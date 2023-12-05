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Практичный выбор квартир. Где выгодно купить жилье в Екатеринбурге в конце года

Практичный выбор квартир. Где выгодно купить жилье в Екатеринбурге в конце года
Иллюстрация: компания «Практика»

Программ оформления рассрочек и кредитов на покупку жилья на рынке куда больше, чем многие привыкли думать. Вот только несколько предложений, доступных на рынке Екатеринбурга.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Декабрь — традиционное время подведения итогов года и закрытия гештальтов. Люди сегодня, конечно, знают, что попытка следовать планам «от и до», не давая себе права выдохнуть и переписать списки целей и задач, — явление скорее вредное. А как быть с делами, для реализации которых не хватило совсем немного? Времени, сил, денег? Конечно, претворять в жизнь! Особенно с учетом того, что именно в конце года появляется так много выгодных предложений, в том числе на рынке недвижимости.

Итак, вы хотели в 2023 г. купить квартиру, но по тем или иным причинам этого не сделали. У вас есть еще месяц, а на рынке Екатеринбурга — выгодные предложения.

Например, компания «Практика» готова продать квартиру на условиях покупателя. До 31 января 2024 г. каждый может предложить свои условия оплаты, заполнив форму на сайте застройщика и оставив свои контакты. В компании подберут индивидуальный график платежей, который сделает приобретение недвижимости максимально комфортным.

Практичный выбор квартир. Где выгодно купить жилье в Екатеринбурге в конце года 1

В ЖК «Миллениум» на ул. Ясной сегодня можно купить квартиру по программе «10-90 — траншевая ипотека без удорожания». Суть программы в том, что банк разделяет сумму кредита на две части: первый транш в размере 10% перечисляется сразу после заключения договора, второй — 90% — за квартал до ввода дома в эксплуатацию. На этих условиях в «Миллениуме» на Ясной можно купить евродвушку в секции Г площадью от 50 кв.м.

Также в этом ЖК можно купить квартиру по программе «Рассрочка на первоначальный взнос». В этом случае часть суммы вносится сразу, еще часть — в течение трех месяцев, также есть возможность поделить оплату на три равных части и вносить деньги ежемесячно.

Если ни один из вариантов не подходит, покупатель ЖК «Миллениум» на Ясной может купить евродвушку на стандартных условиях и получить кэшбэк 100 тыс. руб. на приобретение кладовки.

Еще один привлекательный вариант — ЖК «H2O» в Чкаловском районе Екатеринбурга с собственной котельной, в Чкаловском районе Екатеринбурга, рядом с ДК РТИ. При покупке двухкомнатной квартиры площадью от 50 кв.м каждый получает кэшбэк в 100 тыс. руб. на приобретение паркинга.

Кроме того, в любом ЖК компании «Практика» можно оформить беспроцентную годовую рассрочку.

Как видим, на практике можно реализовать давнюю задумку и купить квартиру на максимально комфортных условиях. Подобрать максимально выгодный для каждого вариант всегда помогут консультанты застройщика.

ЖК Миллениум: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «Корпорация «Ваш Дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214-ФЗ. Реклама. Не оферта. Подробности на сайте millenium-ekb.ru

ЖК «H2O». Застройщик ООО «СЗ «Южный город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214-ФЗ. Реклама. Не оферта. Подробности на сайте h2o-dom.ru

Реклама. ООО «УК «Практика» ИНН 6671211339 erid: LjN8KPqvv
Автор: Александра Клименко
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