В Екатеринбурге пытались ограбить банк. Злоумышленник стрелял в потолок

Инцидент произошел в отделении «Россельхозбанка» на ул. Чайковского. Сейчас полицейские проверяют записи с камер видеонаблюдения.

Вчера вечером неизвестный пытался ограбить одно из отделений «Россельхозбанка» в Екатеринбурге, которое находится на ул. Чайковского. Мужчина угрожал кассирам и требовал отдать ему деньги.

Как пишет Justmedia.ru, грабитель был вооружен двуствольным обрезом ружья. Для устрашения он стрелял в потолок. А когда кассиры нажали тревожную кнопку, чтобы вызвать охрану – сбежал с места преступления. К счастью, никто из сотрудников банка не пострадал.

Изначально об инциденте сообщил телеграм-канал Baza. Затем информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Свердловской области. Сейчас полицейские проверяют записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей. Раскрытие этого преступления руководители регионального главка МВД взяли на личный контроль.

Напомним, в 2019 г. DK.RU рассказывал, что по Екатеринбургу прокатилась волна ограблений. Так, в октябре в центре города было совершено вооруженное нападение на филиал банка «Открытие». Грабитель тогда успел выстрелить в посетителя, который пытался его задержать.

А спустя несколько недель задержали жителя Омска, который подозревается в совершении полутора десятков грабежей на территории Екатеринбурга — он грабил микрофинансовые организации и аптеки.