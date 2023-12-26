«Нужно больше зарядных станций, чтобы владельцы электромобилей не были заперты в городе»

Наличие заправочной станции для электроавтомобилей является неоспоримым преимуществом для отеля, ТРЦ, горнолыжного комплекса или ЖК. Electrocars Rus делится опытом развития инфраструктуры.

Компания Electrocars Rus занимается развитием зарядной инфраструктуры в России, в частности, на Урале. Она является официальным дистрибьютором бренда StarCharge, который поставляет зарядные станции для Volkswagen, Porsche, Volvo, Genesis, Jaguar, LandRover.

На данный момент зарядная сеть Electrocars Rus в УрФО насчитывает почти 80 станций, найти их можно с помощью мобильного приложения. Electrocars выступает не только дистрибьютором зарядных станций StarCharge и продает их корпоративным клиентам, но также устанавливает станции за свой счет на территории загородных отелей, горнолыжных комплексов, ТРЦ, ЖК и пр.

Дмитрий Кузьминых, директор по строительству Electrocars Rus, и Иван Тапанайнен, директор по развитию инфраструктуры ЭЗС компании, рассказали DK.RU, зачем инвестируют собственные средства в развитие инфраструктуры, и почему государственные субсидии и программы развития в конечном итоге являются спорными.

Спрос опережает предложение

Дмитрий Кузьминых рассказывает, что три года назад владельцев электромобилей можно было пересчитать по пальцам, чаще всего это были увлеченные люди, которые детально изучали, как устроен автомобиль, прежде чем его купить, понимали, как будут его заправлять, разбирались в технических моментах. Сегодня владельцев электромобилей стало значительно больше.

Дмитрий Кузьминых, директор по строительству Electrocars Rus:

— Первыми электромобилями на российском рынке были бюджетные японские автомобили Nissan Leaf. Эти машины в первую очередь приобретали энтузиасты. Появились и первые зарядные станции.

Дальше подтянулись те, кто привозил себе Tesla и BMW из Европы. Так к нам приехал европейский стандарт зарядки. Потом Tesla стали привозить из Америки, появился еще один стандарт — американский. То есть, существует четыре вида разъема: японский, китайский, европейский и американский. Прежде чем приобрести электромобиль, нужно узнать, как в вашем городе развита зарядная инфраструктура для конкретной марки. И, исходя из этого, делать выбор.

Часто бывает так: человек покупает машину, приезжает на зарядную станцию и понимает, что ни один коннектор не подходит к его автомобилю. Он звонит в техническую поддержку, там ему объясняют, что есть японские, европейские и китайские коннекторы, и, возможно, нужен переходник, или придется искать другую станцию для зарядки. В итоге владелец автомобиля получает негативный опыт.

Иван Тапанайнен согласен с коллегой. Он настаивает: прежде чем купить электроавтомобиль, нужно подумать, как его эксплуатировать и заряжать.

— Порой люди звонят и спрашивают: «Можно приехать и зарядиться на вашей станции?». Мы говорим — да, конечно, только вы скажите, какой у вас коннектор, чтобы мы направили вас на нужную станцию. А в ответ: «Я не знаю». В итоге нам присылают фото разъема автомобиля, и мы говорим, где владелец авто может зарядиться.

Существует четыре вида коннекторов, владельцам элекроавтомобилей необходимо учитывать это при поиске зарядной станции.

— Такая ситуация — это недоработка автосалонов, — уверен Дмитрий Кузьминых. — Сейчас многие из тех, кто раньше продавал исключительно автомобили ДВС, продают электромобили. Менеджеры рассказывают покупателю про салон автомобиля, его футуристичный вид, на тест-драйве окончательно добивают его техническими характеристиками, потому что электромобиль — это круто, другие эмоции, а после покупки взаимодействие с клиентом прекращается. Хотя о многих нюансах владельцу электромобиля не рассказали сразу, отсюда и негативный опыт владения электромобилем.

Electrocars Rus изначально специализировался на электромобилях, у всех ключевых сотрудников есть техническое образование. Персонал нашей компании, в том числе менеджеров по продажам, мы обучаем так, чтобы они знали основные технические особенности.

