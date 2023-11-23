Ксения Струнина, «Майн»: «Мы заинтересованы в успехе и финансовом благополучии клиентов»

Дать клиенту чуть больше,чем он ожидает, — в этом и заключаются партнерские отношения. Как компания «Майн» помогает развиваться бизнесу

За последние пару лет предприниматели научились быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Неизменным остается одно — бизнес ценит надежных партнеров.

Генеральный директор юридической компании «Майн» Ксения Струнина в рамках спецпроекта «Первые лица бизнеса» рассказала DK.RU, какие проблемы сегодня беспокоят клиентов и благодаря чему ее компания может оказывать услуги широкого консалтинга.

Справка DK.RU Компания MAIN учреждена в 2016 г. с целью предоставления правовой поддержки компаний в Российской Федерации и за ее пределами. Клиенты компании представлены в различных секторах экономики, таких как промышленность, строительство, торговля и финансы. Компетенции экспертов MAIN нацелены на охват всех вопросов и задач, связанных с юридическими аспектами бизнес-процессов.

Главным направлением деятельности является обширный консалтинг, предоставляющий экспертную помощь и решение широкого спектра задач, связанных с экономической, управленческой, инвестиционной и финансовой деятельностью компаний в рамках правового поля.

Компания MAIN в 2023 г.: 97 постоянных клиентов

29,3 млрд руб. оборот бизнеса клиентов

32,8 млн руб. прибыль компании

Ксения Струнина, генеральный директор юридической компании «Майн»:

— В последние три года российский бизнес живет в непростых экономических и политических условиях. Наша компания оказывает полный спектр правовых услуг для юридических лиц, и мы видим, какие проблемы сегодня беспокоят клиентов и какие задачи им приходится решать.

Так, в последнее время стало больше вопросов о приобретении иностранного бизнеса. Вторая больная тема — как интерпретировать и применять новые законы и большое количество поправок к ним, поскольку наши парламентарии ведут очень активное нормотворчество, не лишенное различного рода изъянов и коллизий.

У большинства клиентов возникли вопросы, связанные с мобилизационно-противосанкционной политикой.При этом для компаний, как и прежде, остается весьма актуальной квалифицированная юридическая поддержка.

Система работы

Наша компания работает по принципу одного окна: на первой встрече клиент подробно описывает свой запрос или проблему, после команда обсуждает, чем можно ему помочь. На этом этапе подключаются все специалисты компании, поскольку у каждого своя специализация, свой опыт решения спорных ситуаций. В процессе обсуждения мы решаем, кто из них справится с поставленной задачей эффективно и в кратчайшие сроки.

Поскольку каждый из наших сотрудников обладает определенной специализацией, в компании всегда есть человек, который может наиболее качественно выстроить работу с запросом клиента.

Вместе с тем над многими делами в компании работает команда специалистов, являющихся экспертами в определенной области, как следствие, вопрос разрешается комплексно и системно.

Мы способны работать по всем правовым вопросам и со всеми задачами построения бизнес-процессов: это и разрешение судебных споров, и административно-правовая поддержка бизнеса, налоговый контроль, корпоративное и трудовое право и многие другие вопросы. Благодаря этому мы оказываем услуги широкого консалтинга и можем решать вопросы на стыке сфер и направлений.

Таким образом, за каждым нашим клиентом закреплен свой юрист, но если у заказчика возникает внештатная ситуация или срочный вопрос, свободный сотрудник компании сможет подключиться к решению проблемы. Наш клиент никогда не останется без поддержки.

Если у клиента возникла угроза судебного разбирательства, мы подключаемся к изучению проблемы немедленно, и это увеличивает решение спорных ситуаций в досудебном порядке.

При этом мы всегда стараемся дать честную экспертную оценку поставленного вопроса и показываем реалистичные перспективы решения задачи с максимальной выгодой для клиента. Открытый и честный диалог — это залог долговременных доверительных отношений.

Команда и приоритеты компании

Конечно, ключевое в нашем бизнесе — это сотрудники, нам удалось создать команду из уникальных, амбициозных людей. Все они молодые, умные, передовые, не боятся трудностей и умеют творчески, нешаблонно подходить к решению неординарных задач. Мы поддерживаем их в карьерном, профессиональном и личностном росте.

В нашем штате все сотрудники имеют высшее юридическое образование, большинство закончили университеты с красным дипломом, имеют опыт работы в государственных органах. При этом все регулярно повышают квалификацию.

Мы выстраиваем долгосрочные отношения не только с клиентами, но и с членами нашей команды, поэтому и текучки кадров в «Майн» нет. Мы понимаем — если растут сотрудники, будет расти и сама компания.

Наши юристы обладают высоким уровнем ответственности и настроены на то, чтобы решить клиентский вопрос несмотря ни на что. При этом они всегда готовы сделать для клиента чуть больше, чем он ожидает, ведь в этом и заключаются партнерские отношения.

Наши приоритеты — полная конфиденциальность, безопасность бизнеса клиентов и комфортное совместное сотрудничество. Успех и финансовое благополучие бизнеса клиентов для нас особенно важны, поскольку в этом мы видим собственный рост и развитие.

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