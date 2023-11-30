Конфа – это вам не конференция. В Екатеринбурге бизнесменам показали новый способ роста

Альфа-Банк провел в уральской столице мероприятие, объединившее в себе лекции от известных спикеров, шоу и нетворкинг. Его хедлайнерами стали Ирина Хакамада и Илья Авербух.

Особые люди с особым мышлением и особыми желаниями. Кто они? Предприниматели. О том, как же мыслят бизнесмены — творцы, вечные двигатели прогресса, реализаторы и мечтатели, в Екатеринбурге обсудили в рамках Альфа Конфы. Принципиально новый формат, который задало организованное Альфа-Банком мероприятие, привлек порядка 1700 представителей малого и среднего бизнеса не только Екатеринбурга, но и соседних городов.

Что такое Альфа Конфа и зачем она бизнесу?

Начав проводить конференции и семинары для бизнеса в формате онлайн во время пандемии, Альфа-Банк точно понял, чего хочет малый и средний бизнес: опоры, поддержки, реальных примеров и новых знаний, советов не только о том, счет в каком банке открывать, но и о том, как правильно отдыхать и на что ориентироваться, если сил почти не осталось. Пандемия закончилась, появилась возможность проводить яркие встречи со знаменитыми на всю страну спикерами офлайн. Так стартовала Конфа, ее идея родилась из работы с клиентами-бизнесменами. Проект объединил в себе конференцию, нетворкинг, лекторий и яркое шоу.

Прошедшая в Екатеринубрге Конфа — десятая в России. Представители малого и среднего бизнеса собрались в Экспо, где уже с первых минут стало понятно: участников ждет не просто конференция, а шоу.

Зал, оформленный в черно-красных тонах с установленной в центре круглой сценой («Словно боксерский ринг, — заметил один из гостей за пару минут до начала мероприятия. — Интересно, к какой стороне будет обращаться спикер?»), дал легкий намек на известные конференции TED.

Начало Конфы, не менее яркое, чем старты концертов мировых и российских звезд, — с музыкальным и световым оформлением, позитивно настроенными спикерами и явно воодушевленным залом, усилили впечатление, что эта банковская конференция для бизнеса — нечто новое на рынке. Так и вышло.

Допускай, дари положительные эмоции и ищи сбои в системе: нетривиальные советы бизнесменам

Открыли мероприятие управляющий Альфа-Банка в Свердловской области Елена Разумовская и директор малого бизнеса Альфа-Банка в Свердловской области Алексей Качесов. Выразив надежду на то, что мероприятие будет полезно каждому гостю, они передали слово первому спикеру.

Евгений Гаврилин, мультипредприниматель, инвестор и стартапер, напомнил собравшимся о том, как во время любых действий, любой работы и любых дедлайнов важно помнить, зачем тебе все происходящее.

Счастье — главная цель. Не деньги, не успех, не известность, не путешествия и не стабильность семьи, — заключил он.

Также Евгений напомнил, как важно давать себе возможность жить и работать в режиме «допусти это» и принимать реальность, а не пытаться с ней бороться. Реакция зала подтвердила, что спикер прав, а люди среди ежедневного круговорота дел забывают об очевидных вещах слишком быстро и слишком часто.

Следующий приглашенный на Конфу эксперт Евгений Щепин — один из тех, кто стоял у истоков сети «Вкус Вилл», автор книги «Вкус Вилл. Как совершить революцию в ритейле, делая все не так» — напомнил залу про еще одну неоспоримо важную для каждого бизнесмена вещь. И вновь речь шла не о деньгах, планах или найме надежного бухгалтера. Евгений напомнил об эмпатии, о том, как она важна в общении и с клиентами, и с сотрудниками, и с партнерами.

Рассказал Евгений и о том, как выстраивается работа с сотрудниками в сети «Вкус Вилл», как минимизируется возможность ошибок и почему депремирование исключено из принципов работы компании. Ну, а пара шуток «из жизни магазина», рассказанные спикером, наверняка уже вечером пересказывались членам семьи и друзьям.

Елена Разумовская:

— Мы это мероприятие проводим в крупнейших городах страны. Его главная цель — поддержка предпринимательского сообщества, открытие новых зон развития, создание пространства, где рождаются идеи. Сегодня мы поговорили о мышлении и энергии предпринимателя, и это важно. Ведь для того, чтобы бизнес развивался, нужна основа, ядро, и этим ядром в любой компании является предприниматель. Мы постарались пригласить спикеров, которые могли бы своими выступлениями помочь бизнесменам. Для этого мы и придумали формат Альфа Конфы. Кажется, традиционные бизнес-конференции уже всем наскучили, нам хотелось удивить и, мне кажется, это прекрасно получилось. Конфа необычна, увлекательна и подходит по духу нашим гостям.