Почему вы сделали ставку именно на производителя зарядных станций StarCharge?

Дмитрий:

— Мы выбрали лучших на рынке. Во-первых, StarCharge представлены не только в Китае, эти зарядные станции производят, например, для SHELL, ABB и Schneider. То есть, эти компании под своим брендам выпускают станции на заводе StarCharge.

Второй момент: основные автомобильные бренды — Daimler, BMW, Volkswagen group, куда входят Audi, Seat, Bentley, Porsche — остановили свой выбор именно на зарядных станциях StarCharge. В базовой комплектации электромобилей этих брендов предусмотрены домашние зарядки их производства.

Третий момент: на начало 2023 г. у StarCharge в собственной инфраструктуре в Китае было 1,4 млн станций и 200 тыс. активных зарядных сессий в день.

Иван Тапанайнен, директор по развитию инфраструктуры ЭЗС Electrocars Rus:

— Акцент на китайских производителях электромобилей и зарядных станций был сделан, потому что они достигли лучших в мире результатов в их производстве.

В Китае самая развитая сеть зарядных станций, значит, люди имеют колоссальный опыт их эксплуатации, являются экспертами в своей сфере. Исходя из этого мы и стали смотреть в сторону Китая.

Мы выбрали порядка трех производителей и привезли их на тест в Россию. Спустя полгода определились, что станции StarCharge отвечают всем необходимым требованиям.

С точки зрения технической поддержки китайские производители оказались очень активными и оперативными. Они обеспечили нас необходимым количеством запасных частей. И они оперативно реагируют на запросы наших технических специалистов в случае неисправности станции.

Программы субсидирования не помогают рынку

Основным фактором, который сдерживает развитие рынка электромобилей в России, является ограниченная доступность зарядных станций. Сейчас правительство РФ прорабатывает меры поддержки, направленные на развитие зарядной инфраструктуры: до 2030 г. в рамках программы развития электротранспорта в РФ заложены инвестиции в размере 800 млрд. руб. Деньги должны быть направлены на поддержку производства отечественных батарей и компонентов, а также на установку зарядных станций. Планируется, что к 2030 г. в России будет 72 тыс. ЭЗС, на их установку потратят 350 млрд руб.

Electrocars Rus устанавливает как быстрые, так и медленные станции StarCharge. Все зависит от месторасположения станции.

Как много зарядных станций сейчас установлено в России, на Урале? Каких зарядных устройств сегодня особенно не хватает?

Дмитрий:

— На сегодняшний день самый сложный и затратный этап развития зарядной инфраструктуры — установка станций на трассах. Если мы говорим про Урал, то здесь стоит отметить вклад компании «Россети Урал». У них три станции на трассе Екатеринбург-Пермь, одна на трассе Екатеринбург-Тюмень и одна по маршруту Екатеринбург-Челябинск.

Иван:

— Если говорить только о нашей зарядной инфраструктуре, которая включает в себя Челябинскую, Свердловскую и частично Тюменскую области, у нас установлено порядка 80 зарядных станций. Это как быстрые станции, так и медленные. Мы были в числе первых, кто установил зарядную станцию 150 кВт на трассе Челябинск-Екатеринбург. Учитывая, что в среднем электромобили могут принимать от зарядной станции мощность 75-80 киловатт/час, зарядка составит около 40 минут.

Не хватает станций, конечно, на трассах. Сейчас мы активно общаемся с такими крупными игроками рынка, как Лукойл и Газпромнефть. Они открыты для сотрудничества, но есть проблема: когда эти компании строили АЗС-комплексы, они не могли предположить, что нужно будет устанавливать зарядную станцию мощностью 150 кВт. У них нет таких свободных мощностей, максимум свободно 30 кВт, а для трассы такая зарядка неактуальна.

На государственном уровне запустили программу субсидирования развития зарядной инфраструктуры. Она решит проблему?

Иван:

— Программа субсидирования вызывает много вопросов. Мы в ней не участвуем, потому что под программу попадают только те станции, которые производятся на территории РФ.

В прошлом году мы присутствовали на совещании в Министерстве экономического развития Челябинской области. Мы узнали, что по этой программе планируется установить в Челябинске 70 станций мощностью 150 кВт. Но зачем в городе такое количество сверхбыстрых зарядных станций?

