Средств, собранных на Екатерининской Ассамблее-2023, хватит на реализацию девяти проектов

На благотворительном мероприятии, состоявшемся 8 декабря 2023 г. в Екатеринбурге меценаты собрали более 202 млн руб. Сумма состоит из средств, полученных на аукционе, а так же пожертвований.

В начале вечера гости собрали средства для средства для покупки новой 30-метровой новогодней елки для ледового городка в Екатеринбурге. С такой инициативой ранее обратилась Администрация города Екатеринбурга. Это станет подарком к 300-летнему юбилею столицы Урала. С 2009 г. на Площади имени 1905 года устанавливают искусственную ель, которая со временем претерпела естественные изменения и потеряла эстетическую привлекательность. Необходимая сумма — 25 млн руб.

Второй проект — оснащение «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» необходимым оборудованием для выполнения широкого спектра нейрохирургических, гнойных и травматолого-ортопедических операций. В учреждение планируется купить мобильный рентгенохирургический аппарат нового поколения Zenition 70, эндовидеоскопический комплекс KarlStorzс набором Spine TIP для доступа к поясничному отделу. Это позволит сократить сроки стационарного лечения и реабилитационного периода пациентов, повысить доступность уникальных малоинвазивных технологий населению Свердловской области. Бюджет проекта — 32 млн руб.

Третий проект — создание доступной среды для детей-сирот с тяжёлыми нарушениями здоровья в отделении № 1 «Дома ребёнка» в Екатеринбурге. Планируется облагородить территорию (восстановить ровные поверхности для детей, имеющих трудности при ходьбе, организовать дорожки для проезда инвалидных колясок), обустроить детские площадки, установить детское игровое и реабилитационное уличное оборудование, установить пандус, создать зону для хранения инвалидных колясок и средств передвижения. Бюджет проекта — 7 млн руб.

Четвертый проект — оснащение современным медицинским оборудованием «Екатеринбургского клинического перинатального центра». Заявитель – благотворительный фонд помощи остронуждающимся людям «5541 Добро». Переоснащение современным высокотехнологичным медицинским оборудованием необходимо для оказания качественной неонатологической помощи. В связи с износом оборудования требуется приобрести инкубаторы, аппараты ИВЛ, специальные столы для новорожденных с подогревом и иное оборудование. Бюджет проекта — 34,7 млн руб.

Пятый проект — оснащение высокотехнологичной операционной для эндоурологических операции у детей в Областной детской клинической больнице. Бюджет проекта — 27,5 млн руб.

Шестой проект — ремонт и техническая модернизация клинико-диагностической лаборатории Детской городской больницы №15. Это улучшит качество и доступность медицинской помощи. В инфекционный стационар госпитализируются дети из всех районов города с острыми кишечными инфекциями с рождения до 4-х лет и с вирусными гепатитами с 1-месячного возраста до 4-х лет. Бюджет проекта — 19,5 млн руб.

Седьмой проект — приобретение комплекта оборудования для проведения неинвазивного пренатального тестирования для Клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка». Анализы будут делать женщинам, находящимся в категории риска (наследственные и прочие факторы). Неинвазивное пренатальное тестирование является современным высокоточным методом оценки риска хромосомной патологии у плода. Планируемое число исследований – одна тысяча в год. Бюджет проекта — 38 млн руб.

Восьмой проект — ремонт складского помещения для хранения и выдачи гуманитарной помощи Свердловского регионального отделения «Российского Красного Креста». Организация сможет отремонтировать складское помещение для хранения и выдачи гуманитарной помощи. Собранные средства также будут направлены на закупку продуктовых, косметических, гигиенических наборов, одежды, обуви, школьных принадлежностей, средств реабилитации, а также приобретение медицинской тележки-каталки и специально оборудованного автомобиля. Бюджет проекта — 15,4 млн руб.

Остаток собранных средств — 3,6 млн руб. — будет направлен на девятый в рейтинге проект — это проект Фонда по поддержке спорта в Свердловской области Антона Шипулина. Проект предусматривает развитие в Свердловской области программы регулярной поддержки подростков-сирот, проживающих в интернатах, выявление талантливых подростков через вовлечение в стабильный тренировочный процесс по футболу с отбором в профессиональные спортивные объединения. В проекте примут участие 120 детей из 15 учреждений Свердловской области. С учетом имеющегося софинансирования из других источников проект удастся реализовать в полной мере.

Отметим, что уникальный проект Екатерининская Ассамблея реализуется с 2011 г. по инициативе Президента СОСПП Дмитрия Пумпянского. Это самое известное благотворительное мероприятие на Урале, масштабы которого уже давно вышли за пределы региона. Центральным событием ежегодного благотворительного вечера Екатерининской Ассамблеи становится большой благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. Собранные в ходе аукциона денежные средства в виде гранта направляются в адрес благотворительных организаций, чьи заявки получила наивысший рейтинг по итогам прохождения отборочных этапов конкурса. За 13 лет проведения Екатерининской Ассамблеи было собрано более полумиллиарда рублей.

Фото предоставлены СОСПП.