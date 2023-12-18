Фитнес-клуб «как в бизнес-классе» открылся на Эльмаше

Большой центр для занятий спортом с полноценным 25-метровым бассейном, огромным тренажерным залом и детским центром расположен рядом с ТРЦ VeerMall.

В жилом районе «Изумрудный бор» открылся фитнес-клуб федеральной сети Bright Fit. Его открытие стало настоящим событием в спортивной жизни района и города: ранее фитнес-клубы такого уровня открывали только в ЖК премиум и бизнес-класса.

Как пояснили в «УГМК-Застройщик» (компания реализует проект «Изумрудный бор»), в жилом проекте уже на этапе планирования был задуман большой и современный спорткомплекс, в котором смогут заниматься люди разных поколений, выбирая для себя те физические нагрузки, которые приносят удовольствие и здоровье. Инвестиции в проект составили 450 млн руб.

В итоге в открывшемся двухэтажном фитнес-клубе с высокими потолками, просторными раздевалками и входом на первой линии жилого района на самом деле есть все, что нужно современному человеку для поддержания формы, активного отдыха и релакса: многофункциональный тренажерный зал на 800 кв.м., три зала для групповых тренировок, сайкл-студия, несколько залов для индивидуальных занятий, взрослый 25-метровый и детский 5-метровый бассейны, хаммам, сауна, уютные кабинеты для массажа и проведения косметологических процедур, солярий.

Кроме того, в новом Bright Fit (это двенадцатый клуб сети в Екатеринбурге), занимающем площадь 4500 кв.м. работает детский клуб. В нем могут провести время дети любого возраста, выбрав занятие по душе — от тренировки под руководством тренера до игр в игровой зоне, рисования и т.д. Для того, чтобы ходить на тренировки с детьми было максимально комфортно, в фитнес-клубе предусмотрели отдельные семейные раздевалки.

Как подчеркнули в «УГМК-Застройщик», помещение возводилось с учетом всех функциональных требований к современным спортивным объектам. Это видно даже в мелочах. Например, вход в клуб осуществляется через турникеты, к которым нужно приложить чипированные браслеты, этими же браслетами посетители открывают и закрывают шкафчики в раздевалке и расплачиваются в фитнес-баре — максимально просто, быстро и удобно.

— Помещение сразу проектировалось для фитнес-клуба, поэтому оно максимально логичное, продуманное, с высокими потолками и просторными раздевалками и душевыми. Тут по-настоящему комфортно и уютно. Для жителей «Изумрудного бора» и соседних кварталов это прекрасная возможность уделить время себе, своему здоровью и телу в любое время дня и в любой день недели, — подчеркнул владелец сети фитнес-клубов Bright Fit Алексей Романов.

Оценила новый фитнес-клуб и вице-мэр города Екатерина Сибирцева:

Много спорта не бывает, чем больше спортивных объектов, тем здоровее будут люди. Мы очень рады, что «Изумрудный бор» активно развивается, становится новой доминантой Орджоникидзевского района. Здесь формируется прекрасная инфраструктура и для взрослых, и для молодежи, и для детей: уже есть клиника «УГМК-Здоровье», рядом торговый центр VEER Mall, а сегодня мы открываем замечательный спортивный объект. Впереди еще очень много планов — совсем скоро здесь появится детский сад и общеобразовательная школа, — прокомментировала она.

Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин подчеркнул, что наличие фитнес-клуба рядом с домом становится стандартом комфортной жизни современного горожанина, а, значит, и новым стандартом для девелоперов.

— Дома «Изумрудного бора» проектировались по тем же стандартам качества, что и жилые проекты бизнес и премиум класса. Мы создаем в первую очередь экосистему, в которой человек получает все самое необходимое и лучшее. Это супермаркеты, кафе и рестораны, детская инфраструктура, медицинские клиники и фитнес-клубы.

Сейчас в «Изумрудном бору» живут уже 3 тысячи человек. У резидентов нового района на Эльмаше в шаговой доступности находятся супермаркеты, кафе, пекарни, торгово-развлекательный центр, по территории района проведена скоростная трамвайная линия. Открытие в жилом районе большого современного фитнес-центра, безусловно, добавит проживающим комфорта и здоровья.

Фото Евгении Яблонской

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