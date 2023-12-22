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3 000 человек разного возраста выбрали спорт в World Class Нагорный

3 000 человек разного возраста выбрали спорт в World Class Нагорный
Иллюстрация: Пресс-служба УГМК- Застройщик»

В жилом квартале «Нагорный» подвели итоги первого года работы фитнес-клуба.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В жилом квартале «Нагорный» отмечает свой первый день рождения фитнес-клуб World Class. За это время три тысячи человек стали его резидентами. Стимулом к занятиям спортом стали современные тренажеры, бассейны, спа-комплекс, медицинское сопровождение, детский клуб и многие другие фишки.

Фитнес-клуб World Class расположился на трех этажах семиэтажной галереи жилого комплекса. Его площадь составляет 3,7 тыс. кв. м, одновременно здесь может заниматься около 500 человек.

3 000 человек разного возраста выбрали спорт в World Class Нагорный 1

Год назад клуб стал частью богатой инфраструктуры жилого проекта, которую выстраивает «УГМК-Застройщик». Такое пространство создано по уникальному проекту, учитывающему все функциональные требования для большого фитнес-клуба.

До этого в Екатеринбурге не было помещений, подходящих под стандарты компании World Class. Девелоперу удалось предложить лидеру российской фитнес-индустрии лучшие локации в центральных районах города.

3 000 человек разного возраста выбрали спорт в World Class Нагорный 2

«В жилых проектах не должно быть монофункций, современному человеку уже недостаточно купить квадратные метры и в них жить. Для него важно окружение, в котором есть баланс для жизни, работы, развития и развлечения. Поэтому в наших проектах мы создаем богатую инфраструктуру — рестораны, фитнес-клубы, магазины, SPA, клиники и многое другое. Вся она находится прямо в доме или пешей доступности», — отмечает генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.   

3 000 человек разного возраста выбрали спорт в World Class Нагорный 3

Фитнес-клуб и жилой квартал подчинены единой концепции — благоприятной среды для семей с детьми, где каждый найдет направление, близкое по интересам. Пространство поделено на несколько тематических секторов. Это тренажерный зал с панорамными окнами, зоны функционального тренинга, залы единоборств и групповых программ. Самым популярным местом резидентов стал 25-метровый бассейн на 4 дорожки, а также зона SPA, где можно отдохнуть всей семьей.

3 000 человек разного возраста выбрали спорт в World Class Нагорный 4

Для маленьких гостей предусмотрен огромный клуб со шведской стенкой, скалодромом и игровой комнатой, детская чаша, в которой можно освоить первые азы плавания.

Особенностью World Class «Нагорный» стало совмещение тренировок с медицинскими процедурами. По результатам консультаций врачей и анализов для резидентов клуба подбирается оптимальный уровень нагрузки и план питания, чтобы поднять жизненный тонус и улучшить фигуру.  Кроме тренировок, здесь предусмотрена зона красоты, где можно сделать косметологические процедуры и массаж.

Спортивный проект развивается и набирает мощь. В этом году он завоевал второе место в номинации «Лучший фитнес-клуб года» среди всех клубов сети по всей России, а также World Class Нагорный стал лучшим фитнес-пространством города по версии портала «Моменты».

3 000 человек разного возраста выбрали спорт в World Class Нагорный 5Коммерческий директор компании «УГМК-Застройщик» Евгения Хохлова вручила знак «Надёжному партнеру» управляющему фитнес-клуба World Class Нагорный Алексею Циммерману

Отметим, «УГМК-Застройщик» является одним из крупнейших владельцев фитнес-клубов на Урале. Его инвестиции в создание и развитие фитнес-индустрии составили 3 млрд руб. Благодаря девелоперу в Екатеринбурге появилось еще четыре спортивных объекта. Помимо двух клубов World Class в ЖК «Макаровский» и «Нагорный», Encore в небоскребе «Башня Исеть», на прошлой неделе открылся клуб федеральной сети Bright Fit в жилом районе «Изумрудный бор». Их совокупная площадь составляет свыше 15 тыс. кв. м. На сегодняшний день в спорт вовлечено 13 тыс. человек.

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Автор: Мария Смирнова
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