В этом году крупный московский инвестор все-таки поставил в Перми, Екатеринбурге и Челябинске станции мощностью 150 кВт. Но смысла в такой зарядке в черте города, на наш взгляд, мало.

Большинство клиентов, которые купили электромобили, скажут: «Ну как же?! Зато можно быстро заряжать автомобиль. У меня батарея 60 кВт, значит, на станции мощностью 150 кВт я заряжусь за 15 минут». Нет, такого не будет, потому что батарея емкостью 60 кВт, скорее всего, сможет принимать максимум 70 кВт в час, не больше. То есть, человек простоит на такой зарядной станции час, столько же, сколько и на станции мощностью 60 кВт. В итоге владелец снова будет недоволен. Самый популярный среди электромобилей в России Nissan Leaf может принимать максимум 15 кВт в час даже от быстрой зарядной станции.

Сверхбыстрые станции актуальны на трассах. При этом даже при мощности станции 150 кВт зарядка электроавтомобиля составит в среднем 40 минут.

Собственникам электромобилей стоит изучать этот вопрос до покупки автомобиля, чтобы не столкнуться с трудностями при эксплуатации.

Дмитрий:

— Но мы, конечно, ищем позитив и рассчитываем, что в перспективе эффект от станций 150 кВт будет значительный. На сегодняшний день средний электромобиль может принимать 70 кВт в час. Есть несколько люксовых электромобилей с 800-вольтовой батареей, которые могут принимать 90-150 кВт. И все. Уверен, в будущем все больше электромобилей будут принимать и по 150 кВт, но нынешним автовладельцам от этого не легче.

Мы все эти нюансы знаем, так что у нас другая концепция развития зарядной инфраструктуры.

Какой концепции развития ЭЗС вы придерживаетесь?

Дмитрий:

— Мы приняли решение не ждать инвестпрограмм и субсидий, а развивать инфраструктуру самостоятельно. С 2021 по 2022 гг. мы установили за свой счет 55 станций, как быстрых, так и медленных. В том числе 30 станций в Челябинске и Челябинской области и 20 — в Свердловской области и Екатеринбурге. Особый упор мы делали на установку станций на основных трассах, связывающих крупные города УрФО.

На данный момент компания установила на собственные средства 30 станций в Челябинске и Челябинской области и 20 — в Свердловской области и Екатеринбурге.

Мы понимаем, что сегодня на Урале зарядных станций все еще недостаточно. Если не развивать зарядную инфраструктуру, владельцы электромобилей будут заперты в городе. Игроки рынка активно ставят станции в городе, но забывают, что люди любят ездить отдыхать за город. А как поехать за город на электромобиле, если там негде зарядить машину? Наша концепция предполагает решение этих вопросов.

Мы готовы вкладывать свои средства в инфраструктуру. Electrocars Rus продает электромобили, нам важно, чтобы у наших покупателей была возможность путешествовать на машине, вести активный образ жизни, иначе зачем она нужна?

Иван:

— У нас долгосрочная концепция, сейчас мы работаем не на окупаемость, а на развитие рынка зарядной инфраструктуры. Главное — все делать с умом, а не для галочки установить много станций. Ключевое для нас — понимать, сколько времени человек проводит в той или иной локации, чтобы сделать процесс зарядки автомобиля максимально комфортным.

Мы примерно понимаем, где и сколько времени проводит владелец электромобиля, и, исходя из этого, устанавливаем зарядные станции определенной мощности. На трассах это 150 кВт. В Челябинске в ТРК и в некоторых ТРК Екатеринбурга установлены зарядные станции мощностью 30-60 кВт. По нашим подсчетам, человек проводит в ТРЦ около часа, за это время электромобиль как раз успевает зарядиться.

Варианты медленной домашней станции.

В спальных районах и ЖК мы ставим медленные зарядные станции прямо на фасадах трасформаторных подстанций.

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В Electrocars Rus говорят: как правило, бизнес охотно идет на сотрудничество, поскольку понимает, что наличие дополнительной инфраструктуры является конкурентным преимуществом. Особенно это актуально для застройщиков.

