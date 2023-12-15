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«Читай-город» и Литрес изымают из продажи книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова

«Читай-город» и Литрес изымают из продажи книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова
Иллюстрация: РИА Новости

Также издательство АСТ сообщило о снятии с печати книг авторов. Все из-за политических высказываний. Сами авторы настаивают, что запретить книги невозможно.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Сеть магазинов «Читай-город — Буквоед», а также сервис «Литрес» приостановили продажи книг российских писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признан Минюстом иностранным агентом), пишет «Коммерсант». Кроме того, издательство АСТ прекратило выпускать книги данных авторов до правовой оценки их политических высказываний. Гендиректор издательства Павел Гришков так прокомментировал решение:  

Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут.  

В сети книжных магазинов «Читай-город – Буквоед» заявили, что тираж уже изымают из продажи:  

Непосредственное изъятие тиражей с полок займёт определённое время. Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ. С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации.

В сервисе «Литрес», который контролируется главой АСТ Олегом Новиковым, также сообщили о приостановке продажи книг перечисленных авторов, но отметили, что книги, купленные до 15 декабря, останутся в личных кабинетах пользователей.  

Признанный в 2022 г. иноагент Дмитрий Быков так прокомментировал РБК решение об изъятии тиража:  

От того, что запрещали читать Некрасова и Аксенова, не стали больше читать Софронова и Бубенного. А Набоков вопрос о своих русских читателях относил к области «метафизики и юмора». Давно пора понять, что запретить книгу невозможно, — сказал писатель.  

Борис Акунин ранее рассказывал, что Росcийский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге убрали его имя с афиш спектаклей по его произведениям.  

Добавим, что ранее и Акунин, и Быков эмигрировали из России и неоднократно высказывались против СВО. Еще в конце 2022 г. общественники сообщали, что книги авторов в магазинах убирают на дальнюю полку, чтобы покупателям было сложнее их найти.

Добавим, что в интервью DK.RU в 2019 г. Дмитрий Быков говорил:  

Почему же житель России, если он негативно высказывается о властях, должен получать пинком под зад? Как вы для себя отвечаете на этот вопрос? … Вы и так знаете, что нормальное право всякого человека — это критиковать власть там, где он живет. Почему же я должен для этого уезжать куда-то? И оттуда ее критиковать. Если я уеду, я буду критиковать тамошнюю власть.  

Читайте на DK.RU:  

«Жить рассчитываю долго. Я из семьи долгожителей», — Дмитрий Быков 

Автор: Екатерина Тарханова
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