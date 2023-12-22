Птицефабрика Ирбитская представила новинку: копченое яйцо

Ирбитская — первая и единственная птицефабрика Урала, запустившая в производство необычный продукт, который станет украшением любого праздничного стола.

На продуктовом рынке Среднего Урала — громкая премьера. Ирбитская птицефабрика запустила производство редкого для региона деликатеса: копченых куриных яиц. Их уже можно купить в магазинах «Магнит» и «Сима-Ленд».

Ирбитское копченое яйцо подходит для потребления как самостоятельного блюда, так и в качестве дополнения к салатам, закускам и супам. А для самого народного и любимого новогоднего салата — оливье — это просто удивительная находка.

О новом и весьма неожиданном для среднеуральского рынка продукте ранее рассказывал на фестивале завтраков директор Ирбитской птицефабрики Юрий Вундер:

Культура потребления (копченых яиц — ред.) достаточно слаба у нас в России, но сильна в Китае и Японии. Мы готовы развивать эту культуру здесь и дать людям понять, что это реально классный продукт. Эту идею мы вынашивали четыре года.

На птицефабрике подчеркивают, что копченое яйцо — уникальный продукт, питательный и сохраняющий все полезные свойства куриных яиц, обладающий богатым, нежным вкусом и ароматом. Его приготовление — сложный производственный процесс, включающий в себя несколько этапов: варение, маринование и, в заключение, копчение. В яйцах после всех этапов обработки сохраняются микроэлементы, витамины и аминокислоты, важные для организма человека.

Для того чтобы уральцы быстрее познакомились с новым продуктом, на сайте птицефабрики Ирбитская размещены рецепты с копчеными яйцами. Например, с ними можно приготовить традиционные легкие овощные салаты или экзотический рамен с курицей.

Ранее в Екатеринбурге копченые яйца никто не производил, найти продукт можно было только в «Гиперболе», куда их доставляют из Беларуси.

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