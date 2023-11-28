Гражданство за инвестиции в Египте: один из лучших вариантов миграции / Инструкция

Дополнительный козырь в том, что граждане Египта могут легко подать заявку на получение инвесторской визы E2 в США, то есть египетское гражданство открывает путь в Америку.

Гражданство за инвестиции — это когда в течение нескольких месяцев человек получает второе гражданство в обмен на инвестиции, сделанные в эту страну. В отличие от получения гражданства другими способами, например, по месту рождения, браку или репатриации, гражданство за инвестиции работает как деловая сделка. Вы подаете заявку, делаете инвестиции, а страна предоставляет вам гражданство.

Программа «Гражданство за инвестиции» в Египте — один из лучших вариантов миграции, предлагающий заявителям возможность получить законное гражданство и паспорт всего за несколько месяцев без необходимости находиться в стране. Этот процесс не требует от человека наличия каких-либо специальных квалификаций, прохождения собеседований или языковых тестов.

Мы поговорили с тремя специалистами о преимуществах египетского гражданства и о том, как подать заявку.

Дружба как ключевой пункт программы

Г-н Самех Седки, исполнительный директор программы египетского гражданства за инвестиции:

— В 2014 г. с приходом нового президента началось развитие Египта. Страна решила доказать всему миру, что Египет может быть крупным игроком на мировой арене. Вскоре после этого экономика и инфраструктура страны стали развиваться с впечатляющей скоростью.

В декабре 2019 г. правительство Египта официально приняло решение разрешить иностранные инвестиции в страну, и с тех пор многие россияне получили египетское гражданство.

В настоящее время в Египте проживают десять миллионов иностранцев, значительная их доля — россияне.

Мы призываем бизнесменов со всего мира присоединиться к экономическому росту страны и таким образом получить второе гражданство.

Для россиян это особенно выгодно, поскольку Египет — это не только хорошая инвестиция, но и второй дом, ведь исторически отношения между странами всегда были дружественными на правительственном и личном уровнях.

К тому же Египет, как и Россия, допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых других стран, где вы должны отказаться от своего первоначального паспорта.

Растущая экономика и деловые возможности Египта

Г-н Хани Мостафа Моавад, основатель и управляющий директор Prime Properties Egypt:

— Вы, вероятно, думаете, что Египет — не самая лучшая страна для инвестиций, но это не так. Знаете ли вы, что прямо сейчас правительство строит «Новый Египет»? Численность населения растет, бизнес-сектор развивается чрезвычайно быстро.

Скоро в стране появятся два совершенно новых города. Один из них — новая административная столица с самодостаточной экономикой, в которой будут проживать 6 млн человек. В городе будут удобства для всех: от детей до бизнесменов. Там строятся театры, торговые центры, парки, международные школы; на рынок заходят международные поставщики медицинских услуг, отвечающие самым высоким стандартам. Кто не хочет жить в благоустроенной стране с приятным климатом, хорошей системой образования и качественным медицинским обслуживанием?

Второй город строится на прибрежной стороне северного побережья Египта прямо на берегу Средиземного моря. Это будет не только идеальное место для летнего отдыха, но и прекрасная возможность для инвестиций, ведь недвижимость можно использовать не только для собственного проживания, но и сдавать в аренду многочисленным туристам.

Открываются и другие бизнес-возможности для инвесторов, так как население Египта растет, несмотря на нестабильную ситуацию в мире. Это единственная страна на Ближнем Востоке, где ежегодно рождается 2,2 млн человек и заключается 1 млн браков. Это значит, что в будущем будет высокий спрос на аренду и покупку недвижимости, а также увеличится уровень потребления товаров и услуг, что стимулирует экономический рост.

Закон страны позволяет иностранцам приобретать готовую недвижимость, а также объекты, которые еще строятся. Это может быть что угодно: жилье или бизнес-объект, например, магазин или ресторан. Риски при инвестировании в оба варианта минимальны, если вы проходите весь процесс с помощью Prime Properties Egypt и Apex.

Инвестор должен держать недвижимость в собственности в течение пяти лет, а по истечении этого срока любой объект можно продать, не теряя гражданства. Многие сейчас покупают недвижимость в Египте именно с целью инвестиций, так как, по мнению Prime Properties, существует отличная возможность окупить инвестиции по истечении пятилетнего периода.

