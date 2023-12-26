Александр Агапов, iKRAN: «Наша цель — войти в ТОП-3 арендных компаний страны»

Отметив 15-летие работы в Уральском федеральном округе, компания iKRAN (до ребрендинга — «БИЛДИНГ КРАН») собирается завоевать московский рынок.

Свердловская область входит в семерку регионов-лидеров по вводу нового жилья. По итогам 2023 г. рынок пополнится 3 млн кв. м — и это рекордные показатели. Ключевое значение в строительном бизнесе имеет надежная техника и квалифицированные кадры.

Большой парк современной строительной техники, собственные сервисные центры и безупречная репутация вывели компанию в лидеры. Об изменениях, которые произошли на рынке за эти годы и планах развития в интервью DK.RU рассказал соучредитель iKRAN Александр Агапов.

В этом году компания отмечает 15-летие — достойный возраст. Расскажите, с чего все начиналось?

— Мы работаем на рынке Уральского федерального округа с 2008 г. Начинали в разгар строительного кризиса с четырьмя башенными кранами. Конечно, не самое удачное время для захода в новый бизнес. В то время приходилось цепляться за любую возможность получить заказ, это и бартерные схемы, и работы в условиях крайнего севера, чтобы краны приносили хоть какой-то доход. Но компания справилась со всеми трудностями и с 2011 г. начала динамично развиваться.

Продукт, который мы предлагаем — это башенные краны MITSUBER, произведенные в КНР по лицензии и технологиям ведущих европейских кранов. Наш опыт эксплуатации показал, что краны MITSUBER совсем не уступают европейским маркам, но превосходят по некоторым показателям. Главное, что они сочетают в себе приемлемую цену и хорошие технические характеристики.

Нам удалось изменить представление застройщиков о башенных кранах. Когда 15 лет назад iKRAN вышел на рынок, половина техники была еще советского производства с высокой степенью амортизации. Во-первых, мы сумели искоренить предубеждение к кранам китайского производства. Мы пришли к тому, что сегодня ни у одного строителя нет сомнений в том, что башенные краны MITSUBER – это надежное оборудование, которое справляется со всеми поставленными задачами и обеспечивают необходимые технические характеристики по грузоподъемности и скорости. Во-вторых, мы донесли до строителей, что стационарный кран оптимальнее, чем рельсовый. В первую очередь это вопрос безопасности, производительности и экономии места в стесненных условиях строительной площадки.

Сегодня в нашем парке более 100 единиц башенных кранов и компания давно вышла за пределы Екатеринбурга и Свердловской области — работаем в регионах Уральского, Приволжского, Сибирского федеральных округов, готовимся в следующем году к выходу на московский рынок.

Фото: Стройка, iKRAN

Рынок аренды башенных кранов довольно специфический и в нем высокая конкуренция. За счет чего удалось занять лидирующие позиции?

— В первую очередь это, конечно, люди. Мы собрали команду профессионалов, которые четко знают свою работу и доносят наш опыт до рынка, до партнеров и клиентов.

Хочу отметить, что в условиях дефицита кадров, у нас одна из лучших ситуаций по закрытию свободных вакансий. К нам хотят идти работать, потому что iKRAN гарантирует стабильность и достойный уровень дохода. Мы даем сотрудникам возможность развиваться, предоставляем хороший социальный пакет. Для людей важно чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Еще одно конкурентное преимущество — это большой парк с высокой степенью унификации. Средний возраст нашей техники - два года. Как только кран достигает возраста восьми - десяти лет, но все еще имеет высокую рыночную стоимость, мы его продаем, а деньги направляем на обновление парка. За счет этого постоянно растем.

Также компания имеет на своей производственной базе всю номенклатуру запасных частей. В случае поломки нам не надо искать комплектующие, а это ускоряет производственный процесс. Мы осознали принцип на рынке: «Быстрый побеждает сильного». И опыт 15 лет работы показал, что этот принцип работает.