Энергия — главное. Где ее взять и куда направить

После перерыва на обед к бизнесменам вышла Ирина Хакамада. Речь Ирины была посвящена энергии. Как она зарождается в нас и что нужно, чтобы сил хватило на преодоление всех сложностей? На что обращать внимание в ежедневной рутине и как взаимодействовать с окружающими, чтобы никто не мог погасить тот самый предпринимательский огонь?

На вопросы гостей Конфы Ирина ответила исходя из своего немалого опыта, отметив, как важно быть в своей тарелке и своей культуре, осознавать истинные желания и уметь мечтать.

После Хакамада на сцену вышел Михаил Дементьев. Эксперт по невербальным коммуникациям, он не просто рассказал собравшимся о языке тела и кинетическом интеллекте, но и дал нескольким людям из зала, поднявшимся на сцену, понять всю мощь влияния позы и жестов на восприятие нас окружающими. «Практическое занятие» публика оценила по достоинству: смельчаков, вышедших на сцену, поддержали аплодисментами, спикеру же начали задавать вопрос за вопросом.

Алексей Качесов:

— Мы воспринимаем наших клиентов не как клиентов, а как партнеров, мы заинтересованы в их развитии, потому активно помогаем искать новые решения, смотреть на работу под другим углом. Мероприятия, подобные Конфе, нужны для того, чтобы перезарядиться, выйти на новый уровень. Мы проводим их абсолютно бесплатно, тем самым вкладываясь в развитие бизнеса страны. Я бы советовал побывать на Конфе каждому бизнесмену.

Ты все делаешь не так, продолжай

После еще одного перерыва и дискуссии с представителями местного бизнеса (собравшиеся обсудили максимально актуальные проблемы, например, возможность удаленной подписи документов), бизнесменов приветствовал еще один спикер — Илья Авербух.

Спортсмен и предприниматель рассказал, как выстроил свой бизнес с ледовыми шоу, проходящими по всей стране. Множество примеров, когда все не получалось, но он продолжал идти вперед, и видеовставки с представлений вновь вызвали живой отклик публики. Почему нужно просто идти и не сдаваться? Авербух уверен: это единственно возможный путь для того, кто мыслит как предприниматель.

В Екатеринбурге зрители были очень тепло настроены, это важно, это заводит, стараешься рассказать как можно больше, поделиться личным опытом. Я считаю, что это очень важный проект, здорово то, что приглашены спикеры с разными стилями подачи, с диаметрально разными взглядами на те или иные вопросы.Все это дает большую пищу для размышлений бизнесу. Я очень надеюсь, что люди вышли сегодня после Конфы заряженными на новые победы. Небольшие искорки каких-то советов наверняка прорастут в их будущих решениях. Я уверен, что главное для предпринимателя — играть в долгую. Бизнес — это планирование, внутренние амбиции и готовность к тому, что сначала нужно будет пройти и поражения, и убытки. Выигрывает тот, кто проходит через это, зато после все начинает прирастать, — подчеркнул Илья Авербух.

Какое же оно, мышление предпринимателя? Воодушевленные гости Конфы констатировали: смелое, с долей детской мечты и ясностью мысли, нетривиальное, но логичное. Такое, которое есть не у всех.

— Никого из этих спикеров я раньше не слышала, впервые на такой конференции, те бизнес-тусовки, на которых бывала раньше, не идут ни в какое сравнение с Альфа Конфой. Это очень масштабно. Вникала в каждое слово, безумно старалась как губка впитывать буквально все, потому что выступающие — максимально продуктивные и интересные. Все проходит в очень дружелюбном формате, очень комфортно, — поделилась с DK.RU Татьяна, владелец студии красоты «Черника» из Челябинска.

Петр Ванчук, финансовый директор компании «Брайт фитнес»:

— Классное мероприятие, такие проходят редко, с такой особой атмосферой. Понравилось выступление Хакамада, много почерпнул из ее речи — прежде всего по поводу того, как вкладывать энергию. Считаю, что таких мероприятий должно быть больше, ведь на них бизнесмены общаются и с новыми спикерами, и между собой. Это, безусловно, благосклонно влияет на бизнес-атмосферу страны.

Мария Пономарева, руководитель кондитерской «5.20» в Перми, отметила:

— Конференция просто сногсшибательная, мы ради нее специально приехали в Екатеринбург. Спикеры поразили тем, насколько структурировано и при этом эмоционально дают информацию. Это то, к чему нужно стремиться. Ехали однозначно не зря, спасибо огромное.

До конца года Альфа Конфа пройдет также в Иркутске и Москве, таким образом, за год в стране состоится 12 практических и полезных шоу для бизнеса. Продолжатся мероприятия и в 2024 году, подчеркивают в Альфа-Банке.

Фото: Kirill Guzhvinsky

Реклама АО «Альфа-Банк»