С кем вы уже сотрудничаете и на каких условиях? Насколько охотно подключается частный бизнес к вашей инициативе?

Иван:

— Установка станций осуществляется полностью на наши средства, нужно только согласие собственника земельного участка. Мы понимаем: без развитой инфраструктуры многие потенциальные покупатели будут и дальше откладывать переход на электротранспорт. Но мы также оказываем консультации, можем установить зарядную станцию под ключ, если есть запрос.

В Челябинске очень сильную поддержку в плане развития зарядной инфраструктуры на территории жилых комплексов нам оказывает компания АТЭК-74. Хотим отметить вклад Россети Урал и небольшой сетевой компании «Энергошаля». Их активное участие помогло нам сделать первый шаг в развитии зарядной инфраструктуры в Свердловской и Челябинских областях.

Если говорить о сотрудничестве с бизнесом, то в Челябинске мы установили зарядки практически рядом со всеми ТРК. Владелец электрокара наверняка поедет в тот ТРЦ, где есть возможность зарядиться. То же касается спортивных объектов: ледовых арен, дворцов спорта, фитнес-центров.

Дмитрий:

— Мы активно работаем с отелями, загородными комплексами в Челябинской области, и они охотно соглашаются на сотрудничество. Установили две зарядные станции в отеле Elovoe, на горнолыжном курорте «Солнечная долина», сейчас активно ведем переговоры по установке станции на горнолыжном комплексе Аджигардак в городе Аша.

ЭЗС в загородном отеле Elovoe.

Из продуктового ритейла сотрудничаем с «Лентой» — как в Челябинске, так и в Екатеринбурге. Человек проводит минимум час в гипермаркете, за это время у него заряжается автомобиль.

Мы брали за основу следующий пример успеха: размещение пунктов зарядки позволило ведущему европейскому ритейлеру увеличить время нахождения покупателей в магазинах более чем в три раза.

Мы стараемся активно сотрудничать со всеми секторами бизнеса: отелями, горнолыжными центрами, парками, торговыми и бизнес-центрами. Но развитие в Екатеринбурге пока что идет медленнее, чем нам хотелось бы.

А с застройщиками сотрудничаете? Все чаще в качестве преимущества нового ЖК указывают наличие зарядки для электромобилей.

Дмитрий:

— В следующем году хотим начать плотное взаимодействие с управляющими компаниями и застройщиками. Последние начинают понимать, что наличие зарядной инфраструктуры рядом с ЖК — необходимость. Они получают такой запрос через офисы продаж, а также через управляющие компании. В ЖК мы устанавливаем медленные зарядные станции опять же за свой счет.

На мой взгляд, 2023 г. стал переломным в этом направлении. Вышли разъяснения от МЧС по размещению зарядных станций. Минстрой рекомендует отводить часть парковочных мест под электромобили. Это хорошие новости. Сейчас чаще всего электромобили покупают люди, проживающие в индивидуальных домах. Многоквартирные жилые дома еще не готовы к появлению большого количества электромобилей.

Я бы выделил челябинского застройщика «Голос Девелопмент». В 2021 г. мы пробно установили во дворе одного из крупных жилых комплексов четыре зарядные станции. На протяжении года там практически никто не заряжался, но сегодня все эти станции работают каждую ночь. В данном случае развитие инфраструктуры подтолкнуло людей к переходу на электротранспорт.

Мы продолжаем развивать инфраструктуру рядом со строящимися очередями и приглашаем к обсуждению застройщиков Екатеринбурга.

Какие планы развития?

Дмитрий:

— Из года в год количество электроавтомобилей на дорогах растет, количество зарядных сессий становится больше. Наша цель сделать так, чтобы владельцам электрокаров было удобно заряжаться, чтобы они не были заперты в городе, могли путешествовать.

В данный момент Electrocars Rus активно развивает сеть ЭЗС в Екатеринбурге и готов к любому вида сотрудничеству с бизнесом и застройщиками Свердловской области.

Фото предоставлены Electrocars Rus.

Контакты:

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140

тел.: +7 (343) 328-10-10

г. Челябинск, ул. Свободы, 91 К1А;

тел.:+7 (351) 750-77-50

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