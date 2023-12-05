В Екатеринбурге проходят первые всероссийские киберучения для студентов

Студенческие соревнования по кибербезопасности стартовали 5 декабря в новом кампусе Уральского федерального университета в рамках ИТ-конгресса и выставки «Форум будущего».

В торжественном открытии мероприятия приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков, генеральный директор УЦСБ Валентин Богданов, заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский, начальник отдела мониторинга информационной инфраструктуры Сервисного центра «Информационная безопасность» ПАО Сбербанк Виталий Суворов, директор по продуктам UDV Group Алексей Шанин.

Фото: почетные гости мероприятия

Киберучения пройдут в течение трех дней. По условиям соревнований команда Red Team в течение первого дня состязаний будет пытаться найти уязвимости и нанести вред структуре, а во второй день Blue Team будет заниматься поиском и расследованием инцидентов. В третий день экспертное жюри подведет итоги и наградит победителей поездками на профильные конференции федерального уровня.

Киберучения — действительно важное мероприятие для Свердловской области. У нас промышленный край и компании сталкиваются с новыми вызовами в условиях, когда мы живем в ситуации международных хакерских атак. Нам важно, чтобы в нашем городе, который мы считаем IT-столицей, было свое мероприятие, посвященное цифровизации, своего рода IT-ИННОПРОМ. Сегодня мы понимаем, что у студенческих соревнований есть перспектива, есть будущее. Очень важно, чтобы ребята могли не только учиться, но и тренироваться на практике. Поэтому создается идеальная модель предприятия, одна команда атакует его, вторая защищает, таким полевым моделированием оттачиваются компетенции будущих специалистов по кибербезопасности, — отметил Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области.

Соревнования проводятся при поддержке Министерства цифрового развития Свердловской области, эндаумент-фонда УрФУ и сообщества кибербезопасности Ural Cyber Security. В турнире примут участие более 70 студентов, представляющих различные вузы.

Фото: директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков

Включение практической компоненты, решение задач на реальных примерах, на реальных кейсах, во-первых, делают образовательный процесс интереснее для студентов. Во-вторых, таким способом, взаимодействуя с самых ранних стадий обучения, мы действительно создаем специалистов, которые быстро могут быть вовлечены в практическую деятельность и будут работать у наших заказчиков и партнеров. На соревнованиях ребята получат задания, имеющие прямое отношение к практическим задачам информационной безопасности, которые возникают в промышленной деятельности или при защите органов государственной власти. В таких ситуациях требуется быстрое реагирование, быстрое принятие решения, требуется опыт и практические знания для того, чтобы предотвратить инцидент, либо минимизировать последствия всего возникновения, — подчеркнул директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков.

Фото: образовательная программа Киберучений

В образовательной программе мероприятия около 200 будущих специалистов сферы кибербезопасности посетят лекции и воркшопы, организованные крупнейшими ИТ-компаниями России, такими как УЦСБ, Сбер, «Контур» и UDV Group.

За счет включения коммерческих компаний в образовательный процесс, мы можем добавлять практическую компоненту, обучая студентов на реальных кейсах из различных сфер. Таким образом, вовлекая студентов в практику с самых ранних этапов обучения, мы получаем готовых специалистов, которые имеют опыт и необходимый багаж знаний, а значит могут быстро реагировать и принимать решения, — отметил генеральный директор УЦСБ Валентин Богданов.

Фото УрФУ, DK.ru