывает примерный диапазон личностного профиля предпринимателя, по мнению Анны Соколовой

Из лекции Михаила Саидова

Он рассказал о том, как эти пять факторов могут проявить себя и какими чертами личности при этом обладает человек. Чтобы «увидеть» личность, нужно найти две ее крайности — то, что выражено в наибольшей или наименьшей степени. По его словам, это на 50% объяснит суть человека.

Открытость

Ярко выражено

— Открытость показывает способность человека мыслить абстрактно. Обычно люди с высокой открытостью — абстрактные мыслители. Таким людям нравится говорить и думать о разных теориях, концепциях, обсуждать, каким может быть будущее. Они обожают оригинальные, творческие, новаторские идеи, ценят идеи ради идей и обычно увлекаются искусством. Они заинтересованы в опыте, который расширяет их умы и заставляет думать о вещах по-новому. Это очень впечатлительные люди.

Слабо выражено

Люди с низким уровнем открытости — конкретные прямолинейные мыслители. Они не доверяют идеям и теориям, которые не имеют практического приложения. Они не испытывают особого интереса к новым впечатлениям и духовному поиску, предпочитая то, что им уже хорошо знакомо.

Средний уровень выраженности

Средний уровень открытости характерен для людей, которым нравится пробовать что-то новое, но при этом они не испытывают отвращения к рутинным задачам. В чем-то они могут быть очень прогрессивными, в чем-то приверженцами традиций. Им могут быть интересны глубоко творческие люди в равной степени с закрытыми. Вряд ли они превратят свою жизнь в гонку за новыми впечатлениями.

С научной точки зрения

Вот что наука говорит об открытости. Открытость — это на 70% наследственный фактор, если ребенок не фантазер или не использует свое воображение, вы не сможете его заставить это сделать. Есть предположение, что эта черта личности связана с тем, как мозг объединен в нейронную сеть. Люди с высокой степенью открытости обладают более широкой нейронной сетью.

Кропотливость

Ярко выражено

Описывает склонность человека быть настойчивым и решительным в достижении своих целей. Синоним кропотливости — это добросовестность. Люди с высоким уровнем кропотливости усердно работают, чтобы воплотить свои планы в жизнь. Люди с низким уровнем кропотливости легко отклоняются от заданного курса и более спонтанны.

Кропотливые люди трудолюбивы, честны и ответственны. Они обладают высокой силой воли и хорошо умеют сопротивляться искушению отвлечения внимания, чтобы остаться сосредоточенными на своих целях.

Слабо выражено

Люди с низким уровнем кропотливости меньше заинтересованы в долгосрочных целях. И больше заинтересованы в том, чтобы реагировать на текущий момент. Они лучше привыкают к хаосу и реагируют на то, что появляется внезапно. Они легче других принимают решения в условиях постоянной смены контекста.

Средний уровень выраженности

Средний уровень кропотливости говорит о том, что, вероятно, вы довольно хорошо выполняете свои планы. Хотя отвлекаетесь и порой принимаете импульсивные решения. У такого человека может быть все хорошо на работе, но хаотично в семье. Таких людей не очень беспокоит среднее количество беспорядка, но полный беспорядок будет раздражать.

С научной точки зрения

С научной точки зрения в основе кропотливости лежит ген, который отвечает за контроль импульсов. Это связано с лобной долей мозга. У кропотливых людей лобные доли мозга развиты чуть лучше, активность мозга больше. Лобные доли управляют высокоуровневым планированием, решением проблем и другими сложными когнитивными процессами. Это то, что защищает нас от животных импульсов, которые посылаются инстинктивно. На повседневном языке мы чаще называем это силой воли.

Экстраверсия

Ярко выражено

Описывает склонность человека заряжаться энергией от окружающей среды. Существует заблуждение, что экстраверты — это те, кто просто любит людей, кому весело в шумных компаниях, но это не так. Экстраверсия не гарантирует любви к людям.

Экстраверсия гарантирует, что вы будете получать удовольствие в виде дофамина от стимуляции извне. Стимулировать могут не только люди, но и экстремальные виды спорта. Экстраверты действительно общительны и дружелюбны. Они с энтузиазмом относятся к жизни и описывают свой опыт очень ярко и красочно. В экстравертах всегда много положительных эмоций, потому что экстраверсия по сути — это позитивная эмоциональность. Экстраверты склонны заводить новые знакомства, но это не значит, что они хорошо их поддерживают. Их стихия — соревнования, риск, экстремальные виды спорта, большие города.

