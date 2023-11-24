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«Лента» открыла первые магазины «Монетка» в Москве и Санкт-Петербурге

«Лента» открыла первые магазины «Монетка» в Москве и Санкт-Петербурге
Иллюстрация: «Монетка» во ВКонтакте

Сделка по приобретению уральской торговой сети прошла в середине октября. «Лента» делает ставку на развитие формата «магазин у дома» и будет следовать этой стратегии до 2025 г.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Один из крупнейших российских ритейлеров — компания «Лента» открыла первые магазины сети «Монетка» в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании.  

Торговая площадь новых магазинов от 295 до 305 кв. м. Ассортимент включает до 3,6 тыс. товаров, он подобран так, чтобы удовлетворить короткие покупательские миссии и все ежедневные потребности жителей близлежащих домов. Коммерческая команда «Монетки» совместно с командой «Ленты» адаптировали ассортимент магазинов под потребности жителей Москвы и Санкт-Петербурга, добавив в него товары локальных брендов.

В компании добавили, что открытие этих магазинов — один из шагов по реализации «Лентой» стратегии развития формата «магазин у дома» до 2025 г. 

Ранее в «Ленте» рассказывали, что команда уже провела реконструкцию в магазинах «Мини Лента» и открыла их под брендом «Монетка» на Урале и в Сибири: в Барнауле, Екатеринбурге, Кемерово, Новосибирске и Перми.

Напомним, что в середине октября «Лента» объявила о приобретении 99,999% доли в уставном капитале «РМ-Групп», который управляет магазинами под брендом «Монетка», сообщал DK.RU.

Сеть магазинов у дома «Монетка» входит в топ-10 розничных сетей России. Под ее управлением находятся 2,1 тыс. магазинов, которые сосредоточены на Урале и в Западной Сибири, и пять крупных распредцентров. История сети началась в Екатеринбурге — первый магазин был открыт в 2001 г.  Сумма сделки оценивалась в 65 млрд руб. Председатель совета директоров «Ленты» Алексей Мордашов говорил, что покупка «Монетки» дает ритейлеру возможность одномоментно получить сеть магазинов с наработанной клиентской базой, квалифицированным персоналом и узнаваемым брендом.  

Автор: Екатерина Тарханова
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