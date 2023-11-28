Яков Можаев выпустил свой путеводитель по Свердловской области

В путеводитель вошли 30 городов региона. Кроме исторических и культурных достопримечательностей, гастрокритик внес в него места, где можно поесть.

Известный ресторанный критик Екатеринбурга Яков Можаев совместно с командой шоу «Можно! С Можаевым» создали путеводитель по 30 городам Среднего Урала.

Путеводитель включает топ достопримечательностей и места, где можно перекусить в каждом городе. Например, где попробовать Францию по-богдановически или шаурму с 20 видами курицы.

Создать краткий путеводитель решили по итогам трехлетней работы съемочной группы в городах Свердловской области. Перед каждой поездкой команда проводила исследовательскую работу, чтобы получше узнать о том месте, где они будут снимать серию.

Мы решили создать по каждому городу короткий путеводитель, чтобы люди, которые рассматривают вариант путешествия по уральских городам, могли получить краткую, точную инструкцию, — рассказала URA.RU исполнительный продюсер проекта Маргарита Главчева.

Внутри путеводителя есть преамбула про каждый город, а затем идут практические сведения — как добраться, сколько времени это займет, какое количество денег уйдет на дорогу, какие есть наиболее интересные достопримечательности. Также есть рекомендации заведений от Якова Можаев, где он побывал лично, топ самых вкусных блюд в них и указание среднего чека. Как признаются составители маршрутов, в первую очередь они ориентировались на советы и мнения местных жителей, старались обходить стороной пафосные рестораны и делать упор на заведения с аутентичной уральской кухней.

Путеводитель можно посмотреть онлайн. Сейчас там уже есть рассказ про Артемовский, Арамиль, Нижний Тагил и Богданович. Будут добавляться и другие города.

Напомним, ранее мы писали, что Яков Можаев и Евгений Горенбург сняли новое шоу «Страшные застолья Екатеринбурга». По сути, это третий сезон гастрономическо-краеведческого сериала «Можно! с Можаевым». Он стартовал 25 октября. В нем ресторанный критик говорит про еду и рассказывает криминальные городские легенды.

Всего в шоу 10 серий. В центре криминальных и оккультных событий в выпусках будут Центральный парк культуры и отдыха, усадьба Расторгуевых-Харитоновых, кинотеатр «Колизей» и другие достопримечательности города. Посмотреть сериал можно в социальных сетях шоу «Можно! с Можаевым».

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