Слабо выражено

Низкий уровень экстраверсии — интроверсия. Интроверты спокойные и сдержанные. Они избегают шумной оживленной обстановки, так как они считают ее подавляющей. Им часто бывает трудно выразить себя, они предпочитают слушать, а не говорить. Такие люди говорят медленно, обдуманно, коротко и прямо. Это эксперты в работе, которая выполняется в одиночестве.

Средняя выраженность

Амбиверты — те, кто находится посередине. Реакция на положительные эмоции усредненная. Импульс от положительных эмоций не заставляет их прыгать больше и чаще. Они приходят в восторг, если нужно сделать что-то веселое и полезное, но вряд ли проведут свою жизнь в погоне за острыми ощущениями.

С научной точки зрения

С научной точки зрения на химическом уровне экстраверсия связана с нейромедиатором дофамином. Его иногда называют химическим веществом вознаграждения. Потому что он связан с поведением, которое заставляет нас искать награды, такие как внимание, статус, власть, ресурсы, удовольствие, секс. Люди с высокой степенью экстраверсии обладают повышенной реакцией на дофамин. У интроверта и экстраверта может выделится одинаковое количество дофамина, но экстраверта это «вставит» лучше и больше. Интроверты получают меньше острых ощущений. И, следовательно, они менее заинтересованы в том, чтобы тратить больше энергии на преследование этих опытов.

Аккомодация

Ярко выражено

Этот фактор делает нас хорошими друзьями, описывает склонность индивидуума ставить потребности других выше своих собственных потребностей. Люди с высоким уровнем аккомодации в основном озабочены тем, чтобы ладить с другими. Они отзывчивы и любезны, они больше готовы помочь, чем достигать личных целей, и чаще готовы идти на компромисс.

Слабо выражено

Люди с низким уровнем аккомодации сосредоточены на себе — более нарциссичны, больше любят себя. Они не очень много готовы делать ради других людей. Люди с низким уровнем аккомодации склонны к соперничеству и корыстолюбивы. Они готовы расстраивать других, вступать в конфронтацию, не заинтересованы в компромиссе и не получают удовлетворение от бескорыстной помощи другим. Они предпочитают чувствовать, что стали первыми, что стоят высоко в иерархии. Сострадание и сочувствие приберегается только для самых-самых близких — то, что называется «эволюционно оправданно», — дети, семья и те, кто помогает лично им. Безусловно, это очень узкий круг людей.

Средняя степень выраженности

Средний уровень аккомодации говорит о том, что человек скромен и добр с теми, кто этого заслуживает. И одновременно он сможет распознать тех, кто обманывает. Избегая чаще всего конфликтов и резких суждений, в нужной ситуации он заставит себя высказаться. Такие люди понимают, что помогать людям — это хорошо, но не чувствуют, что это их обязанность перед всем миром.

С точки зрения науки

Научно аккомодацию связывают со способностью испытывать эмпатию, чувствовать и понимать другого человека. Эмпатию можно определились как отражение эмоции другого человека в собственном сознании. Аккомодацию связывают с эмоциональным интеллектом. Чтобы быть приятным, человек должен уметь объяснять эмоции, понимать, что могут чувствовать другие люди и каковы могут быть их проблемы и приоритеты.

Невротизм

Ярко выражено

Описывает реакцию на стрессовую ситуацию. Невротики больше, чем другие, реагируют на смену обстоятельств тревожностью, страхом, негативной эмоциональностью и негативными мыслями. Если экстраверсия — это позитивная эмоциональность, то невротизм — негативная эмоциональность. Высоконевротичные люди часто сомневаются в своих способностях и чувствуют себя неловко даже перед самими собой.

Слабо выражено

Люди с низким уровнем невротизма устойчивы к стрессу и спокойно реагируют на любую нестабильность. Они испытывают мало негативных эмоций и хорошо справляются с трудностями в жизни. Такие люди редко грустят, злятся и впадают в депрессию. Уверены в себе и своих силах.

Средняя степень выраженности

Говорит о том, что люди попадают с состояние смятения или фрустрации, но при этом достаточно быстро приходят в себя. По большому счету, они способны мыслить ясно и реалистично, и когда приходят в себя, могут рассматривать обстоятельства с разных точек зрения и принимать качественные решения.

С точки зрения науки

Невротизм по большей части является наследственной чертой. На протяжении тысячелетий было выгодно быть невротиком, потому что в любой момент тебя мог съесть тигр, и тебе нужно было предсказывать плохие ситуации, чтобы выживать. Но сегодня это говорит о том, что человек чаще других испытывает печаль, грусть или страх, что один или несколько раз в жизни с ним может случиться депрессия.

