Страны и рынки меняются, ВЭД никуда не исчезает

Последние два года многое поменяли в российском бизнесе всех направлений и масштабов. Как работать сегодня российским компаниям, настроенным на экспорт? Ответили эксперты.

О последних изменениях в логистике, системах финансовых переводов, особенностях взаимодействия с теми или иными государствами поговорили в Екатеринбурге в рамках организованной Альфа-Банком конференции. На мероприятии обсудили все аспекты ВЭД, в том числе с точки зрения работы малого и среднего бизнеса. Участники узнали, на что обратить внимание при работе с Китаем, как снизить стоимость доставки товара на 80% и работать на рынках самых разных, в том числе экзотических для РФ, стран с минимумом рисков.

Первый эксперт, Сергей Кисеев, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), рассказал о новом направлении работы фонда, созданном в 2022 г.:

— В нашу деятельность помимо финансовой поддержки бизнеса входят в том числе различные нефинансовые инструменты поддержки: обучение, проведение мероприятий. Одно из направлений такой работы — развитие экспорта, — уточнил Сергей Кисеев. — Мы являемся связующим звеном между бизнесом и Российским экспортным центром, реализуем его программы, также у нас есть собственные программы для предпринимателей. В первую очередь инструменты поддержки предназначены начинающим экспортерам, но есть и те, которые подходит уже действующим бизнесам.

Отмечу: мы в основном работаем с субъектами МСП с объемом годовой выручки до 2 млрд годовой выручки, по 209 ФЗ.

Работа с экспортерами — это индивидуальная, не массовая работа. После встречи мы выбираем те инструменты, которые есть на уровне господдержки, внедряем их. Например, это поиск покупателя. Также мы занимаемся организацией поездок на выставки. Чаще всего это коллективные поездки на мероприятия с определенной тематикой, часть расходов участников оплачивается Фондом, обычно это соотношение 80/20, где 20% — то, что необходимо оплатить каждому участнику поездки.

Также мы подбираем электронные площадки за рубежом, на которых стоит представлять продукцию конкретной фирмы, договариваемся с профильными компаниями, организуем встречи с торговыми представительствами, помогаем адаптировать под конкретный иностранный рынок сайты предприятия и его рекламные материалы, также гарантируя софинансирование. Сопровождаем экспортные контракты, от момента его подготовки до проведения переговоров. Кроме того, работает программа компенсации затрат на логистику. Она предоставляется на конкурсной основе, компенсировать можно до 80% затрат, до 25 млн руб. Соответствующий конкурс проводится ежегодно.

Регулярно проводятся встречи с иностранными делегациями, деловые миссии из других стран, осуществляем сертификацию и патентование за рубежом, также на основе софинансирования, проводим исследования зарубежных рынков.

Сергей Кисеев подчеркнул, что часто предприниматели обращаются с частными и нетривиальными вопросами, на которые не могут самостоятельно найти ответы. «Если есть задача, к которой вы не знаете как подойти — получить помощь реально», — подчеркнул эксперт.

Следующий спикер, Дарья Шкитина, кандидат юридических наук, партнер компании SINOFY LEGAL рассказала о правилах безопасной работы с Китаем.

— Не все понимают, как правильно работать с этой юрисдикцией, а нюансов очень много. При закупе это может быть покупка некачественного товара, невозможность его отремонтировать или предъявить претензии, продажа контрагента, при заказе производства — кража авторских прав, нарушение ТЗ и многое другое.

Я часто наблюдаю ситуации, когда люди решили работать с неизвестной компанией: нашли информацию в интернете, поговорили по скайпу, отправили 20 млн руб., даже не зная, где находится контрагент. Это печальная, но частая история.

Есть базовые правила, и в первую очередь это проверка контрагентов. Сейчас в Китае достаточно способов проверить любую компанию, стоимость услуги варьируется от $300 до $500. Есть и дистанционные проверки, и варианты, когда наш сотрудник в Китае лично едет и проверяет выбранный компанией для работы завод. Бывают ситуации, когда это не производственная площадка, а просто столб в поле.

Также Дарья Шкитина подробно рассказала о системе инспекторов, которые лично посещают производства в Китае, проверяют произведенный или купленный товар, то, как он упакован и многое другое.

— Есть и функция контроля производства, когда опытный инженер едет на завод, чтобы убедиться, что он сможет производить нужные товары по вашим спецификациям. Всегда лучше проверить все заранее, чем судиться, суд с китайской компанией — сложное, долгое и нередко малоэффективное мероприятие.

Не все знают, что в Китае для того, чтобы экспортировать, нужно получать специальный сертификат экспортно-импортных прав. Делают это не все заводы, выйти на некоторые из них напрямую просто невозможно из-за того, что вокруг них роятся компании-посредники, дистрибьюторы. Также в Китае есть возможность заключения договора с постоплатой, о чем мало кто в России знает. В этом случае нужно страховать риски, для чего в стране действует специальная система.

Еще один нюанс работы с китайскими партнерами заключается в особенностях языка:

— В договоре всегда должно быть название компании на китайском языке, даже если его текст составлен на русском и английском. Это связанно с особенностями китайского языка и, если такого точного названия фирмы в документе нет, в будущем в судах вы рискуете никому и ничего не доказать.

