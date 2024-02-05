Анна Дубровина, «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»: Наша работа — творческая, в этом мы с художниками схожи

ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» известна не только долгой историей (компании больше 32 лет), но и любовью к искусству. Сейчас в коллекции фирмы более 100 полотен тридцати художников.

В группе компаний «ЛЕВЪ», которая оказывает юридические, аудиторские и бухгалтерские услуги для бизнеса, очень ценят искусство: стены офиса увешаны картинами, здесь же проходят художественные выставки, а рядом с офисом есть экскурсионный маршрут с уникальными граффити — «Тропа Букашкина».

В интервью DK.RU управляющая группой компаний «ЛЕВЪ» Анна Дубровина рассказала историю создания компании, как в последние годы изменились запросы клиентов, и что общего у бизнеса и искусства.

— История юридической фирмы «ЛЕВЪ» началась 32 года назад, 4 августа 1991 г. Более 20 лет наш офис находится в Екатеринбурге по адресу: проспект Ленина 5/4, — начинает экскурсию по офису управляющая группой компаний Анна Дубровина. — Только представьте: 1990-е, отдел регистрации компании «ЛЕВЪ» трудится без выходных, в офисе сумасшедший ритм, а на входе клиентов компании встречает картина Владимира Смелкова «Белая лошадь на красном диване». Это очень смелая, экспрессивная, провокационная работа. Глядя на нее, все понимали: наступили новые времена. Именно с этой картины началась наша коллекция.

Сейчас в коллекции фирмы «ЛЕВЪ» работы более 30 художников, более 100 полотен. Мы находим и ценим и признанных мастеров, членов Союза художников РФ, заслуженных художников России, чьи работы есть во многих музеях мира и частных коллекциях, и молодые таланты. Сегодня уже не представляем себе, как в офисе могут быть пустые стены или бездушные интерьерные постеры.

Работа художника Алексея Константинова ( Н.Тагил), «Композиция с людьми», 1996-1997 гг.

Анна Николаевна, компании более 32 лет. Расскажите, как трансформировалась фирма за это время, как менялись стратегия и ценности?

— Фирма «ЛЕВЪ» была задумана как универсальный консультант, который может оказывать помощь в разных отраслях права. Наш корпоративный слоган «ЛЕВЪ — созвездие услуг». Мы хотели сделать так, чтобы в нашей фирме были юристы всех направлений. С 1996 г. компания оказывает аудиторские услуги.

Когда-то все начиналось с услуг по регистрации предприятий, это был ведущий отдел. Затем спрос на эту услугу начал падать, и ключевым направлением бизнеса стали отдел абонентского правового сопровождения и центр судебной защиты.

Сейчас добавились направления по праву интеллектуальной собственности, защите бизнеса, участвующего в государственных закупках. Особое место занимает налоговый консалтинг, в наше время это востребованная услуга. Стратегия по оказанию комплексных услуг, которую мы выбрали в 1991 г., нам кажется правильной, и она работает до сих пор.

Наша задача — бесконечно работать над сервисом при оказании услуг, мы хотим, чтобы доверитель понимал, как решается его вопрос. Мы всегда честно и открыто говорим, каковы перспективы спора, какие риски возможны. Всегда стараемся быть на связи и уведомлять клиентов о результате.

Последние два-три года принесли много изменений российскому бизнесу, как они сказались на вашей компании?

— Мир меняется, мы меняемся тоже. Конечно, как и все, мы волновались и переживали, потому что на нашей памяти были и экономические кризисы, и дефолты, а вот пандемий не было, и СВО тоже. Мы думали, чем же это обернется для нашего бизнеса, но сейчас видим, что никакой катастрофы нет.

Что касается пандемии, то бизнесу она дала очень сильный толчок с точки зрения развития технологий, дистанционного решения вопросов. Это неоценимый опыт. Суды никогда в жизни не проводили бы заседания удаленно, если бы не пандемия. А сейчас так проходит большинство заседаний, это позволяет представлять интересы клиентов из разных регионов России, находясь в офисе.

Что касается двух последних лет, конечно, ряд бизнесов закрылся, и некоторые клиенты ушли с рынка, но зато выстрелили другие компании, у них появились новые задачи, они начали осваивать технологии импортозамещения. Стало много ВЭД-контрактов, которые мы сопровождаем.

Сегодня я с удовольствием наблюдаю, что к нам стали обращаться не только по спорам и кризисным вопросам, но и по текущей деятельности.

Недавно мы завершили большой комплексный проект по дью-дилидженс (масштабная проверка перед слиянием или приобретением бизнеса). Были задействованы семь руководителей практик, которые полностью провели экономический аудит, проанализировали корпоративную составляющую, обязательства юридического лица, проверили, нет ли у компании признаков банкротства, и пр. В короткие сроки мы провели масштабную работу, благодаря нашему исследованию бизнес принимал решение, покупать предприятие или нет.