Когда людям с высокой невротичностью показывали негативные изображения, их МРТ демонстрировало бОльшую активность мозга, чем у людей с меньшим уровнем невротичности, и им требовалось больше времени, чтобы прийти в себя. Таким образом, разница не в обстоятельствах, которые с нами происходят, а в восприятии. Невротизм описывает черту личности, а не состояние психического здоровья.

Мнение Анны Соколовой

Ученица Михаила Саидова поделилась мыслями о том, какие черты характера присущи предпринимателям, исходя из пятифакторной модели личности. Оказалось, тут нет большой вариативности.

— В моем окружении много людей, которые занимаются бизнесом, у меня есть такие клиенты. Я хотела бы сразу обратить внимание на то, что создание своего бизнеса — это лучший тренинг личностного роста. Здесь вы прокачаете все свои скиллы и навыки, столкнетесь с кучей кейсов и возможностей, будете вынуждены развиваться, чтобы двигаться и преодолевать трудности.

Да, я согласна с Михаилом, что все эти показатели завязаны на генетике, но надо сказать, что гены, бывает, раскрываются только в определенной среде. Что касается предпринимателей, то этот профиль во многом задан генетикой и социализацией. Отчасти что-то можно скорректировать. Каких-то людей можно скорректировать командой. Например, если руководитель интровертивен, то общение с большой группой людей он может делегировать менеджменту.

Предприниматель для меня — это человек, который играет в игру в хорошем смысле. Это образ жизни. И в этом образе жизни людей объединяет то, что серьезное отношение к своему делу они сочетают с драйвом.

Да, у предпринимателей есть то, что их всех объединяет, и да, это во многом передается по наследству. Это можно объяснить через пятифакторную модель личности. Здесь хорошо видно, что у предпринимателей есть общий диапазон для размещения личностного профиля.

Открытость новому для предпринимателя

У успешных предпринимателей уровень открытости новому обычно не низкий. Чаще всего середина или выше среднего. Это помогает видеть возможности, использовать нестандартные решения. Эта черта у бизнесменов чаще всего выражена, но не до безумия.

Кропотливость у предпринимателей (дисциплина, самоконтроль или любовь к порядку)

Высокие показатели по этой шкале связаны с упорством, с достижением цели, умением работать. Все-таки успеха без упорного труда не бывает. Предприниматели — это люди, которые много работают, умеют не только ставить цели, но и достигать. Если высокий показатель по первой шкале помогает им увидеть возможность, то использовать ее им помогает высокий показатель по второй.

Бывают и такие люди, у кого этот показатель не очень высокий или даже ниже среднего, тогда их деятельность и образ жизни напоминают драйв свободного художника. Обычно у таких бизнесменов в команде есть люди с высокой дисциплиной, которые это все будут вывозить. То есть бизнесмен в этом случае генератор идей — у него высокая открытость новому в сочетании с невысоким уровнем дисциплины и выраженной спонтанностью, но тогда, чтобы воплощать все его идеи в жизнь, на него одного надо минимум 10 высокодисциплинированных человек.

Экстраверсия и интроверсия у бизнесменов

Надо сказать, что в жизни крайние показатели мы встречаем очень редко. Обычно все люди находятся ближе к серединке. Однако, по моим наблюдениям, бизнесмены — это люди с более высокой экстраверсией, чем другие.

Основная масса бизнесменов — экстраверты. Это такая дофаминовая история, когда человек получает сильную радость от достижения чего-то долгожданного и ценного, какого-то нового ресурса.

При этом, как говорил один мой знакомый, интроверт тоже может пойти в бизнес, но куш должен быть очень большим. Средний бизнес — это экстраверты, а вот в очень-очень крупном могут быть и выраженные интроверты.

Павел Дуров, например, не похож на ярко выраженного экстраверта. Но при этом он создал что-то, что захватило огромное количество людей. Даже его сеть «Телеграм» не сильно экстравертная — у каждого отдельный канал. Люди такого типа способны создать что-то принципиально новое, но они штучные.

Аккомодация (дружелюбие и эмпатия) в характере бизнесмена

Здесь высокие показатели нехороши. Они скорее будут мешать. Чрезмерно высокие, это когда всех очень жалко и всем хочется помочь. А как из такой позиции строить бизнес? Причем очень низкие тоже могут мешать — будет сложно строить команду.

Люди с очень высокой эмпатией даже укол поставить не могут — человеку же больно! Бизнесмен, как хирург, не может быть слишком сопереживающим, такой человек не сможет заниматься бизнесом. Ведь часто нужно принимать жесткие и непопулярные решения, например, о сокращении штата, чтобы бизнес развивался. С другой стороны, очень низкие показатели по этой шкале тоже могут мешать. Такие люди не мастера командообразования, они высокомерны и эгоистичны. Захотят ли с ними сотрудничать классные профессионалы, если в другом месте они могут получить более уважительное отношение к себе? Однако это отчасти можно компенсировать с помощью наемного топ-менеджмента. Когда ключевые решения принимает сам предприниматель, а транслирует их на команду более эмпатичный и менее надменный человек.

