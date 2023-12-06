В Свердловской области применят новую технологию защиты покрытий биатлонных трасс

Технология призвана увеличить срок службы и повысить безопасность покрытий профессиональных лыжероллерных и биатлонных трасс.

Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти», «Газпромнефть – Битумные материалы», разработал технологию для увеличения сроков службы и повышения безопасности эксплуатации профессиональных лыжероллерных и биатлонных трасс. Об этом сообщает пресс-служба «Газпромнефть – Битумные материалы».

Специальные защитные составы обеспечивают сохранность покрытия спортивных объектов с течением времени, а их отдельные рецептуры благодаря цвету позволяют зонировать особые участки трасс. Также высокотехнологичный материал успешно применяется для развития сети велодорожек в Московской, Курганской, Тюменской, Свердловской областях, ХМАО и Краснодарском крае.

В состав входят минеральные компоненты, которые обеспечивают лучшее сцепление колес лыжероллеров в летний период. Рецептура продукта за счет инновационной формулы позволяет использовать его во всех климатических зонах.

Эффективность и широкий ассортимент нашей продукции позволяет применять ее как для строительства автомобильных дорог и сооружений, так и развития спортивной инфраструктуры. Мы обладаем уникальным опытом и экспертизой использования материалов «Газпром нефти» на автогоночных трассах и велосипедных дорожках. Также в нескольких регионах страны, в том числе в Красноярске и Сочи, внедряем технологию нанесения специального цветного состава на лыжероллерных объектах, — отметил Дмитрий Орлов, генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы».

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