Каким для вас был прошедший год?

— Прошлый год отличался некоторой амплитудностью. У компании «ЛЕВЪ» в 2023 г. были самые крупные поручения от холдингов, самые масштабные проекты, мы получили самую высокую выручку по итогам одного из месяцев. При этом не отказываемся от небольших и стандартных задач. Если к нам обратится физическое лицо по семейному или трудовому спору, мы поможем.

Сейчас идет расслоение юристов на «приличных» и «недобросовестных». Чтобы люди не уходили к безответственным специалистам, которые обещают золотые горы, берут деньги и пропадают, мы должны помогать всем, кому нужна юридическая помощь.

Вы работаете только с компаниями из Свердловской области или по всей России?

— Несмотря на то, что наш офис расположен в Екатеринбурге, мы работаем с компаниями по всей России. Это, кстати, тоже следствие пандемии: люди научились сотрудничать независимо от географии. Как я уже сказала, сегодня даже в суды не всегда приходится ездить, все можно делать дистанционно.

Тяга к искусству

Мы беседуем с Анной Дубровиной в переговорной комнате, в которой организовано выставочное пространство. Во время беседы то и дело непроизвольно смотришь на картины. На данный момент тут представлена выставка работ художника из Нижнего Тагила Николая Корзнякова, в основном пейзажи. По словам Анны Дубровиной, экспозиция в зале меняется четыре-пять раз в год.

Как клиенты реагируют, когда видят картины на стенах вашего офиса?

— По-разному. К нам обращаются с очень серьезными, сложными вопросами, и когда люди приходят в офис в первый раз, не всегда замечают картины, потому что погружены в проблему. Но пока они ждут юриста в переговорной комнате, хочешь не хочешь, а картины притягивают взгляд. Потом начинают интересоваться, я с удовольствием рассказываю.

Некоторые, наоборот, приходят к нам, видят работы и забывают, зачем пришли: идут смотреть картины, спрашивают, интересуются, что-то покупают. Один постоянный клиент недавно увидел на стене офиса работу молодого художника Романа Баянова и сказал: «Это же мой дом, я тут жил, хочу купить!». На картине акварелью как раз был нарисован один из домов Екатеринбурга.

Еще одна клиентка купила у нас одиннадцать картин Натальи Письмак и повесила в своем загородном доме.

Работа художника Романа Баянова

Как вы находите художников для экспозиций?

— Кто-то о нас знает и сам предлагает свои работы, кого-то мы ищем сами. Например, заслуженный художник России Ирина Маковеева из Москвы. У меня дома давно появилась ее работа — там изображены кошки. Однажды сижу, смотрю на картину и думаю: а какие работы у нее еще есть? Может быть, сделать экспозицию? Стала искать, нашла телефон, мы созвонились.

В итоге художница после телефонного разговора, не встретившись со мной лично, выслала 110 работ для экспозиции. Мы провели выставку, к нам приходили люди и покупали ее работы. Художница разрешила их продавать.

Графическая работа в технике «сухая игла», «Лев», 2004 г. Работа Ирины Маковеевой

Мы познакомились лично спустя два месяца в аэропорту. Сейчас работы, оставшиеся после экспозиции, художница предложила музеям Свердловской области в качестве наследия. Заявка на данный момент на рассмотрении в Музее изобразительных искусств. Ирина Маковеева, на минуточку, призер одного из биеннале в Париже. Ее графическая работа в технике «сухая игла» «Куры и гуси» была признана, и она, кстати, находится у нас в офисе.

Грандиозная выставка работ Вячеслава Михайлова, заслуженного художника России, Санкт-Петербурга, состоялась в честь 30-летия компании в 2021 г., но она проходила не в офисе, а в «Синара Центре». Это известный во всем мире художник, его работы находятся в Русском музее, в музеях мира, и мы очень горды, что тоже организовывали его выставку.

Очень впечатляющая экспозиция получилась, некоторые работы масштабны в прямом смысле слова. Полиптих «Четвертая война» состоял из четырех частей, общий размер — 1,2 на 5,3 м. Мы привезли 30 работ из Санкт-Петербурга, освоили упаковку, доставку, страховку, экспонирование работ. Для нас это была глобальная задача.

Отдельно интересно изучать картины на стенах в кабинете руководителя, ведь они отражают личность, которая здесь работает. Расскажите подробнее про некоторые из них.

— В этом кабинете расположились произведения моих любимых художников. Во-первых, это Наталья Письмак, она каждое лето выезжает на пленэр (создание картин на природе при естественном освещении), привозит коллекции, и мы, конечно, себе что-то приобретаем.

Наталья Письмак. «Зима», холст, масло, 2015 г.

Еще у меня в кабинете есть картина художника-книжного графика Светланы Наймушиной: на стене ее иллюстрация из книги «Восточные сказки. Тысяча и одна ночь».

