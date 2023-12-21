Катание на «ватрушках» и чай из самовара: чем заняться зимой в Сысерти

В январские праздники на территории городского пляжа в Сысерти, расположенного вдоль улицы Загородной, откроется новая рекреационная локация с барн-хаусами для проживания и зимними активностями.

В распоряжении гостей нового курорта Baden Family — 10 уютных барн-хаусов. Это меблированные дома в экостиле с большими панорамными окнами. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, насладиться видами на Сысертский пруд, отметить день рождения, Новый год и другую важную дату.

Барн-хаусы оборудованы всем необходимым для приятного времяпрепровождения. Душевные разговоры можно вести на мягких креслах, взяв в руки кружку свежезаваренного чая. В домах есть собственная кухня с чайником, холодильником, необходимой посудой, санузел.

В спальне располагается двухместная кровать. Есть возможность организовать дополнительное спальное место.

Поужинать и пообедать можно прямо в доме — каждый из них оборудован плиткой и закрытым грилем, для приготовления мяса и овощей. Если душа не лежит к самостоятельному приготовлению еды – добро пожаловать в ресторан уральской домашней кухни. Он расположился по соседству. Гостей накормят оригинальными салатами по уральским рецептам, подадут согревающие супы и вторые блюда. Кроме того, к услугам посетителей — фуд-корт. Там можно перекусить горячими гриль-закусками и блинами.

Превратить в настоящий праздник пребывание на новом курорте Baden Family помогут зимние активности, предусмотренные на локации. Проживающие с ветерком прокатятся по тюбинговой трассе, оборудованной подъемниками и пунктами проката, покажут свою ловкость на катке, а после активных развлечений смогут арендовать баню, чтобы погреться и поделиться друг с другом впечатлениями. У некоторых домиков установлены подогреваемые дубовые купели — в них будет приятно окунуться и после парения, и вместо. Хорошим завершением вечера станет кружка ароматного чая, который наливают из уличного самовара, установленного на территории комплекса.

Кроме того, к услугам проживающих — бесплатная парковка и завтраки, включенные в стоимость проживания. Омлеты, каши, скремблы, румяные сырники — все для того, чтобы день начался с правильной вкусной ноты.

Тех, кто не планирует арендовать домик, Baden Family тоже приглашает в гости: прокат тюбингов и коньков доступен всем желающим.

Стоит отметить, новый курорт Baden Family станет круглогодичным. Летом на территории пляжа будут установлены шезлонги, зонтики, фудкорт с прохладительными напитками и мороженым, а также организованы сезонные активности: прокат сапбордов, лодок и катамаранов.



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