Новостью для многих собравшихся стало и то, что в Китае за последнее десятилетие заметно улучшилась ситуация с защитой авторских прав, сейчас страна претендует на звание мирового лидера в этом направлении, в КНР создан Верховный суд по интеллектуальной собственности, замечена тенденция, направленная на то, чтобы защищать не только своих, но и иностранных правообладателей.

Рассказала Дарья и о том, насколько слабо защищает заказчика из России договор о неразглашении, заключенный с китайским заводом. Для того, чтобы обезопасить себя, разумнее заключать другие виды документов, лучше, уже имея карту интеллектуальной собственности продукта.

— Нужно четко прописать, что находится в России, а что доделывает завод в Китае, чтобы все права точно были в итоге у вас, а не у производства. Например, пресс-формы. Завод может сделать вам их бесплатно в рамках заказа, но в итоге они окажутся исключительно в его собственности.

Если вы выходите с каким-то интересным товаром — нужно помнить, что через день ваш товарный знак может быть уже зарегистрирован в Китае, совсем скоро вам предложат выкупить его за немалые деньги, поэтому заранее нужно обезопасить себя.

Рассказала Дарья Шкитина и о том, что решения арбитражных судов, состоявшихся в России, не признаются китайской стороной. Эксперт подчеркнула, что в работе с предприятиями КНР всегда лучше решить вопрос досудебно — решения судов влияют на рейтинг компаний в Китае, которым они весьма дорожат.

Еще один эксперт, Ивич Мария, руководитель отдела продаж ВЭД группы компаний KIT, рассказала, что после введения санкций компания оперативно расширила географию и пакет услуг, став международным предприятием.

Она подчеркнула, что в 2022 г. сильнее всего пострадали морские перевозки, именно в этой сфере пришлось максимально оперативно решать сложные задачи, от отсутствия оборудования в портах до налаживания новых логистических цепочек доставки грузов от портов до пунктов назначения.

— Да, многие направления закрылись, стали сложнее. Но мы за это время увидели множество других стран и направлений, с которыми можно работать. Бангладеш, Пакистан, страны Африки, Маврикий — все это были очень интересные задачи.

Я не думаю, что в ближайшее время как-то изменится ситуация с параллельным импортом. Достаточно большой процент европейских производств находится в Индии, не обязательно покупать в Европе. В случае очередного ужесточения санкций вновь изменятся логистические маршруты, товар пойдет не через одну, а две-три страны. Вырастет стоимость, но возможность останется, — констатировала эксперт.

Бронислав Трембицкий, бизнес-партнер по ВЭД и IB АО «Альфа-Банк», рассказал о новых трендах ВЭД. Он подробно описал нюансы валютного законодательства при расчетах, в том числе наличных, между резидентами и нерезидентами, продемонстрировал собравшимся схемы проведения платежей в юанях, а также рассказал, на каких рынках сегодня рубль успешно функционирует, заменяя при расчетах евро и доллары.

Представители бизнеса узнали об альтернативных способах расчета как для экспортеров, так и для импортеров, преимуществах бивалютного депозита и современных возможностях банковских систем и приложений.

— Мы хотели дать предпринимателям прикладную информацию, рассказать о реально работающих инструментах сегодняшнего рынка ВЭД. По тому, какие вопросы присутствующие задавали спикерам, и по отзывам, оставленным после мероприятия — нам это удалось, — отметили в Альфа-Банке.

Присутствовавшие на конференции бизнесмены отметили, что получили максимум практических советов и рекомендаций. Так, Уфимцев Константин, директор по инвестициям и финансам «АСПЕКТ Лизинг», рассказал, что регулярно посещает мероприятия Альфа-Банка:

— Это прекрасная возможность попасть в конструктивную бизнес-среду, в которой можно выстраивать прагматичный взаимовыгодный диалог, возможность прикладного применения полученных знаний и опробования деловых контактов. Наша компания в целом очень ценит продукты Альфа-Банка, в том числе его цифровые разработки — инновационные, с максимально быстрой адаптацией под все новые запросы рынка.

Еще один участник конференции, представитель Южноуральского Арматурно-Изоляторного завода, отметил, что подобные конференции — в первую очередь возможность узнавать о последних трендах и понимать, как использовать их для работы и роста:

— Конечно, это интересно и полезно, много практических советов, общение с представителями бизнеса разных направлений. Плюс общее развитие, возможность понимать, как и куда движется рынок. Мы не так давно работаем с Альфа Банком, на сотрудничестве с ним настояли экономисты, предприятия, так как банк смог организовать и обеспечить ряд важных для нас моментов.

Как пояснили в Альфа-Банке DK.RU, бизнес сегодня остро нуждается в максимально практических советах и реальном общении. «Мы видим, какой отклик имеют наши конференции, как бурно обсуждают участники бизнеса — не только крупного, но и малого и среднего — самые разные вопросы, какие дискуссии вызывают многие затронутые проблемы. Такое живое общение и обмен опытом, безусловно, необходимы, и мы будем проводить конференции на самые разные темы и в будущем».

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