Работа Светланы Наймушиной

Есть работа Вячеслава Михайлова. В 90-е годы он творил в Екатеринбурге, еще будучи неизвестным художником. У меня в кабинете висит его графическая работа. А еще у нас есть его картина из цикла «Фальшивые Рембрандты».

Вячеслава Михайлов, «Старик», 90-е гг.

Кстати, наш фирменный календарь на 2024 г. будет посвящен всей коллекции компании «ЛЕВЪ». Мы думали, у нас не найдется 13 разных художников, а, оказалось, их гораздо больше, пришлось выбирать.

За окном, конечно же, старик Букашкин. «Тропа Букашкина» сделана специально для нас, на каждом граффити можно найти «ъ» — это отсылка к компании. Основатель компании Евгений Артюх и Букашкин были товарищами, так что этот известный акционист посвятил нам много своих произведений.

Вы устраиваете выставки, поддерживаете художников, заказываете им картины. Почему вы этим занимаетесь?

— Художников нужно поддерживать материально, не просто ценить и любоваться их произведениями искусства, но и приобретать картины, чтобы они понимали, что их творчество кому-то нравится. К тому же, написание картин для многих художников является единственным способом заработка.

Организация выставок и экспозиций занимает много времени, это отдельный вид деятельности, не скажу что финансово очень успешный, скорее, мы делаем это, потому что нам нравится, это реализация внутренней потребности. Сейчас я понимаю, что чем бы я ни занималась, у меня везде были бы картины.

Вообще, галерейная деятельность во все времена была меценатской, заработать на этом непросто. Даже если нам удается продавать картины, наша первоочередная задача — чтобы художник получил вознаграждение.

Почему мы этим занимаемся? Потому что по-другому не можем, это наша потребность, наш душевный порыв.

Ваш бизнес и искусство буквально идут рука об руку. Потому что ценности бизнеса и искусства совпадают?

— Искусство — это в первую очередь реализация творческих способностей. Юридическая деятельность в нашем случае — это такой же процесс, потому что к нам приходят с нетривиальными задачами, которые требуют не просто рутинной работы, а неожиданных решений.

Наша работа — творческая, в этом мы с художниками схожи. Мы постоянно ищем смыслы, причинно-следственные связи, вникаем в суть событий. Что такое произведение искусства? Это попытка осознать какие-то события, себя в мире и найти смысл. Вот в этом мы совпадаем.

Кстати, как юрист я вижу одну большую проблему. Рынок предметов искусства — это неорганизованный рынок, мало кто заключает договоры купли-продажи или договоры дарения. Но при приобретении картин возникает объект авторского права, это очень важный аспект. Потому что сам художник может передумать или не вспомнить, что дарил картину. Наследники художников могут опомниться и искать предметы наследия. Я как юрист пытаюсь еще и таким образом на искусство повлиять, чтобы направить его в какое-то организованное русло.

Юрист — социальная профессия

Сейчас Анна Дубровина учится в УрФУ по направлению «культурология» в рамках профессиональной переподготовки. Курс называется «Эстетика-арт-бизнес: искусство в посткультуре». «Менять профессию я не собираюсь, но чувствую необходимость подтянуть матчасть», — говорит она.

— За последний год много наших сотрудников прошли обучение, повысили квалификацию. Три специалиста прямо сейчас обучаются финансово-экономической экспертизе, после чего смогут сами выступать экспертами в судах. Несколько человек получают дипломы налоговых консультантов. Я прошла курсы ораторского искусства. И в последние годы мы, кстати, сами много и с удовольствием делимся знаниями.

Проводите семинары?

— Мы много лет занимаемся семинарской деятельностью для предпринимателей на актуальные темы: налоги, государственные закупки, трудовые правоотношения и пр.

Также у нас есть ликбез для начинающих предпринимателей — курс «Юридические риски и возможности в бизнесе», на котором мы объясняем, как избежать ошибок при создании бизнеса, на что обращать внимание.

А еще мы проводим профориентационные мероприятия для школьников. Далеко не все школьники знают, с какой профессией хотят связать свою жизнь, вместо этого почему-то выбирают, в какой вуз поступить. Но думать-то нужно о том, кем ты хочешь работать. Мы приводим школьников в офис и рассказываем, чем каждый из юристов занимается.

В этом случае мы достигаем своей цели: получаем доступ к кадрам, но, кроме этого, ведем себя как социально ответственный бизнес. Нам интересно не только решать юридические кейсы и вопросы клиентов, нам нравится быть вовлеченными во все сферы жизни: и в культурную, и в социальную, и даже в педагогическую. Так что юрист — поистине социальная профессия.

Иллюстрации для материала предоставлены Анной Дубровиной.

Реклама. ООО Юридическая Фирма "ЛЕВЪ". Фото: Андрей Неуймин. Иллюстрации: Вячеслава Михайлов, Светлана Наймушина, Наталья Письмак, Ирина Маковеева, Роман Баянов, Алексей Константинов. erid: LjN8KEmn8