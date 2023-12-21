Финансовая устойчивость. В 2023 г. масссово востребован подход: «Копейка рубль бережет»

Ключевая ставка останется на уровне 16% минимум до 16 февраля 2024 г., алгоритмы Яндекс.Такси за 12 месяцев сэкономили россиянам 2,7 млрд руб., Снегурочки за тот же период вдвое упали в цене.

Экономическая ситуация серьезно влияет на модель потребительского поведения как у людей, так и у организаций. Изменения связаны прежде всего с попытками адаптироваться к новым экономическим реалиям и справиться с вызовами, которые возникают в периоды кризиса.

Ключевую ставку подняли до 16%

На последнем в 2023 г. плановом заседании по ключевой ставке 15 декабря Банк России принял решение повысить ее на 1 п. п., до 16%. С июля это пятое подряд повышение ставки, за это время она выросла на 8,5 п. п.

В пресс-релизе ЦБ указал, что достижение таргета по инфляции в 4% в 2024 г. потребует продолжительного периода жесткой монетарной политики и что «Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 февраля 2024 года.

Российско-китайское партнерство крепнет

В целях реализации важных договоренностей, закрепленных в Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, подписанном Президентом России В.В. Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпин, и содержательного наполнения этого партнерства 18 декабря 2023 г.в Пекине состоялся Девятый Китайско-Российский финансовый диалог. Сопредседателями диалога выступили министр финансов КНР Лань Фоань и министр финансов России Антон Силуанов. На встрече присутствовали заместители министра финансов КНР Ляо Минь и Чжу Чжунмин, заместители министра финансов РФ Владимир Колычев и Иван Чебесков, а также другие высокопоставленные должностные лица министерств финансов двух стран. Стороны провели углубленное обсуждение макроэкономической ситуации и политики, сотрудничества в рамках многосторонних структур, таких как G20, БРИКС и АТЭС, реформы МБРР, деятельности Нового банка развития (НБР), сотрудничества в области финансов, аудиторского надзора, а также других вопросов. Стороны подтвердили свою приверженность усилению двусторонних экономических и финансовых отношений путем улучшения координации макроэкономической политики и укрепления связей и сотрудничества по экономическим и финансовым вопросам, представляющим взаимный интерес, с тем чтобы эффективно повысить уровень практического сотрудничества в экономической и финансовой сферах и создать более благоприятную среду для взаимодействия двух стран. Ипотека становится все более недоступной Постановлением Правительства РФ первоначальный взноса по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка, увеличен с 20% до 30%. Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет шесть млн руб. При этом предельный размер дальневосточной и арктической ипотеки увеличен с шести до девяти млн руб. 499 свердловчан зарабатывают от 1 млн руб. в месяц В 2023 г. в России количество работников с ультразарплатами выросло на 43%. По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, численность работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату от 1 млн руб. (до вычета подоходного налога) и выше, в 2023 г. составила 24,4 тыс. По сравнению с досанкционным 2021 г. их количество выросло на 43% (7,3 тыс. человек). Более половины всех российских работников-миллионеров числятся в Москве (14,7 тыс.). Следом идут Санкт-Петербург (1,95 тыс. человек), Подмосковье (1,44 тыс.), Свердловская область (499 человек), Краснодарский край (349), Татарстан (342), Челябинская область (315), Ямало-Ненецкий автономный округ (297), Нижегородская область (260) и Сахалинская область (238).

За год россияне сэкономили на такси 2,7 млрд руб.

Благодаря технологиям за 12 месяцев (с декабря 2022 г. по ноябрь 2023 г.) жителям России удалось сэкономить колоссальную сумму — 2,7 млрд руб. Такие данные получила редакция «Москвич MAG» , проанализировав статистику сервиса Яндекс Такси.

Чтобы цена поездки в такси стала ниже, пассажиры ждали машину чуть дольше, несколько минут шли до места посадки или шерили поездку с попутчиком.

В первой тройке — москвичи (экономия 575 млн руб.), жители Санкт-Петербурга (330 млн руб.) и Волгограда (55 млн.руб). Далее в первой десятке расположились Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород и Новосибирск.

