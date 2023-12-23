Благодаря, а не вопреки. Как развивается private banking в России в условиях ограничений

Как работать с большими деньгами в долгосрочной перспективе, сохранять космополитичный образ жизни и приумножать капитал — в интервью с управляющим директором Росбанк L’Hermitage Private Banking.

Все те глобальные изменения, который сейчас происходят в России и мире, коснулись и банковской сферы. Как осуществлять финансовое планирование держателям крупных капиталов? Управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking на Урале и на Дальнем Востоке Анна Воробьева рассказала DK.RU про новую действительность и про то, как в ней сосуществуют банк и состоятельные клиенты.

Справка DK.RU: В 2022 г. Росбанк сменил владельца. Международная финансовая группа Societe Generale продала банковский бизнес в России. Осенью 2022 года завершилось обновление акционерной структуры Росбанка. Доля группы «Интеррос» в акционерном капитале банка составляет немногим менее 45%. 47,5% акций Росбанка переданы Благотворительному фонду Владимира Потанина и направлены на пополнение его пяти целевых капиталов, каждым из которых управляет отдельная независимая УК. Еще 7,5% акций банка приобретены дочерней банку управляющей компанией «Русфинанс». Главную роль в управлении Росбанком сейчас играет Совет директоров, состоящий преимущественно из независимых директоров. Такой подход позволяет обеспечить высокое качество управления на основе лучших рыночных практик, накопленной банком обширной международной экспертизы, глубокого профессионального опыта независимых членов совета директоров в области финансов, страхования и корпоративного управления

Как изменился профиль клиентов private banking в регионах

— По нашим наблюдениям, в последние годы становится больше частных инвесторов, растет их уровень зрелости и готовности использовать новые инструменты.

Если столичные private-клиенты зачастую управляют пассивным доходом, то региональные владельцы крупных капиталов, как правило ведут активный бизнес. Мы понимаем, что это требует дополнительных ресурсов, деньги постоянно находятся в обороте. Поэтому входной порог в private banking (предоставление услуг по управлению частным капиталом) для клиентов в регионах может быть ниже, чем в Москве.

Нередки ситуации, когда мы начинаем работать с клиентом, вообще не предъявляя к нему требований по порогам, так как понимаем, что уровень его благосостояния — это формат private. Также подчеркну, что независимо от того, где проживает клиент — в регионе или в столице, продуктовая линейка, уровень экспертизы и качество сервиса по всей стране одинаковы.

Как проходит адаптация европейского private banking к русским реалиям

— Мы считаем, что банк развивается по лучшему сценарию из возможных. Мы очень долго существовали в составе международной финансовой группы и получили огромный багаж знаний, культуры и этикета бизнеса мирового стандарта private. Поскольку вся private-команда осталась прежней, весь полученный опыт теперь мы поставили на российские финансовые рельсы, более быстрые и технологичные.

Являясь частью большой семьи группы «Интеррос», одной из крупнейших частных инвестиционных компаний России, мы получаем дополнительные преимущества как для банка, так и для клиентов. Группа имеет диверсифицированный портфель проектов в сферах горной добычи и металлургии, финансов, девелопмента, финтеха, спорта и туризма, фармацевтики. Мы развиваем сотрудничество с компаниями группы и стремимся предоставить клиентам наилучший возможный опыт.

Об особенностях private banking в Росбанке

— Мы предлагаем клиентам индивидуальные «бутиковые» решения исходя из той цели, которую они озвучивают. Наша система работы построена на следовании риск-профилю клиента. Задача — не заработать на капиталах клиентов как можно больше, а сохранить их. В этом одно из принципиальных отличий европейского подхода: работа с большими капиталами строится на очень длинном горизонте — в несколько поколений. И здесь действительно бывает нужна консервативная стратегия, чтобы обеспечить сохранение активов и передачу наследникам. Хотя, если у клиента есть желание рискнуть и заработать на фондовом рынке, например, мы это с легкостью можем организовать.

Можно выделить три основных подхода к управлению капиталами. Первый — инвестиционное консультирование (advisory) — это когда финансовый советник готовит проекты решений, а клиент сам делает окончательный выбор из нескольких рекомендаций. При этом важно быть всегда на связи с банком и принимать решения в отведенный для этого срок (как правило, рекомендация действует не более 48 часов).

Второй — доверительное управление, это когда мы с вами на входе договорились (в инвестиционной декларации), что вам нравится или не нравится, каким будет инвестиционный портфель, каковы ожидания по риску, стратегиям и целям по доходности, есть ли какие-либо ограничения, например, религиозные — по классам активов. Вы отдали свои активы и не участвуете в управлении ими, просто получаете свои деньги и отчеты о доходах.

Некоторые клиенты предпочитают управлять своими деньгами самостоятельно. И это третий подход из перечисленных. В помощь инвестору Росбанк разработал инвестиционную платформу Advisors’ Axiom. Благодаря возможностям искусственного интеллекта она анализирует массивы данных и позволяет получать персонализированные рекомендации по инвестированию с учетом всего новостного фона и его отражения на активах клиента в портфеле. Данная разработка получила награду от RUWARD AWARD 2023 за 3-е место в номинации «Кейс года», была признана «Онлайн-советником года» на премии Investment Leaders в ноябре 2023, а также удостоилась трех наград на ежегодной церемонии вручения премии Tagline Awards 2023.