Сейчас многие говорят о цифровизации бизнеса, внедрении IT-решений. Есть ли у iKRAN собственные разработки?

— Безусловно. Мы разработали собственное приложение — это дополнительное IT-решение для удобства клиентов. Приложение позволяет нашим заказчикам круглосуточно в режиме онлайн получать необходимую информацию о ситуации на строительном объекте, проектную документацию, видео с объекта, вызвать сервисную поддержку и многое другое. Наш бизнес прозрачен и это вызывает большое доверие у клиентов.

За счет чего удается сохранять высокий сервис, как выстроена в компании система обслуживания?

— Сервис — эта очень важная составляющая нашего бизнеса. Именно ради сохранения высокого уровня поддержки мы не гонимся за тем, чтобы охватить все регионы. Самое важное - обеспечить бесперебойную работу техники, ведь день простоя — это сотни тысяч потерянных заказчиком рублей.

Мы предоставляем сервис «под ключ». Собственный проектный отдел разрабатывает проекты монтажа, демонтажа, фундамента кранов. А сервисные работы выполняют более десять мобильных бригад.

iKRAN — первая компания, которая запустила по-настоящему круглосуточный сервис поддержки. В каждом регионе присутствия у нас есть специалисты, которые могут выехать на площадку ночью и решить любой производственный вопрос. Так как большое количество строительных объектов работает в круглосуточном режиме, то это востребованная услуга для застройщиков и подрядчиков.

Мы развиваем свою сервисную поддержку не только в родном регионе. Например, последние пару лет создали производственную базу в Тюмени, и в дальнейшем будем масштабировать качество стабильного высокого сервиса в другие регионы.

Раз мы заговорили про выход за пределы «домашних» регионов, расскажите о планах на ближайшие годы.

— Планы у нас амбициозные. Я считаю, что первые 15 лет — только начало нашего развития. Мы ставим перед собой цель в течение пяти лет войти в тройку ведущих арендных компаний России. Для этого в 2024 г.планируем открыть филиал в Москве с предоставлением сервиса «под ключ».

Понимаю, что Москва — это огромный рынок и огромная конкуренция. Но у компании есть имя, репутация и пул партнеров, в том числе и федеральных, которые готовы сотрудничать с нами в столичном регионе.

Фото: Стройка, iKRAN

Что еще планируете предпринять для увеличения своей доли на рынке, кроме расширения географии?

— Естественно, в первую очередь планируем повышать качество сервиса. Если раньше некоторые операции мы отдавали на аутсорс, то сейчас будем полностью закрывать потребности заказчиков. Например, уже постоянно расширяем собственный парк автомобильных кранов 25-тонных и 60-тонных автокранов, которыми производим монтаж/демотаж башенных кранов без привлечения сторонних организаций.

Также планируем расширять автотранспортное подразделение — парк тягачей и полуприцепов. Это позволит самостоятельно доставлять краны на объекты. Ведь когда мы сами контролируем процесс, отвечаем за каждого человека и каждую единицу техники, то уверены в качестве на 100%.

Подводя итоги, хочу сказать, что за годы работы компания постоянно ставит перед собой амбициозные цели: получила признание в «родных регионах» и за пределами УрФО, завоевала репутацию надежного партнера, популяризировала качественную технику. Команда iKRAN задала высокий уровень на строительном рынке, и мы стремимся к тому, чтобы стать еще лучше, технологичнее, превосходить ожидания наших партнеров.

Безусловно, достижения компании — это достижения каждого ее сотрудника. Я выражаю слова благодарности своим коллегам и поздравляю с 15-летием компании. Уверен, что впереди нас ждет много классных проектов, открытий и побед.

IKRAN — АРЕНДА | ПРОДАЖА | СЕРВИС 24/7 БАШЕННЫХ КРАНОВ

8 800 2222 559

www.ikran.su

Реклама. ООО «БИЛДИНГ КРАН». ИНН 6678046564 erid: LjN8JyKKY