Реализовали технологию сварки по проекту Нормана Фостера для офиса РМК

Компания ШТОРМ, имеющая офис в Екатеринбурге и производственную площадку в Верхней Пышме, в 2023 г. сертифицировала свое оборудование для выхода на мировые рынки.

Компании из Екатеринбурга и Свердловской области продолжают выходить на мировой рынок. Очередной пример такого масштабирования — компания ШТОРМ, выпускающая вспомогательное оборудование для сварочных процессов в промышленных масштабах. Выпускаемые на производственной площадке в Верхней Пышме сварочные тракторы, вращатели, механизмы перемещения сварочной горелки помогают существенно снижать процент ручного труда или ускорять процессы на производстве, что сегодня очень востребованно.

Один из наших видов деятельности — реализация инжиниринговых проектов по автоматизации и роботизации сварочных процессов. Безусловно, это наша сильная сторона и конкурентное преимущество, — подчеркивает руководитель отдела международного бизнеса Илья Щербаков.

ШТОРМ работал над проектом здания главного офиса Русской медной компании на ул. Горького в Екатеринбурге (здание, напомним, было разработано международным архитектурным бюро Norman Foster). Специалисты ШТОРМа разрабатывали технологию сварки металлоконструкций на фасаде здания.

— Это сложный технический проект, потому что конструкции выполнены в виде кристалла меди. На практике модуль фасада представляет собой пространственную металлоконструкцию формы неправильной пирамиды. Для обеспечения точности и производительности фасадных модулей была спроектирована технологическая линия, включавшая в себя участок газовой и плазменной резки, сборочный участок и роботизированный сварочный комплекс. Для получения качественной высокоточной сварки была разработана программа работы, где для каждого шва конструкции были определены режимы сварки с учетом их геометрии и пространственного положения, а также порядок их наложения для снижения деформации и короблений. Люди идут и, видя здание, поражаются его необычному виду, и только специалист может понять, насколько оно технически сложное.

В этом году в компании начали серьезно работать над расширением географии продаж и реализации проектов. Конечно, у ШТОРМа уже был опыт работы с другими странами. Это проекты в Казахстане и Узбекистане, в Саудовской Аравии, в сфере автоматизации и роботизации сварочных процессов сотрудники ШТОРМа работали с рядом европейских стран, Японией, всемирно известными на рынке брендами. С 2023 г. же было принято решение более масштабно и планомерно выходить на международный рынок.

— По экспорту мы сейчас все же на этапе стартапа, весь прошедший год работали серьезно над структурированием и решением бюрократических вопросов, оформлением необходимой сертификации. Особую благодарность выражаем Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства, который софинансировал в размере 650 тыс. руб. оценку соответствия нашего сварочного оборудования обязательным требованиям европейских стандартов, без которых невозможен экспорт продукции на внешние рынки. Это значимая помощь для нас, которая в значительной степени подтолкнула к реализации экспортного проекта. Радует, что в государстве и, что не менее важно, в нашем регионе есть такие организации, — рассказал Илья Щербаков.

— В структуре нашего фонда более 12 лет работает Центр поддержки экспорта, который оказывает комплексную поддержку экспортно ориентированным компаниям региона. Сегодня в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» компаниям доступны такие меры содействия, как поиск зарубежного покупателя, сертификация продукции, содействие выставочной деятельности, софинансирование логистики, сопровождение переговоров и многое другое, — рассказал о проекте поддержки предпринимателей директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Сейчас в ШТОРМе оформлена сертификация соответствия оборудования международным стандартам, внедрена система менеджмента качества. Первыми странами, на внутренний рынок которых зайдет свердловский производитель, станут Казахстан и Беларусь, там уже работают несколько дилеров, на ближайшее время намечены шаги по развитию продаж, ведется «прощупывание» и рынков других стран.

Конечно, направление ЕАЭС остается популярным — отсутствие там таможенных пошлин, удобная логистика, простая и понятная коммуникация очень привлекают. Попробуем поработать в этом направлении, в будущем рассматриваем для себя и более дальние страны, — поясняют в компании.

Уверенно выходить на международный рынок ШТОРМу помогает и многолетний опыт (компании скоро исполнится 30 лет), и высокий уровень локализации производства — 90% оборудования собирается из собственных материалов.

— Да, на этом рынке есть крупные мировые игроки, компании с вековой историей, но клиентов хватит и на нас, — уверены в уральской компании. — С китайскими производителями, которые тоже активно захватывают рынок разных стран, боремся качеством и технологическими особенностями оборудования — мы делаем то, чего у них нет. Кроме того, мы обучаем рынок, заказчиков, что также невероятно востребовано. У клиента не всегда есть точное понимание того, как задумка должна работать на практике. Он мог просто увидеть где-то, как это работает, и захотеть также. Мы оцениваем его видение и даем свои комментарии: как сделать лучше. Наше решение не всегда дешевле, но всегда приводит к тому, что производство работает, нет никаких заминок в производственных процессах. Также предоставляем решение под ключ — смотрим чертежи, предлагаем решение проекта, привозим оборудование, уже отлаженное в нашем цеху, устанавливаем и проводим обучение персонала заказчика. Заказчики на такой сервис есть не только в России и странах СНГ, поэтому направление намерены развивать активно, тем более, имея поддержку на родном Среднем Урале.

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