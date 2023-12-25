Нас отключили от Etsy, но продажи за границу продолжились

Как свердловские компании осваивают рынок других стран в условиях санкций? Путей, как и поддержки, в регионе достаточно. Главное, как оказалось, — владеть информацией.

Бренд Gift of Mercury, созданный в Екатеринбурге в 2018 г. — пример того, как из стартапа, основанного на хобби, может вырасти компания, работающая с десятками стран мира. Супруги Анастасия Меркушина и Глеб Иванов основали бизнес, прислушавшись к словам друзей и знакомых:

— Нам все говорили, какие классные подарки мы делаем своими руками, как это оригинально, качественно и красиво. Подумали и решили — а почему бы на этом не зарабатывать? Сначала вариантов того, что можно изготавливать и продавать, было много, но после посещения пары ярмарок стало понятно, что игрушки — наш хит. На них и сосредоточились, рассказывает Глеб.

Быстро найдя выход на международный рынок с помощью сайта Etsy, супруги начали продавать свои необычные и привлекающие внимание игрушки не только в России, но и за рубежом. С приходом пандемии продажи продолжились: люди активно обустраивали дома и квартиры, всем хотелось уюта и красоты, и игрушки Gift of Mercury прекрасно с этой задачей справлялись.

— Мы хорошо росли, продажи увеличивались из месяца в месяц, нанимали людей с условиями свободного графика. В какой-то момент я понял, что бизнес нужно диверсифицировать, что почти все продажи у нас проходят через одну площадку. Это решение, как оказалось, было принято вовремя. К февралю 2022 г. на Etsy приходилась примерно половина продаж, остальные заказы шли с нашего сайта и еще с нескольких платформ. Etsy заблокировали нас в первые дни после введения санкций. Продажи серьезно упали, и мы стали думать, что делать.

С тех пор в компании «перепробовали многое», драйвером продаж стали соцсети, игрушки несмотря на санкции ехали по всему миру. Как поясняет Глеб, путь для экспорта не закрыт, но он стал более тернистым и извилистым. Главная проблема даже не в логистике или денежных переводах, а в трафике сайта и соцсетей. Однако оказалось, что и тут есть решение.

— Мы искали компанию, которая поможет нам вернуться на Etsy, общались с логистическим партнером. Там нам и рекомендовали фирму, которая такие услуги предоставляет. Начали работать, но сроки горели, подрядчик оказался не самый добросовестный — и бизнес не пошел. Однако в итоге это общение принесло огромную пользу, поскольку именно в этой фирме нам сказали: «А вы знаете про меры поддержки от Фонда поддержки предпринимательства?». Мы ничего об этом не знали. Стали узнавать — и открылся новый мир.

Мы обратились в Фонд минувшим летом. Плотно пообщались, занялись поиском оптовых партнеров, сейчас эта работа близится к финалу. Наше развитие всегда строилось на розничных продажах: мы продавали продукцию конечному клиенту. В Фонде удивились: почему, будучи производителями, мы искали конечного потребителя, а не посредника, который реализовывал бы нашу продукцию?

Начали искать именно таких партнеров, что меня, признаюсь, очень порадовало. За годы интенсивного маркетинга, постоянного поиска того, чем удивить клиента, как привести его на сайт, накопилась усталость, и сегодня приятно иметь в партнерах того, у кого есть сеть раскрученных магазинов, точек онлайн-продаж.

К концу года мы вышли на несколько очень крупных компаний ЕС, США и СНГ, от всех получили хорошую обратную связь, сейчас работаем над заключением контрактов и собираемся принимать участие в выставках и ярмарках Европы. Эти переговоры, кстати, помогли нам собрать очень много обратной связи. Стало понятно, что нужно от нашего продукта, чтобы продажи росли и бизнес масштабировался.

Мы с большим оптимизмом смотрим в 2024 год, уже наметили посещение нескольких больших индустриальных мероприятий. Собираемся с помощью Областного фонда поддержки предпринимательства выходить на американские торговые площадки.

— В структуре фонда работу с экспортерами курирует Центр поддержки экспорта. При нашей поддержке в текущем году 75 свердловских компаний заключили экспортные контракты на общую сумму порядка $47 млн. Та или иная поддержка была оказана более чем тысяче региональных компаний, ориентированных на экспорт, — поясняет директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

На сегодня Gift of Mercury продает игрушки во все страны Европы, в Великобританию, США, Канаду, ОАЭ, Тайвань, Японию, страны СНГ. Необычные животные из искусственного меха и полиуретана пользуются спросом в трех десятках государств. В штате компании — около 20 человек.

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