Невротизм как черта личности предпринимателя

Позитивные и негативные эмоции, как вы заметили, находятся не на одной шкале. То есть человек может испытывать и очень сильные позитивные эмоции, и очень сильные негативные. Кто-то сильно испытывает негативные эмоции и слабо — позитивные. Есть люди, которые часто переживают позитивные эмоции, но при этом вообще не застревают в негативных. А кого-то постоянно болтает из крайности в крайность.

Для предпринимателя высокие показатели по этой шкале тоже нехороши. Высокий невротизм дает склонность видеть жизнь в негативном свете. Это люди тревожные и склонные к депрессии. Они чаще других испытывают такие условно негативные эмоции, как страх, тревога, отчаяние, безысходность, раздражение, досада, злость. Они склонны интенсивно переживать негативные эмоции и застревать в переживаниях дольше других. Вы замечали, что реакция на одно и то же стрессовое событие может быть разной — глубина и длительность переживания у всех разная? Один отошел через час, другой — через два дня, третий — через месяц.

Исследованием счастья занималась Соня Любомирски. Она выяснила, что способность испытывать счастье на 50% зависит от генетики (особенности работы мозга, уровень гормонов, чувствительность рецепторов к нейромедиаторам) и на 40% от нашего собственного поведения и образа мыслей. А внешние события влияют на базовый уровень переживания счастья всего на 10%.

Кто что получил от родителей — с этим и жить. Другой вопрос, что мы можем это скорректировать, работая над собой. В этом нам помогут те самые 40%, которые в наших руках, точнее, головах. Но для этого надо, во-первых, осознать, что это не мир такой кривой, это я его таким вижу, в том числе из-за особенностей работы своего мозга. Во-вторых, проблема людей с высоким уровнем этого показателя — частые тревога, отчаяние, злость… Они считают, что чувствуют это исключительно потому, что мир, окружающие люди и события «проблемные» и нужно их изменить, чтобы почувствовать себя лучше. Однако есть смысл сместить фокус и на то, чтобы изменить что-то в себе.

Если говорить о предпринимателях, здесь невысокий уровень невротизма как раз помогает. Сложно двигаться вперед, если ты постоянно испытываешь страх, отчаяние, досаду. Подолгу застреваешь в мыслях о том, что что-то пошло или может пойти не так. Видишь кучу причин, почему не получится, и как это будет ужасно, когда не получится.

Очень низкие показатели тоже имеют свой негативный аспект — такие люди совсем не видят рисков. Они легко могут рискнуть всем и, надо сказать, нередко все теряют. Если этот показатель у человека от природы очень низкий, да еще и экстраверсия высокая, он оказывается в группе риска, так как, с одной стороны, ничего не боится, а с другой, стремится к интенсивным стимулам, которые дают яркие эмоции. У таких людей шансы погибнуть в относительно молодом возрасте от того, что называется в статистике «смерть от внешних причин», выше, чем у остальных.

Однако люди с высоким невротизмом, несмотря на то, что они сами редко становятся предпринимателями, тоже нужны в команде. Они как раз очень хорошо видят все риски, все шероховатости, где что-то может пойти не так, на десять шагов вперед. Они, можно сказать, чувствуют опасность кожей. Порой могут ее преувеличивать, но вот недооценить — вряд ли. Но если у человека высокий показатель по этой шкале, ему сложно преодолевать свои страхи (ведь они у него действительно очень сильные) и действовать. Сложно не сваливаться в отчаяние и безысходность, когда что-то идет не так, да не в первый раз. Пробовать снова и снова, падать и подниматься.

Надо сказать, что я тоже человек с высоким показателем по этой шкале, и от природы склонна к частому и сильному переживанию так называемых негативных эмоций. Однако 40%, про которые говорит Соня Любомирски, это довольно хороший рычаг для воздействия, и от его использования определенно есть эффект.

Таким образом, у предпринимателей открытость, кропотливость и экстраверсия чаще всего выше среднего, а вот аккомодация и невротизм обычно не превышают средние показатели. Однако надо учитывать и характер бизнеса. Основатель частной военной компании и сети детских садов, скорее всего, будут отличаться по личностному профилю.

Команда Михаила Саидова разработала тест по пятифакторной модели личности. Вы можете найти его в интернете и пройти, чтобы определить свои наиболее выраженные качества личности по пятифакторной шкале.

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