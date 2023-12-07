«Башня Исеть»: что значит жить на уровне облаков

Апартаменты успешных предпринимателей, дипломатов и известных спортсменов. Как купить. Фото.

В нашей стране насчитывается чуть более ста небоскребов. Все они относятся к уникальным объектам. И это определение не является каким-то вычурным. По строительной терминологии здания высотой более 100 метров относятся к уникальным, их проектирование и строительство требуют индивидуальных подходов, чтобы сделать здание безопасным и максимально комфортным для жизни резидентов.

Одним из первых высотных строений в Екатеринбурге стала 209-метровая «Башня Исеть», автором которой стал знаменитый инженер-архитектор Вернер Зобек. Самый высокий небоскреб за пределами двух российских столиц сегодня стал современным символом города и архитектурной доминантой делового квартала Екатеринбург-Сити. «Башня Исеть» изображена на памятных монетах, посвященных 300-летию города.

Сегодня недвижимость является одним из самых надежных инвестиционных инструментов. Особенно если это касается таких знаковых объектов, как «Башня Исеть» . Проект в престижном районе и с развитой инфраструктурой имеет потенциал для дальнейшего роста стоимости и спроса. Эксперты отмечают, что деловой квартал «Екатеринбург-Сити» — это самая перспективная локация для развития бизнеса на ближайшие десятилетия.

В «Башне Исеть» доступно несколько вариантов приобретения недвижимости для юридических лиц и частных инвесторов. Например, апартаменты можно приобрести в лизинг. Размер первоначального взноса составляет от 10%, а срок выплаты составит до 84 месяцев с возможностью досрочного выкупа. При приобретении апартаментов покупатели сэкономят 20% от их общей стоимости за счет возмещения НДС. Девелопер предоставит полный пакет документов для получения вычета.

К слову, для будущих резидентов доступна ипотека от ведущих российских банков, которые предлагают оптимальные ипотечные программы. Еще одним заманчивым вариантом станет беспроцентная рассрочка на два года, при условии заключения договора до конца 2023 г.

Башня представлена 50 этажами, где живут успешные предприниматели, дипломаты и известные спортсмены. Благодаря престижной локации в центре города для резидентов открываются панорамные виды уральской столицы — Верх-Исетского пруда и Исети, исторического центра, златоглавых церквей, стадионов, театров и многих других достопримечательностей.

Жителям небоскреба не нужно брать автомобиль и далеко ехать, все знаковые места находятся в шаговой доступности: региональное Правительство и Законодательное собрание Свердловской области, Администрация города, Свердловский академический театр драмы, отель «Хаятт Ридженси Екатеринбург», набережная Исети.

Характер небоскреба подчеркивает стильная парадная с роскошными люстрами и выразительными цветами. В уютных мягких лаунж-зонах жители и гости любят пообщаться, выпить ароматного кофе или подождать такси. Консьерж-сервис в башне заботится о резидентах 24/7 и берет решение бытовых вопросов полностью на себя, все, как в пятизвездочном отеле. Это может быть доставка продуктов, покупка билетов, заказ химчистки или клининг апартаментов. Питомцы резидентов тоже не остаются без внимания, в стенах «Башни Исеть» принята культура dog-friendly. Во время долгого отсутствия хозяев сотрудники присматривают за домашними любимцами. А в ресторане Breadway на первом этаже питомца с радостью встретят, нальют воды и предложат особенное меню.

Для резидентов создана уютная и приватная атмосфера. Благодаря службе мониторинга и видеонаблюдению жители чувствуют себя в безопасности.

Полноценная экосистема «Башни Исеть» позволяет резидентам интересно проводить время. Например, у резидентов большой выбор модных гастрономических заведений: «Корова», Breadway, the BARBARA, достаточно заказать в апартаменты изысканные блюда или спуститься в любой из ресторанов, чтобы вкусно поужинать.

Любители активного образа жизни занимаются спортом в культовом фитнес-клубе Encore Fitness, где получают максимальный набор опций, начиная от индивидуальных тренировок, плавания и заканчивая разнообразными спа-процедурами. С помощью древнейших методик опытные китайские специалисты Центра тибетской медицины улучшат самочувствие и восстановят здоровье. Переход в пятизвездочный отель «Хаятт Ридженси» позволяет пользоваться резидентам еще и его инфраструктурой. Все жизненное пространство «Башни Исеть» буквально подчинено потребностям и образу жизни современного человека.

В подземной части башни расположился теплый четырехуровневый паркинг на 300 машиномест, поэтому каждый житель обеспечен парковочным местом. Для гостей небоскреба предусмотрены места на прилегающей территории высотного комплекса. Владельцам автомобилей здесь предлагаются услуги премиального дейтелинг-центра по уходу за автомобилем, включающий полировку, защиту кузова, химчистку салона, установку и оклейку пленкой, тонирование стекол и другие услуги.

Сами апартаменты представлены в двух вариантах. Можно сделать выбор в пользу апартаментов со стильным ремонтом и мебелью, что позволяет экономить бесценное время и потратить его на более приятные хлопоты и общение с близкими. А можно с отделкой white box, чтобы резиденты смогли легко создать внутри свои атмосферу и уют. Потолки в апартаментах— от трех до четырех метров, к тому же значительно расширяют пространство не только высота, но и панорамные окна. При этом благодаря круговому проектированию здания можно выбрать жилье с видом на любую часть города.

В «Башне Исеть» представлено большое разнообразие планировочных решений, которое позволяет самому взыскательному покупателю найти свой идеальный вариант. Площадь апартаментов варьируется от 57 до 456 кв. м.

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