Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин встретился со студентами МИСИС

В Институте науки и технологий МИСИС состоялась встреча с главой управляющей компании «Уральская Сталь» Денисом Сафиным. Мероприятие прошло в рамках проекта «Территория успеха».

Будущие металлурги России узнали о том, каково это — управлять крупным холдингом. Денис Сафин также рассказал о социальных инвестициях компании и перспективных направлениях бизнеса, сообщают «Аргументы Недели».

В частности, генеральный директор поведал учащимся о планах развития «Уральской Стали» и Загорского трубного завода. Напомним, в 2022 году предприятия стали единым металлургическим холдингом.

Денис Сафин рассказал, что производство развивается стремительно, темпы производительности растут. Во многом этого удалось добиться благодаря объединению предприятий.

Глава компании также поделился важной новостью: в конце 2023 года холдинг планирует запустить производство бесшовных труб. А в 2025 году УК «Уральская Сталь» планирует запустить сразу несколько крупных инвестпроектов.

Благодаря этому производство стали удастся нарастить до 2,5 млн тонн в год. Сумма инвестиций в производство составит порядка 150 млрд рублей в ближайшие 5 лет. Компания также планирует создать дополнительно 2000 рабочих мест.

Помимо этого Денис Сафин ответил на вопросы студентов и затронул тему профессионального развития в компании. Генеральный директор УК «Уральская Сталь» также рассказал об особенностях работы в современных социально-экономических условиях.

На встрече присутствовали и другие сотрудники компании — выпускники МИСИС. Они рассказали молодым специалистам о возможностях для профессионального роста на предприятиях «Уральской Стали». Компания реализует программы наставничества, а также инвестирует в инновационные студенческие проекты.

В заключение Денис Сафин обратил особое внимание на важность металлургии для достижения экономического суверенитета России и пригласил всех желающих посетить предприятия холдинга. По мнению главы компании, это будет способствовать собственным профессиональным свершениям студентов.