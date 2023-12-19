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Как максимально практично подойти к выбору квартиры в Екатеринбурге

Как максимально практично подойти к выбору квартиры в Екатеринбурге
Иллюстрация: компания «Практика»

Купить жилье в развитом зеленом микрорайоне города, не переплатив за ипотеку огромную сумму, — реально. Как это сделать? Изучать рынок. Приводим конкретные примеры.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Екатеринбург растет, застраивается новыми микрорайонами со все более комфортными условиями проживания, развитой инфраструктурой — всем, что нужно для комфортной жизни. Так и район ДК РТИ, еще 10-12 лет назад считавшийся весьма отдаленным городским районом, сейчас привлекает тысячи горожан новыми уютными ЖК, отстроенными детскими садами и школами и, конечно, близостью зон отдыха на природе.

Купить квартиру здесь сегодня хотят многие, что происходит с ценами в микрорайоне? Если изучить вопрос глубоко, становится понятно, что в ряде новых кварталов района купить квартиру сегодня можно на очень выгодных условиях.

Как максимально практично подойти к выбору квартиры в Екатеринбурге 1

Например, жилые высотки Н2О в окружении зеленых бульваров, с подземным паркингом и закрытым двором в районе ул. Монтерская – Титова: здесь можно купить квартиру от 3,5 млн руб. При приобретении двухкомнатной квартиры площадью от 50 кв.м можно получить кэшбек в 100 тыс. руб. на паркинг.

Также застройщик проекта компания «Практика» до 31 декабря 2024 г. проводит акцию, в рамках которой каждый может предложить свои условия оплаты, заполнив форму на сайте компании и оставив свои контакты. Специалисты подберут индивидуальный график платежей, который сделает приобретение недвижимости максимально комфортным.

Эти примеры доказывают, что приобрести квартиру в активно развивающемся районе Екатеринбурга с готовой инфраструктурой не так сложно, страшно и дорого, как многие привыкли думать. В случае, если вам приглянулся какой-то вариант, всегда следует связываться с застройщиком и узнавать о всех актуальных предложениях, а их на рынке хватает.

Как максимально практично подойти к выбору квартиры в Екатеринбурге 2

ЖК «H2O». Застройщик: ООО «СЗ «Южный город»Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Размещенная в публикации информация и изображения носят информационно-рекламный характер и не являются публичной офертой.

Реклама. ООО «УК «Практика» ИНН 6671211339 erid: LjN8KRpgy

Автор: Александра Клименко
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