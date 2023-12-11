«Предпринимательство — это не про то, как больше заработать, а как сделать что-то крутое»

История Языковой академии «Талисман» началась 33 года назад, она уникальна еще и тем, что «Талисман» — семейный бизнес. Как за 30 лет изменился подход к предпринимательству — в материале DK.RU.

МСП меняет облик городов, делает их привлекательными, живыми и развивающимися. Владельцы бизнеса — особенная категория людей, несмотря на все сложности, они берут на себя ответственность за принятые решения, умеют подстраиваться под меняющиеся правила игры, видят перспективы для развития.

DK.RU представляет новый спецпроект «Бизнес — территория возможностей». Он — о предпринимателях. Талантливых, ответственных за свое дело, независимых и энергичных. Проект нацелен на формирование положительного, но в то же время честного образа предпринимательства. В рамках спецпроекта наши герои рассказывают истории взлетов и падений, отвечают на вопрос «что значит для них — быть предпринимателем» и делятся опытом ведения бизнеса.

Первым героем спецпроекта стала генеральный директор сети Языковой Академии «Талисман» Анна Шешенина. В интервью DK.RU она рассказывает о бизнесе с более чем 30-летней историей, о том, как меняется мир и какое место в нем занимает предпринимательство. А также делится мнением, нужно ли передавать бизнес по наследству.

Мамонты бизнеса

Статистика говорит, что 70% предпринимателей в первый год после регистрации юрлица закрывают бизнес. 20% готовы бороться за компанию еще пару лет. И только 10% строят бизнес далеко и надолго.

— История «Талисмана» уникальна для российского рынка, — говорит Анна Шешенина. — В этом году у нас идет 33-й сезон обучения, именно столько лет мы работаем. Кроме того, «Талисман» — семейный бизнес, что для России редкая история. Бизнесов, которые спустя 33 года не работают по франшизе, еще меньше. Так что «Талисман» для российского рынка — настоящий динозавр.

Анна, расскажите с чего начиналась история «Талисман»?

— Школа была зарегистрирована в 1991 г. Этот бизнес начала моя мама Елена Петровна Подстрешная.

Может быть, она сделала бы это и раньше, но в Советском Союзе предпринимателей не было, и законных способов вести бизнес — тоже.

У мамы была мечта, чтобы люди могли свободно общаться и обмениваться информацией независимо от того, на каком языке они говорят. Ни больше, ни меньше, она хотела изменить мир вокруг себя.

Обучение иностранному языку в Советском Союзе имело некоторые особенности: разговорному учили только спецагентов, а остальных учили так, чтобы они ничего никому не могли рассказать, особенно государственные тайны. Наследием этого обучения, кстати, стало выражение «перевожу со словарем».

Удивительно, но английский Елена Петровна не знала, она юрист, и со сферой преподавания не была связана. Ведь есть стереотип: если ты классно печешь хлеб, то у тебя будет процветающая пекарня. Или: если ты отлично шьешь или ремонтируешь обувь, то сможешь открыть прибыльную мастерскую. Я склоняюсь к тому, что это не всегда так работает. Хотя большинство лингвистических центров в России были открыты и закрыты именно преподавателями.

В начале 1990-х мама нашла заемные средства, оплатила для четырех человек поездку в Москву и обучение. Как обычно бывает в бизнесе, все пошло не по плану. А в то время еще и предпринимательского опыта не было. Из четырех обучившихся работать остался один, остальные испарились. Так и началась история «Талисмана».

Насколько популярны были языковые курсы в 1990-е?

— Очень популярны. Один из первых центров «Талисман» располагался в доме Севостьянова на проспекте Ленина, где раньше был «Дом профсоюзов», а сегодня это памятник архитектуры. «Талисман» арендовал два этажа, 15 аудиторий, там же находился оптовый отдел книготорговой компании. Кстати, мы были первыми в Екатеринбурге и одними из первых в России, кто напрямую сотрудничал с британскими издательствами и привозил сюда иностранную литературу.

Изначально центр был только для взрослых слушателей, в нем преподавали по авторской методике эмоционально-смыслового обучения иностранному языку Игоря Шехтера. По этой же методике готовили космонавтов, которые с Байконура летали на МКС. Сейчас мы работаем по другим программам, но тогда это была революция.

В конце 1990-х «Талисман» был уже очень популярен, очередь из желающих записаться на обучение в сентябре стояла на улице. Возникла необходимость в дополнительных филиалах. Первый открыли в Нижнем Тагиле, затем на Уралмаше в Екатеринбурге.

После 2003 г. новые центры открывались ежегодно, и на сегодня сеть состоит из 30 центров, которые работают в четырех городах, причем не по франшизе.

Когда вы присоединились к семейному бизнесу?

— Я включена в бизнес «Талисмана» примерно с 1992 г., как раз пошла во второй класс. В 1990-е бизнес делался «на коленке», вся семья была вовлечена. Помню, помогала родителям, вырезала какие-то карточки, что-то клеила, относила в центр и так далее. Мое воспитание и взросление шло совместно с «Талисманом».

