Как максимально практично подойти к выбору квартиры в Екатеринбурге

Купить жилье в развитом зеленом микрорайоне города, не переплатив за ипотеку огромную сумму, — реально. Как это сделать? Изучать рынок. Приводим конкретные примеры.

Екатеринбург растет, застраивается новыми микрорайонами со все более комфортными условиями проживания, развитой инфраструктурой — всем, что нужно для комфортной жизни. Так и район ДК РТИ, еще 10-12 лет назад считавшийся весьма отдаленным городским районом, сейчас привлекает тысячи горожан новыми уютными ЖК, отстроенными детскими садами и школами и, конечно, близостью зон отдыха на природе.

Купить квартиру здесь сегодня хотят многие, что происходит с ценами в микрорайоне? Если изучить вопрос глубоко, становится понятно, что в ряде новых кварталов района купить квартиру сегодня можно на очень выгодных условиях.

Например, жилые высотки Н2О в окружении зеленых бульваров, с подземным паркингом и закрытым двором в районе ул. Монтерская – Титова: здесь можно купить квартиру от 3,5 млн руб. При приобретении двухкомнатной квартиры площадью от 50 кв.м можно получить кэшбек в 100 тыс. руб. на паркинг.

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Эти примеры доказывают, что приобрести квартиру в активно развивающемся районе Екатеринбурга с готовой инфраструктурой не так сложно, страшно и дорого, как многие привыкли думать. В случае, если вам приглянулся какой-то вариант, всегда следует связываться с застройщиком и узнавать о всех актуальных предложениях, а их на рынке хватает.

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