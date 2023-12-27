ГК «Сторинг» построит в Екатеринбурге дом с литературным акцентом

Новый жилой комплекс появится в интеллектуальном центре города — в шаговой доступности от четырех вузов, колледжей и всей необходимой для жизни инфраструктуры.

ГК «Сторинг», которая построила множество крупных коммерческих и социальных объектов, анонсировала новый проект. Компания планирует возвести дом комфорт-класса в одном из центральных районов Екатеринбурга. Концепция проекта будет отражать дух локации: «Дом на Библиотечной» станет точкой притяжения молодых специалистов и их семей, экспертов в разных областях, развивающихся и желающих жить в комфортной среде в непосредственной близости от центра.

Застройщик с историей

«Сторинг» работает на рынке уже 28 лет. За это время группа компаний реализовала большое количество проектов — торговые центры, бизнес-центры, детские сады, спортивные объекты на территории Свердловской области и ХМАО. Пожалуй, самый известный из них — бизнес-центр NEBOPLAZA в Екатеринбурге, где сейчас находится технохаб Сбера.

Последние пару лет ГК «Сторинг» развивает новое для себя направление — строит жилье. Недавно застройщик вышел на рынок с проектом ЖК «Сказы». Комплекс из трех зданий возводится в Сысерти — городе, ставшем за последние годы настоящей туристической столицей Свердловской области. Здесь активно развивается не только туристическая, но и социальная инфраструктура: появляются новые школы, детские сады.

По своему уровню ЖК «Сказы» не уступают популярным жилым комплексам уральской столицы. Здесь обустроен закрытый двор, своя парковка. Представлен большой выбор планировок, в том числе квартиры с двумя санузлами и гардеробными. На первых этажах расположены террасы, где можно оборудовать зону отдыха.

Первый дом в ЖК «Сказы» сдали в начале текущего года. Большая часть новоселов — жители Сысерти, у которых появилась возможность улучшить свои жилищные условия. Еще около 40% — екатеринбуржцы, решившие переехать из шумного мегаполиса ближе к природе.

Сейчас в ЖК «Сказы» проходит акция: первый, кто приобретет трехкомнатную квартиру в готовом доме, получит телевизор в подарок. Подробности акции на сайте.

Как отметила Елена Солтыкова, директор компании-застройщика, входящей в ГК «Сторинг», менеджеры получают много положительных отзывов от новоселов:

— В Сысерти мы воплотили все современные тренды, доступные на рынке Екатеринбурга. Приятно видеть, что наши старания оценили. В ближайшие месяцы в ЖК заедут новые жители — в марте мы вводим в эксплуатацию второй дом. Он построен по аналогии с первым, но с небольшим дополнением — кладовыми, расположенными на первом этаже. На нововведение живо откликнулись покупатели квартир не только во втором, но и в первом доме. Кладовые разных размеров подходят для хранения сезонных и габаритных вещей и не только.

Новый проект

Новый проект ГК «Сторинг» решила реализовать в интеллектуальном центре Екатеринбурга, на ул. Библиотечной. Рядом находится крупнейший вуз региона — Уральский федеральный университет. Чуть дальше — еще три: Уральский государственный лесотехнический, Уральский государственный юридический и Гуманитарный университеты. Рукой подать и до средне-специальных образовательных учреждений: Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства, Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа.

Новый дом вырастет в шаговой доступности от всей необходимой для жизни инфраструктуры — от магазинов и клиник до спортивных объектов. Отсюда легко добраться до делового центра Екатеринбурга (по ул. Малышева), до южной и северо-западной частей (рядом — станция городской электрички «Шарташ») или выехать за город.

«Дом на Библиотечной» будет невысоким. Предусмотрены секции переменной этажности — по 9, 10 и 13 этажей. Атмосфера здесь будет более спокойной и уютной, чем в небоскребах. Для жителей обустроят компактный закрытый двор с детской и спортплощадкой.

На минус первом этаже появится паркинг, который защитит автомобили от непогоды, их владельцы смогут подниматься оттуда на свои этажи на лифте. Там же будут расположены кладовые, где можно хранить сезонные вещи, и небольшая парковка для экологичного транспорта — велосипедов и самокатов.

Поднимаемся выше. На первом этаже застройщик запланировал коммерческие помещения под магазины и предприятия сферы услуг, сейчас ведутся переговоры с потенциальными арендаторами. В секциях появятся комфортные лобби с диванчиками, где можно пообщаться с соседями, дождаться такси или спокойно почитать книгу.

В «Доме на Библиотечной» мы хотим создать уютное и интеллектуальное пространство, связанное с литературой. В этой концепции будет оформлен двор и подъезды, а в лобби появится буккросинг. К сожалению, сегодня у всех быстрый темп жизни, и то немногое свободное время, которое у нас есть, тратится на соцсети и чтение новостей. Хочется, чтобы, попадая в «Дом на Библиотечной», жители и их гости отвлекались от смартфонов и обращали внимание на богатство мировой литературы, — говорит Елена Солтыкова.

В жилом комплексе будут доступны разнообразные планировки — от маленьких студий до просторных двух- и трехкомнатных квартир с кухнями-гостиными и двумя санузлами. Таким образом, жилье здесь смогут подобрать и студенты, и молодые семьи, и другие категории покупателей. Чтобы жизнь в «Доме на Библиотечной» была максимально комфортной, в ЖК разместится офис управляющей компании. Все вопросы будут решаться максимально оперативно. УК входит в структуру ГК «Сторинг».

Новый жилой комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2025 г. В офисе продаж о проекте расскажут более подробно, оставляйте даннные для предзаписи:

Екатеринбург, ул. Народной воли, 65, оф. 203

Телефон: +7 (343) 253-07-07

Сайт: домнабиблиотечной.рф

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