Демонстрируя своё лидирующее положение в отрасли искусственного интеллекта и финтех, Advisors’ Axiom получила золото в номинации «Лучший чат-бот и технология искусственного интеллекта», серебро в категории «Лучший веб-сайт финансовой компании» и бронзу в категории «Лучшая технология искусственного интеллекта: финтех».

Как Росбанк помогает клиентам заработать в новых реалиях инвестиционного рынка

— На российском инвестиционном рынке сейчас происходят взаимоисключающие тенденции: с одной стороны, рынок лишился очень большого объема современных и правильных инструментов фондового рынка, с другой, подросла аудитория, которая готова в этой ситуации что-то покупать.

Ограничения заставили местные биржи, Московскую и Санкт-Петербургскую, и местного регулятора сосредоточиться на том, чтобы найти замены утраченным продуктам. Одновременно с этим подрастает база людей, готовых ими пользоваться. И это в совокупности дает очень серьезный стимул развитию частного инвестирования в России. Таким образом, ограничения оказались своевременными и подействовали во благо, а не наоборот, как задумывалось.

Сейчас количество частных инвесторов каждый год почти удваивается, и при этом растет спрос на финансовое консультирование и доверительное управление. Это связано с тем, что уровень компетенций частных инвесторов вырос, и они могут делегировать управление своими активами без страха.

По-прежнему не теряют актуальности ПИФы. Сейчас очень высокие ставки по депозитам. Поэтому многие клиенты пользуются данной возможностью и размещают часть портфеля под хороший процент. Сколько этот период продлится — большой вопрос и тема для отдельного обсуждения.

О доходности для клиентов Росбанка, или «назовите конкретные цифры»

— Ответить на вопрос о доходности нельзя без ответа на два других вопроса — какова сумма вложений и каков горизонт инвестирования. Даже в консервативной стратегии вы сможете обеспечить высокий доход. Дальше все зависит от уровня ваших амбиций и готовности к риску. Не бывает 20% годовых без риска потери части капитала. При этом в текущих реалиях на какой-то срок безрисковая двузначная доходность инвесторам обеспечена. Сейчас будет важно максимально продлить этот эффект для капиталов.

О lifestyle-сервисах для состоятельных клиентов

— Мы работаем со всеми финансовыми и нефинансовыми запросами наших клиентов и членов их семей. У нас широкая сеть тщательно отобранных надежных партнеров, которые помогают решать lifestyle-задачи.

Из того, что сейчас особенно востребовано (и мы с радостью удовлетворяем этот запрос), — медицинское сопровождение. По сути, оно никогда не теряло актуальности. Это медицинские страховые программы, обеспечивающие регулярную профилактику как на базе российских, так и зарубежных клиник, а также лечение как в России, так и за рубежом. Клиенту комфортно, когда грамотно выстроены процессы, всё в одних руках и уже заранее организовано и оплачено, что крайне важно для расчетов за услуги за пределами России.

Тема обучения детей также продолжает быть актуальной, есть запросы на организацию свободного перемещения по миру. Все эти задачи мы успешно решаем.

Наш клиент привык жить широко и космополитично. Да, есть целый ряд ограничений, но на каждое уже сформирован свой ответ. Все решения очень комфортные и по стоимости, и по срокам их реализации.

О том, как планировать вдолгую, когда это кажется невозможным

— Здесь есть два аспекта. С одной стороны, в условиях турбулентности у большинства из нас есть желание занять выжидательную позицию и не предпринимать каких-либо действий. И владельцы крупных капиталов в первом моменте выказывают некую стагнацию в долгосрочном планировании.

С другой стороны, важно предпринимать определенные шаги, чтобы сохранить и приумножить капитал на меняющемся рынке. Состоятельные клиенты не могут планировать свою жизнь на год и меньше. Важным моментом в определении горизонта планирования является знание истории. Ведь ограничение экономик, закрытие государств случились не впервые. И у нас есть некоторое понимание, в какие этапы будет расти внутренний фондовый рынок, когда наступит стагнация, а когда снова начнется рост.

Конечно, мы сейчас уже в другой действительности, но инструменты, позволяющие реагировать на ситуацию, есть. Да, возможно горизонт планирования несколько сокращается. Если раньше мы мыслили категориями 5 и более лет, то сейчас ориентируем клиента на 2-3 года, но сразу проговариваем, что раз в полгода необходима ребалансировка портфеля. В настоящее время необходимо уделять больше внимания тактике, которая способна поддержать стратегию.

О современной философии

— Наш подход созвучен с тем, что написал в своей книге об антихрупкости Нассим Николас Талеб. Суть в том, что современный мир — это мир бесконечных изменений. И важно видеть в этом некоторую закономерность, уметь подстраиваться, становиться лучше в ответ на сложности.

Суть антихрупкости в философии банка — это высокая адаптивность и позитивность мышления. Все, что происходит, происходит для нас, и это означает, что каждое событие — окно новых возможностей.

Есть также метафора, что самое сильное звено в цепи — самое гибкое. Это очень комфортно ложится на ту систему управления, которая реализована в банке, ту миссию и задачи, которые мы для себя ставим в текущих условиях.

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