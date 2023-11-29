Новый резидент Екатеринбург-Сити Re:Volution Towers: продажи стартовали

Компания «НКС-Девелопмент» объявила о старте продаж апартаментов премиум- и бизнес-класса для постоянного проживания в новом многофункциональном комплексе.

Знаковыми проектами «НКС-Девелопмент» являются «Квартал миллионеров», БЦ «Палладиум», жилые комплексы «Квартал художников», «Лига Чемпионов», «Тринити», «Аксиома», а также коттеджный поселок «Галактика».

Многофункциональный флагман застройщика по своей сути — анклав комфортной жизни полного цикла в формате клубного дома. Ввести в эксплуатацию две башни-высотки планируют к 2027 г.

Название проекта Re:Volution Towers, во-первых, определяет новый виток развития территории в историческом центре столицы Урала. На смену располагавшимся здесь ранее кварталам одно- и двухэтажных деревянных домов пришел современный комфортный многофункциональный комплекс с апартаментами премиум- и бизнес-класса для постоянного проживания. Во-вторых, две башни, как стелы, подчеркивают бережное отношение к памяти о важных вехах в истории России: названия Февральской и Октябрьской революций носят две улицы, расположенные рядом с адресом Маршала Жукова, 16.

Архитектурные особенности

Центральный район Екатеринбурга отличает эклектика из исторических построек и современных небоскребов, что образует уникальный архитектурный ансамбль, сочетающий различные стили и эпохи.

Вблизи Re:Volution Towers находятся объекты культурного наследия — усадьбы Антипина, Жолобова и Казанцева. Сохраненные старинные здания создают особую атмосферу, а башни-небоскребы Екатеринбург-Сити символизируют современность города, его экономическую активность и технический прогресс.

Девелоперы, возводящие здания в центре Екатеринбурга, воплощают в жизнь действительно смелые проекты, которые вписываются в контекст уже существующей застройки, отвечают на все вызовы мегаполиса и запросы его жителей, при этом добавляя уникальные элементы в облик города.

Проектирование будущего Re:Volution Towers, тогда еще не имеющего собственного имени, было начато 15 лет назад, в 2007 г. Первые эскизы создал японец Кисё Курокава, основоположник концепции метаболизма в архитектуре. В России архитектор известен как автор проекта «Газпром Арены», а фундаментом комплекса в Екатеринбурге стали идеи, ранее воплощенные в архитектуре сингапурского небоскреба Republic Plaza.

Оформление фасадов Re:Volution Towers выполнено в цветах теплой древесной гаммы, что контрастирует с расположенными по соседству серо-стальными гигантами — небоскребами Екатеринбург-Сити. Уникальная высокотехнологичная фасадная система комплекса отвечает не только за внешнюю красоту здания, но и обеспечивает резидентам тепло- и шумоизоляцию, а ломаные линии, напоминающие сгибы бумаги оригами, творят неповторимый облик и придают многоэтажной конструкции воздушность.

Апартаменты с видом на город

Комплекс состоит из двух смысловых частей — это стилобат и две 28-этажные башни высотой по 100 м с жилыми апартаментами.

Для постоянного или временного (в командировках, на отдыхе) проживания в башнях Re:Volution Towers резиденты могут приобрести апартаменты площадью от 51 до 128 кв. м и выбрать 1-4-комнатные пространства, а также планировки в формате open-spacе и пентхаусы с высотой потолков 3,3 м с панорамным остеклением.

Свободная планировка апартаментов позволит реализовать любые дизайнерские идеи, создать уютный личный оазис для отдыха и творчества или хай-тек-пространство для жизни и работы бизнесмена. Башни сориентированы таким образом, что «жаворонки» и «совы» могут выбрать вид из окна с панорамой города в соответствии со своими жизненными ритмами и постоянно любоваться либо живописными восходами, либо пламенеющими закатами и вечерними огнями мегаполиса.

Комфортные условия жизни и приватную атмосферу резидентам обеспечат современные технологии. В жилищном сервисе будут использоваться многоступенчатая система очистки воды, скоростные лифты со скоростью движения 2,5 м/с, а также централизованное кондиционирование и приточно-вытяжная вентиляция с подогревом поступающего воздуха в стилобатной части. На стражу безопасности будет поставлена система контроля доступа, служба охраны и система видеонаблюдения.

Интересно, как многие идеи метаболизма в архитектуре, сформулированные в конце 50-х годов XX в., нашли отражение в современных подходах к проектированию и строительству. Так, в стилобате Re:Volution Towers для резидентов предусмотрено все, что только можно пожелать: медицинская клиника, салон красоты, фитнес-центр, ателье, химчистка, турагентство, апарт-отель и другие сервисы. Для автовладельцев создан паркинг на 485 машино-мест, а также detailing-центр.

Помимо этого, в общественном пространстве комплекса на пятом этаже каждой башни разместят парковку для колясок, комнату матери и ребенка и помещения для семейных и детских праздников. К услугам резидентов будет круглосуточно работающая рецепция с сервисами управляющей компании, камеры хранения для спортивного инвентаря и сезонной одежды и комнаты заботы о домашних животных. Здесь же предусмотрены наличие coffee-point, дизайнерской селфи- и tik-tok-зоны, а в fan-зоне можно будет смотреть спортивные матчи.

Многофункциональный комплекс на улице Маршала Жукова получит самое богатое наполнение среди ЖК Екатеринбурга. Жить здесь — значит обладать ключом ко всему миру комфорта и благополучия. При этом проект, являясь по своей сути мини-городом, сохраняет гибкость внутренней инфраструктуры и готовность к изменениям, отвечая принципам онтогенеза и коэволюции, — говорят представители «НКС-Девелопмент».

Парк в центре города

На закрытой территории Re:Volution Towers будет расположен собственный парк площадью около 1 га — 8,6 тыс. кв. м. Зеленая зона будет расположена на крыше стилобата и поднимется на 15 м над землей. Стеклянные ограждения двухметровой высоты надежно укроют посетителей парка от городского шума и пыли.

Несколько тысяч деревьев и кустарников, а также цветочные растения и многолетние злаки подбираются с учетом каскадной смены цветовой гаммы, парк будет радовать глаз в каждый сезон года. Оформление рекреационного пространства доверено дизайнерам ландшафтного бюро Urban Green. Компания хорошо известна горожанам по ставшему традиционным ежегодному преображению в цветущий сад Площади 1905 года во время фестиваля «Атмосфера».

Пространство для отдыха на свежем воздухе предусматривает зонирование для поклонников разных видов досуга: площадки для занятий спортом, лаундж-зоны для отдыха с родными и друзьями, детские площадки, велодорожку, площадки для йоги и воркаут-зону.

Представители «НКС-Девелопмент» подчеркивают, что возводят не просто здание, а новую архитектурную доминанту, которая со временем станет одной из визитных карточек Екатеринбурга. От застройщика это требует внимания к деталям, чтобы район оставался гармоничным, динамичным и визуально привлекательным для жителей и гостей города.

За стройщик: ООО СЗ «ТЦЖ». Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте наш.дом.рф. Информация о ценах квартир не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Застройщик оставляет за собой право в любое время вносить какие-либо изменения в данные предложения без предварительного уведомления.

Проектная декларация

Фото предоставлены ООО «НКС-Девелопмент».