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Жить у метро в развитом микрорайоне? Самые практичные варианты покупки квартир

Жить у метро в развитом микрорайоне? Самые практичные варианты покупки квартир
Иллюстрация: компания «Практика»

На рынке недвижимости Екатеринбурга немало выгодных и интересных предложений от застройщиков. Выбрать удобную именно для вас форму оплаты — реально.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Купить квартиру в Екатеринбурге в районе, где давно и надежно функционирует метро, есть вся инфраструктура для комфортной жизни и удобные выезды в пригородные места отдыха, — давняя мечта многих. Уралмаш и Эльмаш зарекомендовали себя как максимально комфортные для жизни городские районы. Из-за этих характеристик жилье там стоит несколько дороже, чем в более отдаленных от центра и менее благоустроенных городских кварталах. Однако возможность купить квартиру на Эльмаше или Уралмаше на выгодных условиях есть.

Один из городских застройщиков, компания «Практика», до 31 декабря 2024 г. проводит акцию, в рамках которой каждый может предложить свои условия оплаты, заполнив форму на сайте компании и оставив свои контакты. Специалисты подберут индивидуальный график платежей, который сделает приобретение недвижимости максимально комфортным.

Жить у метро в развитом микрорайоне? Самые практичные варианты покупки квартир 1

Кроме того, жилье в квартале «На Шефской» от ГК «Практика» можно купить по программе «10-90 — траншевая ипотека без удорожания». Суть программы в том, что банк разделяет сумму кредита на две части: первый транш в размере 10% перечисляется сразу после заключения договора, второй — 90% — за квартал до ввода дома в эксплуатацию. На этих условиях в ЖК «На Шефской» можно купить двухкомнатную квартиру площадью от 75 кв.м.

Еще в двух перспективных ЖК от «Практики», квартале «К3» на перекрестке ул. Космонавтов и Красных командиров, рядом со станцией метро «Уралмаш», и ЖК «Темп» на перекрестке ул. 22-го Партсъезда и 40-летия Октября, можно оформить беспроцентную годовую рассрочку. Такая же услуга доступна для клиентов застройщика, выбравших жилье в других районах города.

Сегодня застройщики идут навстречу клиентам и готовы предлагать интересные и выгодные предложения, нужно, как показывает практика, лишь отслеживать их и выбирать по-настоящему свое жилье.

Жить у метро в развитом микрорайоне? Самые практичные варианты покупки квартир 2

ЖК «На Шефской». Застройщик: ООО СЗ «СК «Практика». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Размещенная в публикации информация и изображения носят информационно-рекламный характер и не являются публичной офертой. 

ЖК «К3». Застройщик первой очереди ООО СЗ «Алюар», проектная декларация на сайте наш.дом.рф, застройщик второй очереди ООО «СЗ «Север»,  проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Размещенная в публикации информация и изображения носят информационно-рекламный характер и не являются публичной офертой. 

ЖК «Темп». Застройщик: ООО СЗ ЖК ТЕМП. Проектная декларация №66-001126 от 15.11.2023 размещена на сайте наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Размещенная в публикации информация и изображения носят информационно-рекламный характер и не являются публичной офертой. 

Реклама. ООО «УК «Практика» ИНН 6671211339 erid: LjN8KXWRv

Автор: Александра Клименко
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