В Екатеринбурге строят жилой комплекс, куда можно быстро добраться из любой точки города

Жители «Куйбышева 100» смогут существенно экономить время в дороге, чтобы проводить его со своими близкими. Тем более что у них дома будет максимально комфортно.

Екатеринбург входит в топ-20 мегаполисов мира по загруженности автодорог — в год жители уральской столицы проводят в пробках до 98 часов. Поэтому многие стараются выбрать новую квартиру в локации, куда можно добраться из делового центра буквально за 15 минут или доехать в объезд пробок. Несомненно, к их числу относится район Шарташского рынка, где возводится ЖК «Куйбышева 100».

Новый комплекс состоит из двух 25-этажных домов. Новостройки гармонично вписываются в окружающую среду, но при этом отличаются стильным дизайном. Здания будут прочными и долговечными — за счет того, что они строятся из кирпича, а этот материал, как известно, устойчив к непогоде и способен выдерживать испытания временем.

Как рассказали представители компании-застройщика «Премьерстрой», в ЖК «Куйбышева 100» есть разные планировки квартир: от студий до трехкомнатных квартир. Все помещения в них — правильной геометрической формы, что позволит без труда подобрать мебель и реализовать стильный дизайн. К слову, интерьер, подчиненный логике прямых углов, сейчас в моде.

«Семейный» формат квартир предполагает не только просторные кухни-гостиные, которыми сегодня сложно удивить привередливого покупателя. Застройщик предусмотрел и гардеробные, куда вместится одежда всей семьи. Еще одна фишка — наличие двух санузлов. Такая организация пространства позволит максимально комфортно чувствовать себя и взрослым, и детям.

В квартирах есть теплые лоджии с радиаторами, где будет комфортно в любую погоду. Здесь можно оборудовать рабочее место, зону тренировок или детский уголок. А можно использовать лоджию как зону отдыха, украсив цветами, здесь будет приятно проводить время с чашкой кофе. Особенно повезет жителям верхних этажей — оттуда открывается прекрасный вид на центр Екатеринбурга.

Прекрасным местом для прогулок и отдыха станет закрытый благоустроенный двор. Дети смогут проводить время на игровой площадке, взрослые — в воркаут-зоне или зеленой зоне, где можно почитать книгу или побыть наедине со своими мыслями. А еще можно отправиться в ЦПКиО имени Маяковского или к Каменным палаткам, которые находятся неподалеку от жилого комплекса. Велосипеды, коляски и самокаты после прогулки можно будет оставить в специальных комнатах рядом с холлом, не поднимая на свой этаж.

Утром родителям не придется тратить много времени на то, чтобы отвести ребенка в садик или школу. Буквально несколько минут занимает дорога до детского сада №63, СОШ №7 и престижной гимназии «Корифей». Также в шаговой доступности — детская городская поликлиника №13 и частные медицинские центры. Для того чтобы купить свежие и качественные продукты, тоже не нужно выезжать из района — рядом с ЖК находятся не только магазины федеральных сетей, но и Шарташский рынок.

Недалеко от «Куйбышева, 100» на ул. Восточной и Сибирском тракте находятся автобусные остановки. Буквально через дорогу — остановка наземного метро «Шарташ», откуда можно быстро доехать до ВИЗа, Вторчермета или аэропорта Кольцово. А для тех, кто передвигается по городу на автомобиле, предусмотрен теплый подземный паркинг на 143 машиноместа — туда можно спуститься на лифте прямо со своего этажа.

Работы на объектах идут полным ходом. Так, в первом доме уже выполнен фасад, полностью запущено отопление и даже уложена плитка в коридорах и холлах. А во втором доме идет утепление фасада, монтаж лифтов и окон.

Застройщик планирует сдать обе секции в третьем квартале 2024 г. А значит, совсем скоро новоселы смогут оценить преимущества жизни в ЖК «Куйбышева, 100».

Офис продаж

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 149А (напротив строящегося ЖК)

Телефон: +7 (343) 363-19-00

Электронная почта: k100@psekb.ru

Сайт к100.рф

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