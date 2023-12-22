3 000 человек разного возраста выбрали спорт в World Class Нагорный

В жилом квартале «Нагорный» подвели итоги первого года работы фитнес-клуба.

В жилом квартале «Нагорный» отмечает свой первый день рождения фитнес-клуб World Class. За это время три тысячи человек стали его резидентами. Стимулом к занятиям спортом стали современные тренажеры, бассейны, спа-комплекс, медицинское сопровождение, детский клуб и многие другие фишки.

Фитнес-клуб World Class расположился на трех этажах семиэтажной галереи жилого комплекса. Его площадь составляет 3,7 тыс. кв. м, одновременно здесь может заниматься около 500 человек.

Год назад клуб стал частью богатой инфраструктуры жилого проекта, которую выстраивает «УГМК-Застройщик». Такое пространство создано по уникальному проекту, учитывающему все функциональные требования для большого фитнес-клуба.

До этого в Екатеринбурге не было помещений, подходящих под стандарты компании World Class. Девелоперу удалось предложить лидеру российской фитнес-индустрии лучшие локации в центральных районах города.

«В жилых проектах не должно быть монофункций, современному человеку уже недостаточно купить квадратные метры и в них жить. Для него важно окружение, в котором есть баланс для жизни, работы, развития и развлечения. Поэтому в наших проектах мы создаем богатую инфраструктуру — рестораны, фитнес-клубы, магазины, SPA, клиники и многое другое. Вся она находится прямо в доме или пешей доступности», — отмечает генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Фитнес-клуб и жилой квартал подчинены единой концепции — благоприятной среды для семей с детьми, где каждый найдет направление, близкое по интересам. Пространство поделено на несколько тематических секторов. Это тренажерный зал с панорамными окнами, зоны функционального тренинга, залы единоборств и групповых программ. Самым популярным местом резидентов стал 25-метровый бассейн на 4 дорожки, а также зона SPA, где можно отдохнуть всей семьей.

Для маленьких гостей предусмотрен огромный клуб со шведской стенкой, скалодромом и игровой комнатой, детская чаша, в которой можно освоить первые азы плавания.

Особенностью World Class «Нагорный» стало совмещение тренировок с медицинскими процедурами. По результатам консультаций врачей и анализов для резидентов клуба подбирается оптимальный уровень нагрузки и план питания, чтобы поднять жизненный тонус и улучшить фигуру. Кроме тренировок, здесь предусмотрена зона красоты, где можно сделать косметологические процедуры и массаж.

Спортивный проект развивается и набирает мощь. В этом году он завоевал второе место в номинации «Лучший фитнес-клуб года» среди всех клубов сети по всей России, а также World Class Нагорный стал лучшим фитнес-пространством города по версии портала «Моменты».

Коммерческий директор компании «УГМК-Застройщик» Евгения Хохлова вручила знак «Надёжному партнеру» управляющему фитнес-клуба World Class Нагорный Алексею Циммерману

Отметим, «УГМК-Застройщик» является одним из крупнейших владельцев фитнес-клубов на Урале. Его инвестиции в создание и развитие фитнес-индустрии составили 3 млрд руб. Благодаря девелоперу в Екатеринбурге появилось еще четыре спортивных объекта. Помимо двух клубов World Class в ЖК «Макаровский» и «Нагорный», Encore в небоскребе «Башня Исеть», на прошлой неделе открылся клуб федеральной сети Bright Fit в жилом районе «Изумрудный бор». Их совокупная площадь составляет свыше 15 тыс. кв. м. На сегодняшний день в спорт вовлечено 13 тыс. человек.

Реклама АО «Специализированный застройщик «УГМК- Макаровский» ИНН 6659005499 erid: LjN8K7pNV