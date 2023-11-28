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Прямой эфир конференции «Толк — про финансы с толком» в Екатеринбурге покажут в кинозале

Прямой эфир конференции «Толк — про финансы с толком» в Екатеринбурге покажут в кинозале
Иллюстрация: unsplash.com

С 29 ноября по 1 декабря 2023 г. в Екатеринбурге на широком экране пройдут показы прямого эфира всероссийской онлайн-конференции «Толк — про финансы с толком».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

На конференции, организованной Тинькофф, выступят более 30 известных экспертов — главы ключевых институтов финансового рынка России, представители компаний-эмитентов, популярные инвесторы и известные финансовые блогеры. Это первый для региона опыт трансляции такой масштабной конференции в кинозалах.  

В программу входят лектории от финансовых экспертов России, практикумы с воркшопами, мастер-классы и др. 

Конференция по финансам и инвестициям «Толк — про финансы с толком» за три дня ознакомит участников с азами финансовой грамотности, расскажет об инвестиционных инструментах и способах управления финансами на фондовом рынке. Ее главная задача — повысить финансовую культуру у населения страны. 

Показы пройдут в кинотеатре Киномакс, расположенном в ТРЦ «Мегаполис» по адресу ул. 8 Марта, 149:

  • 29 ноября с 21:00 до 1:00
  • 30 ноября с 21:00 до 1:00 
  • 1 декабря с 13:00 до 17:30

Показ конференции в кино проводится бесплатно. Показы доступны по предварительной регистрации, количество зрителей ограничено. Те, кто не успел зарегистрироваться, смогут посмотреть трансляцию на сайте проекта.

Автор: Мария Смирнова
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