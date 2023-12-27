Сбербанк с 2024 г. вводит комиссию для застройщиков за выдачу льготной ипотеки

Если покупатель решит оформить льготную ипотеку, то застройщик должен заплатить комиссию 7,5 – 11,5% от суммы кредита. В противном случае купить жилье можно будет только по базовой ставке.

Крупнейший российский банк — Сбербанк — разослал застройщикам уведомления о новых условиях сотрудничества с 11 января 2024 г., пишет «Коммерсант».

В Сбербанке меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье. Теперь такие кредиты будут выдаваться только на покупку квартир у определенных застройщиков, которые участвуют в программе субсидирования,м— сказано в сообщении банка.

В письме уточняется, что банк вводит комиссию 7,5 – 11,5% от суммы кредита для девелоперов, чьи покупатели воспользуются льготными программами при оформлении жилья.

Например, если дольщик приобретет квартиру по «Госпрограмме – 2020» с базовой ставкой 8% годовых, то девелопер должен будет выплатить банку комиссию в размере 7,5% от суммы кредита. По программе «Семейная ипотека» под 6% вознаграждение составит 8,4%, по IT-ипотеке под 5% — 8,9%, по дальневосточной и арктической программам под 2% годовых — 11,5%.

Если застройщик не готов внести комиссию, то приобретение желья возможно только по базовой программе, минимальные ставки по которой в Сбербанке составляют 15,6%.

На такой шаг в банке решили пойти из-за слишком большой разницы между рыночной ставкой и ставкой по программам льготной ипотеки. Главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко объяснил, что на фоне высокой ключевой ставки ЦБ и роста стоимости депозитов льготная ипотека становится для банков убыточной, а у застройщиков после летнего ажиотажного спроса есть запас доходности, поэтому кредитная организация идет на такой шаг.

Другие участники рынка пока не сообщали о планах вводить комиссию для застройщиков, однако собеседник издания указывает, что нынешние параметры госпрограмм «стали неинтересны банкам», так что они буду искать дополнительные возможности для заработка.

Эксперты говорят, что по итогам июля – сентября доля Сбербанка на рынке ипотеки составила 55,7%, так что с введения комиссии для застройщиков банк планирует максимизировать прибыль.

Несмотря на то, что Сбер вводит комиссию для застройщиков, последние вряд ли откажутся от сотрудничества с крупнейшим банком страны, но все издержки ожидаемо переложат на покупателя, уверен коммерческий директор ГК «Самолет» Кирилл Храпов:

Наиболее вероятным сценарием представляется повышение стоимости квартир для покупателей, пользующихся ипотекой с господдержкой.

Ранее DK.RU рассказывал, что первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотеки поднимется до 30%. Центробанк видит признаки перегрева на рынке ипотеки и выступает за ужесточение требований по программам с господдержкой. На 1 ноября прирост на рынке ипотеки составил 34% в годовом выражении. И ключевым драйвером были именно массовые льготные программы, на которые приходится уже 63% от общего объема выданных ипотечных кредитов. Беспокойство у регулятора вызывает и тот факт, что рост ипотечного кредитования в значительной мере происходил за счет смягчения стандартов. За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла почти в два раза и составила 47%.