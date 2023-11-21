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Бизнес попросил прокуратуру разобраться в кратном росте кадастровой цены на недвижимость

Бизнес попросил прокуратуру разобраться в кратном росте кадастровой цены на недвижимость
Иллюстрация: РИА Новости

Переоценку коммерческой недвижимости начали еще в 2019 г., однако из-за пандемии нововведение решили отложить. Мораторий на поднятие кадастровой стоимости недвижимости действует до конца 2023 г.

#НОВОСТИ

Представители бизнеса на встрече с генеральным прокурором Игорем Красновым в Ульяновске попросили прокуратуру разобраться с кратным повышением кадастровой стоимости коммерческой недвижимости, пишут «Известия».

По словам бизнеса, значительный рост кадастровой стоимости объектов недвижимости увеличит налоговую нагрузку и может привести к банкротсвам. Например, директор ульяновской птицефабрики «Персонал» Павел Майоров рассказал, что у предприятия более 40 объектов недвижимости и по новым правилам оценки кадастровая стоимость активов в несколько раз превысила рыночную, например, оценка имеющегося у предприятия двухкилометрового водопровода выросла в 13 тыс. раз и стоит теперь 19 млн руб. Предприниматель назвал такую методику расчетов «непонятной и непрозрачной».

Остальные объекты подорожали в 60 и 100 раз. Деньги мы могли бы направить на инвестиции, на увеличение производства, но будем вынуждены направлять в бюджет. Это благая цель, но в текущей экономической ситуации это повлечет за собой стагнацию производства.

Генпрокурор Игорь Краснов согласился с претензиями предприниматели и назвал кратное повышение налоговой нагрузки на бизнес «неразумным»:

При оценке кадастра важно сохранить баланс между интересами бизнеса и государства. Я убежден, что такой баланс будет найден.

Краснов добавил, что центральный аппарат Генпрокуратуры подключится к решению проблемы на федеральном уровне.

Президент «Опоры России» Александр Калинин напомнил, что мораторий на рост кадастровой стоимости объектов действует с 2020 г. и до конца 2023 г.:  

От кадастровой стоимости рассчитывается налог на имущество организаций и более чем в 60 субъектах РФ установлена максимальная ставка налога — 2%. В 2018 г. в Налоговый кодекс были внесены изменения, ограничившие повышение кадастровой стоимости для физических лиц до 10% в год. Для юридических лиц такого ограничения до сих пор не существует.  

Эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов объясняет, что стремление региональных властей увеличить налоговую базу вполне логично, однако законного способа, при котором кадастр может вырасти сразу в 100 и в 1000 раз, не существует:  

По логике кадастровая стоимость должна была увеличиться в пределах инфляции. Плюс небольшая разница может быть по регионам в зависимости от цены коммерческой недвижимости. А с остальными случаями должна разбираться прокуратура.

Как рассказывал DK.RU, кадастровую стоимость земельных участков и объектов капитального строительства стремятся приравнять к рыночным показателям. Массовость процесса приводит к перекосам и наносит удар по бизнесу. Эксперты говорят, что в случае несправедливого расчета кадастровой стоимости собственнику стоит обращаться в суд, сегодня эта практика уже отработана.

Автор: Екатерина Тарханова
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