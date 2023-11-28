Прямой эфир конференции «Толк — про финансы с толком» в Екатеринбурге покажут в кинозале

С 29 ноября по 1 декабря 2023 г. в Екатеринбурге на широком экране пройдут показы прямого эфира всероссийской онлайн-конференции «Толк — про финансы с толком».

На конференции, организованной Тинькофф, выступят более 30 известных экспертов — главы ключевых институтов финансового рынка России, представители компаний-эмитентов, популярные инвесторы и известные финансовые блогеры. Это первый для региона опыт трансляции такой масштабной конференции в кинозалах.

В программу входят лектории от финансовых экспертов России, практикумы с воркшопами, мастер-классы и др.

Конференция по финансам и инвестициям «Толк — про финансы с толком» за три дня ознакомит участников с азами финансовой грамотности, расскажет об инвестиционных инструментах и способах управления финансами на фондовом рынке. Ее главная задача — повысить финансовую культуру у населения страны.

Показы пройдут в кинотеатре Киномакс, расположенном в ТРЦ «Мегаполис» по адресу ул. 8 Марта, 149:

29 ноября с 21:00 до 1:00

30 ноября с 21:00 до 1:00

1 декабря с 13:00 до 17:30

Показ конференции в кино проводится бесплатно. Показы доступны по предварительной регистрации, количество зрителей ограничено. Те, кто не успел зарегистрироваться, смогут посмотреть трансляцию на сайте проекта.