Предварительная проверка, выбор недвижимости и удаленная заявка из России

Г-н Нури Катц, основатель и президент Apex Capital Partners, мирового лидера в сфере гражданства и проживания за инвестиции:

— Процесс получения гражданства Египта одинаков для всех национальностей; мы работаем с россиянами так же, как работали бы с американцами или французами. Apex очень тщательно подходит к процессу отбора своих клиентов. Для нас важно знать и понимать их потребности, поэтому одним из первых шагов, который необходимо выполнить перед подачей заявки, является предварительная проверка.

В Apex работают специалисты, которые проверяют международные базы данных. Компания принимает только людей без санкций и тех, кто получил свои деньги легально. К счастью, в России легко доказать свой доход, ведь российская финансовая система прекрасно регулируется законодательством. Люди платят налоги, а продвинутые и быстрые банки предоставляют прозрачную документацию. Обычно проверка занимает всего несколько дней.

Г-н Хани Мостафа Моавад:

— Что касается денег, то инвестор сам решает, сколько он хочет потратить. Минимальная сумма инвестиций для получения египетского гражданства составляет $300 тыс.

Вы можете купить объект за $300 тыс. или $6 млн в зависимости от цели инвестиций и местоположения недвижимости. При этом нет абсолютно никакой разницы между подачей заявления напрямую в Египте или удаленно из России. Обычно это занимает от трех до шести месяцев в зависимости от желаний инвестора и подготовки документов.

Apex поддерживает связь со своими клиентами на протяжении всего процесса. В отличие от стран-участниц Гаагской конвенции, использующих апостиль, Египет требует полную консульскую легализацию документов. С Apex этот процесс не займет и нескольких дней.

Доступ к странам Ближнего Востока и США, небольшие налоги, безопасность и другие преимущества для российских инвесторов.

Г-н Самех Седки:

— Египетская экономика сейчас растет в геометрической прогрессии благодаря иностранным инвестициям. Многие инвесторы, использующие программу, говорят, что их бизнес за последние два года вырос больше, чем за 15 лет в их собственных странах. Так происходит еще и потому, что после получения гражданства вы можете открыть счет в египетском банке, с помощью которого можно зарегистрировать компанию в любой другой стране Ближнего Востока, например, в ОАЭ. Инвесторы платят налоги только с предприятий, расположенных на территории Египта, и этот налог не превышает 22,5%.

Еще одно преимущество страны — это безопасность. Преступность в Египте очень низкая, безопасность является одним из высших приоритетов правительства. Вдобавок ко всему Египет очень рад россиянам: согласитесь, приятно жить в стране, где люди относятся к вам уважительно и радушно.

Г-н Хани Мостафа Моавад:

— При подаче заявления на египетское гражданство вы можете получить паспорта для всей семьи (супруга и любое количество детей до 21 года). Дополнительным козырем является то, что Египет входит в список стран, граждане которых могут легко подать заявку на получение инвесторской визы E2 в США, то есть египетское гражданство открывает путь в Америку. Виза E2 не является иммиграционной, это виза инвесторов, но имея ее, вы и ваша семья можете открыть бизнес и жить в Соединенных Штатах.

Г-н Нури Катц:

— Россияне сейчас ищут возможности получения гражданства по всему миру, но из-за геополитической ситуации варианты очень ограниченны. Египет становится прекрасной возможностью жить и путешествовать свободно. Самое приятное то, что Египет радушно принимает русских людей, египтяне очень рады жить и работать в одной стране с ними.

Что еще удивительно в современном Египте, так это то, что количество красивых девелоперских проектов растет, а страна меняется. В России Египет имеет репутацию страны дешевого отдыха, но за последние несколько лет ситуация кардинально изменилась. Вы все еще можете поехать туда на отдых, но это уже не дешевая страна, а страна с развивающимися возможностями гостеприимства и бизнеса.

Многие бизнесмены со всего мира инвестируют и участвуют в этом невероятном росте. Помимо этой возможности вы получаете отличный бонус — гражданство, а второй дом — это действительно достойная инвестиция.

Контакты Apex Capital Partners:

Адрес: Москва, Леонтьевский пер., дом 25.

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Автор: Кристина Преториус

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