А вот первая запись в трудовой книжке была в 2001 г. 22 года назад меня приняли в «Талисман» на должность преподавателя. Я на тот момент училась в Уральском государственном педагогическом университете по направлению «Иностранный язык». Как раз в «Талисмане» проходила все практики.

Затем я долго работала в компании в должности клиент-менеджера, менеджера по продажам корпоративного обучения, в 2011 г. получила должность заместителя генерального директора и в 2013 г. возглавила «Талисман».

Движущая сила предпринимательства

Как признается Анна Шешенина, за 20 лет в бизнесе и 12 лет на должности генерального директора она четко поняла, что предпринимательство — единственный путь, который ее привлекает. Однако вставать на него стоит не каждому, собственник бизнеса должен обладать особыми качествами.

Что для вас значит быть предпринимателем?

— Предпринимательство — история, где соединяются два понятия — интерес и смысл. Смысл — это про финансовую составляющую, делать что-то бесплатно — это не бизнес, а благотворительность. Интерес — это про то, что у человека есть идея, внутренний порыв, желание что-то изменить.

Для меня предприниматели — это люди, которые не просто зарабатывают деньги, а меняют мир к лучшему, придумывают что-то новое, идут путем, которым никто раньше не ходил. В этом и кроется движущая сила предпринимательства.

Какая составляющая для бизнеса важнее: деньги или люди?

— Однозначно люди, и здесь нет никакого лукавства. В нашем бизнесе по оказанию услуг важнее всего команда: старший преподаватель, администратор, клиент-менеджер и так далее. Найти помещение, купить мебель и вложить в него 2-3-5 млн руб. гораздо проще, чем собрать команду. Если есть люди, будут и деньги.

Но деньги тоже важны?

— Да, но у нас некапиталоемкий бизнес: нет станков, производства, все ресурсы — человеческие. Мы никогда не брали деньги в долг, за все 33 года у нас был всего один кредит, который пришлось оформить, чтобы открыть какой-то специальный счет. Мы закрыли его досрочно, потребности в деньгах не было.

Деньги важны в том смысле, что их нужно уметь считать.

Были периоды, когда летом случались кассовые разрывы из-за неправильного планирования. В 2011 г. мы ввели систему бюджетирования, и с тех пор она работает без сбоев.

Чтобы было финансовое благополучие, нужно придерживаться двух кредо: во-первых, работать хорошо, а во-вторых, любить финансы, и они ответят вам взаимностью.

Есть предприниматели, которые говорят — я гуманитарий или я творческая личность, я считать не умею. Так ничего не получится. Если ты решил вести бизнес, надо научиться считать, даже если ты наймешь самого грамотного финансового директора, все равно нужно уметь считать. Хочешь быть предпринимателем, полюби считать финансы.

А сегодня еще очень здорово помогает автоматизирование. У нас автоматизированный бюджет и мы в режиме реального времени видим весь денежный поток: платежи, доходы, расходы и прочее.

Если кому-то нужен непрошеный совет, могу его дать: никогда не мешайте кассу предприятия и личные финансы. Можно подумать: это мой бизнес, мои деньги, сейчас возьму, потом вложу. Не нужно этого делать.

Можно ли научиться быть предпринимателем?

— Быть предпринимателем — это уметь ходить неизведанными тропами, прокладывать собственный путь. Есть вещи, которые не заглушить, врожденное предпринимательство — об этом.

Чтобы быть предпринимателем, необходимо обладать особыми личностными качествами. Нужно уметь оценивать риски, видеть горизонт планирования. Предприниматель должен обладать высоким порогом терпимости к неопределенности. От этого во многом зависит масштаб и успех деятельности.

Также должна быть проактивная позиция: что бы ни случилось, сохраняй способность к действию. А еще важна честность, особенно важно быть честным с самим собой: признавать ошибки, осознавать слабые стороны.

Также важно доверять людям и делегировать им задачи. Если предприниматель будет распыляться и сам выполнять всю работу: я же дворник, я же менеджер, я же водитель, я же шеф-повар — ничего хорошего не выйдет.

Лидер бизнеса должен делать только то, чего никто другой сделать не сможет, а всю остальную работу отдавать приглашенным специалистам, которые сделают ее в сотни раз лучше и быстрее.

Вы сказали, что предприниматель должен быть готов к высокому порогу неопределенности. В последние годы это особенно актуально. Меняются ли в связи с этим принципы ведения бизнеса?

— Последние пять лет мир кардинально меняется. Сейчас большое количество людей занимается саморазвитием, самопознанием, медитациями и прочим. В итоге у целых поколений меняются ценности. Многие люди не стремятся искать работу с 9 до 17, с белой зарплатой, записью в трудовой книжке, соцпакетом — то есть всем тем, что было ценностью с советских времен.

