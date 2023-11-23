В Екатеринбурге соберутся преподаватели пяти лучших бизнес-школ России

Представители Сколково, МГИМО, МИРБИС, РАНХиГС и ВШЭ проведут 25 мастер-классов на юбилейном благотворительном фестивале «Интеллектfest». Его программа ориентирована на управленцев.

Юбилейный «ИнтеллектFest» пройдет под девизом «Управленческие кадры решают все!». Программа ориентирована на топ-менеджеров, руководителей ключевых департаментов и владельцев бизнеса.

Спикерами «ИнтеллектFest-2023» станут 25 российских преподавателей из ТОП-5 лучших бизнес-школ России: Сколково, МГИМО, МИРБИС, РАНХиГС, ВШЭ. Они проведут 25 мастер-классов в рамках шести тематических треков, посвященных ключевым навыкам руководителей в меняющимся мире и другим аспектам сохранения и развития бизнеса в текущей ситуации.

Преподаватели и гости обсудят такие темы: КПД управленца, управление стрессом, искусственный интеллект, эффективная мотивация персонала, тренды в маркетинге и продажах. Также в рамках мероприятия состоится премьера нового мастер-класса Радислава Гандапаса «Тандем в бизнесе и жизни». Он проведет его вместе с Анной Видуецкой.

Спикеры и темы мастер-классов «ИнтеллектFest-2023»:

Вазген Аветисян , преподаватель МШУ «Сколково», профессор МГИМО МИД РФ, даст мастер-классом «Правильный личный брендинг: что это, кому, почему и зачем»;

, преподаватель МШУ «Сколково», профессор МГИМО МИД РФ, даст мастер-классом «Правильный личный брендинг: что это, кому, почему и зачем»; Андрей Кулинич , преподаватель на программах MBA и EMBA МИРБИС, РАНХиГС, выступит с мастер-классом «Цифровое мышление. Искусственный интеллект. Где и как его использовать в бизнесе»;

, преподаватель на программах MBA и EMBA МИРБИС, РАНХиГС, выступит с мастер-классом «Цифровое мышление. Искусственный интеллект. Где и как его использовать в бизнесе»; Максим Овчаренко , ведущий преподаватель бизнес-школы ЦБО и эксперт Университета управления Правительства Москвы. Тема выступления — «Профессиональное выгорание: как распознать и как справиться?»;

, ведущий преподаватель бизнес-школы ЦБО и эксперт Университета управления Правительства Москвы. Тема выступления — «Профессиональное выгорание: как распознать и как справиться?»; Тимур Кармазин , преподаватель ММВШ МИРБИС, бизнес-школы ЦБО, БШ «Интеграл» при РЭУ им. Плеханова, БШ при Казанском ГУ, института ДПО Калужского Гу. Тема — «Управление персоналом. Загадки мотивации с известными ответами или почему мы это знаем, но не умеем?»;

, преподаватель ММВШ МИРБИС, бизнес-школы ЦБО, БШ «Интеграл» при РЭУ им. Плеханова, БШ при Казанском ГУ, института ДПО Калужского Гу. Тема — «Управление персоналом. Загадки мотивации с известными ответами или почему мы это знаем, но не умеем?»; Михаил Дегтярев, доцент, докторант Высшей школы ФСБ. Тема — «Бизнес-коммуникации: заставлять или убеждать?».

Прибыль от мероприятия пойдет на реализацию обучающих программ для талантливых подростков с низкими стартовыми возможностями: воспитанников детских домов, детей из многодетных и малообеспеченных семей.

В прошлом году у фестиваля появилась новая социальная миссия: помощь детям мобилизованных земляков, заканчивающих. Благодаря средствам, собранным на «ИнтеллектFestе», ребята смогут посетить образовательные бизнес-лагеря, подготовиться к ЕГЭ с компетентными преподавателями и поступить в лучшие ВУЗы Екатеринбурга.

Мероприятие состоится 7 декабря 2023 г.

Место проведения: конгресс-отель AZIMUT, Екатеринбург, Кольцово.