На чемпионате России сохранили размер призовых для фигуристов С 20 по 24 декабря 2023 г. в Челябинске пройдет чемпионата России по фигурному катанию. В ходе соревнований определятся лучшие спортсмены в четырех дисциплинах – одиночном (мужском и женском) и парном катании, а также танцах на льду. В женском одиночном катании Свердловскую область представит воспитанница «Локомотива» Вероника Яметова из Екатеринбурга. Также на чемпионате выступит уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых, с 2018 г. тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе и выступающая за Москву. Победителям и призерам вручат награды, изготовленные в традиционном стиле златоустовской гравюры на стали. Спортсмены будут бороться не только за титулы, но и за призовой фонд. За первое место чемпионы страны получат 2,5 млн руб., за второе — 1,5 млн и за третье место — 1 млн. «Я вернусь…» говорит не только Терминатор Смотреть любимые фильмы в новогодние каникулы можно с экономией до 30% стоимости подписки на стриминговые сервисы. Уральский банк реконструкции и развития дополнил мобильный банк новым функционалом. На витрине «Кешбэк и скидки» появилась возможность оформить подписку на популярные стриминговые платформы с музыкой и фильмами, а УБРиР банк готов начислить повышенный кешбэк с каждого платежа, который будет проведен через приложение УБРиР. Сейчас можно подписаться и получить кешбэк за подписку на следующие платформы: Okko —30%, Литрес —25%, Wink+more.tv — 20%, ИВИ — 15% , Яндекс Плюс — 10%, VK Музыка —10% и кинотеатр START —10%. Если у клиента уже есть подписка на канал, то оплаченный ранее период просто добавится к новой, оформляемой подписке. Списания же по «старой» подписке приостановятся автоматически. При этом стаж в сервисе и все настройки клиента останутся прежними. Повышенный кешбэк будет начислен не только за первую оплату, но и за каждое последующее списание купленной подписки. Также отметим, что оформив картy My Life можно получать кешбЭк за покупки 5% в трёх категориях на выбор, 5% за​ онлайн-покупки и до 35% от партнёров.

Минфин и Минцифры запустили пилот инициативного бюджетирования В России стартовал пилотный проект, который дает возможность населению страны участвовать в механизме инициативного бюджетирования через портал «Госуслуги». Первыми стали три региона: Красноярский край, Ивановская и Калининградской областях. Инициативное бюджетирование предоставит россиянам возможность самостоятельно выдвигать и отбирать важные проекты, направленные на решение актуальных проблем граждан в сфере благоустройства, ремонта инфраструктурных объектов, культурных учреждений, также многих других вопросов местного значения, привлекать финансирование и получать господдержку, также осуществлять контроль за реализацией проектов. Предполагается, что онлайн-процедура упростит процесс подачи заявок, обсуждения и отбора проектов, а также сделает механизм инициативного бюджетирования более удобным для граждан. «Гортранс» решил проблему накопленных долгов

18 декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) разморозила счета екатеринбургского МУП «Городской транспорт». Предприятие смогло погасить долги на сумму в размере 270 миллионов.

Как стало известно на встрече депутатов гордумы Екатеринбурга с руководством муниципального предприятия, за 2023 г. «Гортрансу» удалось сэкономить 260 млн руб. на контракте по перевозкам — организация увеличила интервал движения трамваев, троллейбусов и автобусов.

Отметим, что ЕМУП Метрополитен прогнозирует по итогам 2023 г. убыток в размере порядка 30 млн. руб. Это существенно ниже показателей 2022 г. (128,9 млн руб.), 2021 г.(134,1 млн руб.) и 2020 г. (68,5 млн руб.). Последним прибыльным для метро Екатеринбурга был 2019 г., когда чистая прибыль составила 4,6 млн руб.

Деды Морозы за год подорожали, Снегурочки — подешевели

Минимальное предлагаемое вознаграждение за работу Снегурочкой за 2023г. упало в два раза – с 20 тыс. до 10 тыс. руб., средний уровень также в минусе – с 45 в 2022-м до 40 тыс. руб. в 2023 г. У Дедов Морозов минимальное вознаграждение выросло с 20 тыс. до 35 тыс..руб., среднее – с 55 тыс. до 70 тыс.руб., такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Headhunter.

Общее число предложений работы актерам и аниматорам в ролях Деда Мороза и Снегурочки в предновогодний сезон 2023/2024 превышает 300 по всей России, что почти в 2,5 раза выше показателя прошлого года.

Фото https://unsplash.com, скриншот трансляции «Первого канала»

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