Главное, что ценят люди сегодня, — свобода. В связи с этим правила найма и в целом управления компанией, когда работодатель платит зарплату и что-то за это требует, устарели. Сейчас все строится на партнерстве. Я в этот путь верю и думаю, что он единственный здоровый и правильный для развития трудовых отношений.

Более того, я полагаю, что важно вкладываться в развитие своих сотрудников, потому что здоровая, гармоничная личность может оказать услугу на качественно новом уровне.

И тут есть обратная сторона медали. Каждый работодатель задумывается о том, что он сейчас вложится в развитие сотрудника, прокачает его, а тот уйдет к конкурентам или просто уйдет. Этот конфликт не имеет решения, но я лучше обучу, и если от меня уйдут, это будут суперпрофи. Хотя лучше бы не уходили, и обычно не уходят.

В начале нулевых к уходу преподавателя относились ревностно, особенно если он уводил клиентов. А сегодня это не выглядит большой проблемой. У нас были истории, когда педагоги открывали собственные центры, уезжали за границу или уходили на фриланс. Сегодня я спокойно отношусь к этому, с некоторыми бывшими коллегами мы поддерживаем связи. Хотя пришло это не сразу, поначалу сильно задевало.

За 33-летнюю историю были ли провалы?

— Конечно. Например, была попытка открыть автошколу. Мы подумали, что летом, когда у лингвистического центра несезон, зря простаивают площади, и нужно их как-то оптимизировать. Мы придумали сделать классную автошколу, но все разбилось о получение лицензии, это оказалось слишком сложно.

Были неудачные переезды, когда мы теряли деньги. Например, на Уралмаше мы очень много сил, времени и денег вложили в благоустройство территории вокруг центра, а кардинально поменять все равно ничего не удалось. Жителям двора не понравилось, что мы устанавливаем скамейки и урны, высаживаем кустики, еще и копию Эйфелевой башни поставили. Они думали, что это захват территории, что мы деньги на них зарабатываем.

Однажды здание, в котором мы арендовали помещение, передали под муниципальные нужды , а нас в течение 10 дней попросили покинуть помещение. На дворе август, канун пика сезона, мы сделали ремонт, поменяли вывеску, ждем клиентов… Пришлось все перевозить.

Всегда что-то идет или может пойти не так, это жизнь, ничего не предугадаешь. Конечно, есть оценка рисков и возможностей, swot-анализ, но все может измениться в момент. Но сами изменения — это неплохо, это опыт.

В России сложно вести бизнес?

— Везде есть свои факторы неопределенности. Моя позиция: просто не вмешивайтесь, не мешайте работать, это и будет максимальная помощь.

Мы белые и пушистые, потому что давно поняли, что дешевле жить по закону: платим все налоги, имеем все лицензии. Это правила игры, и мы их выполняем. Если не нарушать, то, вообще говоря, все хорошо. Не воруй — и не будешь наказан.

Предпринимательство ведь не про то, как побольше денег заработать, а про то, как сделать что-то крутое непривычным способом. Если твои товар или услуга нужны, то ты получишь денежное вознаграждение.

Я никогда никуда не хотела уезжать, несмотря на то, что наш бизнес многим открывает дорогу за границу.

И мне всегда жаль, когда наши ученики, талантливые дети и взрослые, изучают язык и переезжают. Я ведь их учу не для того, чтобы они уехали за границу. Я учу их языку, чтобы они реализовывали свои цели, чтобы могли получать информацию быстро из любых источников. Мне так хочется, чтобы эти люди остались в России и сделали что-то хорошее здесь.

Так получилось, что «Талисман» семейный бизнес. Хотите, чтобы ваши дети продолжили его?

— «Талисман» должен быть успешным бизнесом, и кто будет им управлять, дети или наемный топ-менеджер, неважно.

Нужно делать то, что хорошо для бизнеса. Если ребенок не демонстрирует тяги к предпринимательству, не обладает требуемыми навыками и знаниями, я лучше поделю ответственность с кем-то из сотрудников, с кем можно развиваться в партнерстве. Конечно, хочется, чтобы бизнес с более чем 30-летней историей жил и развивался, и мне импонирует тема династии, но двигать бизнес должны профессионалы, люди, которые горят этой идеей.

Что бы вы сказали тем, кто только встает на путь предпринимательства?

— Бизнесом нужно заниматься в том случае, если ничем другим заниматься не можешь. То есть это должен быть внутренний порыв, который не остановить.

Перед началом предпринимательской деятельности важно ответить себе на вопрос: какую личную задачу я решаю открытием бизнеса? Ведь за все нужно платить: деньгами, временем, вниманием, эмоциями. Может быть, дешевле решить эту личную задачу каким-то другим путем?

Второй вопрос, который следует задать себе: сделает ли это меня счастливее? Начинать бизнес — это как выходить замуж, нужно только по любви, тогда все получится. Если начинать бизнес только для того, чтобы заработать или чтобы удовлетворить свое эго, на пути возникнет много сложностей. Я верю, что тяга к предпринимательству — это проявление любви к людям и миру вокруг тебя.

Языковая Академия «Талисман»

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