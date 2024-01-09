Что общего у трибьюта «Иванушек» и презентации молока, или как сделать шоу

Шоу всех уровней создаются по одним принципам – неважно, это концерт в Кремле или молодежный фестиваль. Чтобы понять, как это работает, предлагаем заглянуть за кулисы и поговорить с режиссером.

Андрей Елсаков — создатель event-агентства «Креативные лидеры». Он делает крупные постановки для Первого канала, концерты звезд, мюзиклы, презентации и премии для крупных российских компаний в московском «Крокусе», в екатеринбургском МТС Life Холле. Также он ежегодно организовывает всероссийский фестиваль молодежного творчества «Таврида.АРТ» в Крыму.

То, что рассказал Андрей Елсаков в креативном кластере ДОМНА для представителей event-индустрии, вероятно, будет полезно людям всех творческих профессий — как некие принципы для создания любого продукта творческих мучений.

Андрей Елсаков, фото DK.RU

«От днища, с которого мне уже никто не стучал». Начало пути

— Я закончил Московский государственный университет культуры и искусств (сейчас Московский государственный институт культуры), кафедра режиссуры театрализованных представлений, специальность — режиссер театра, специализация — режиссер эстрады.

То, что я буду режиссером, я знал с самого детства. Я смотрел все концерты по телевизору, а потом выстраивал декорации, которые увидел, под большим столом из конструктора и бумаги. Я сжег дома все светильники, лампы и бра. Они были мне нужны, чтобы конструктор сзади подсвечивался. Дергая за вилку в розетке, я делал стробоскоп, а красные тряпки на лампах постоянно дымились…

В вузе на курсе я был младше всех — поступил сразу после школы. Остальные были после колледжей и у них было больше знаний. Это всегда было стимулом доказать, что я могу составить им конкуренцию. Сейчас из 18 человек нашего курса по профессии работают всего трое. Один из них я, остальные двое — в моей команде.

Еще на четвертом курсе я начал ездить на гастроли с лицензионным спектаклем-шоу по мультфильму, у которого тогда была просто бешеная популярность — «Маша и медведь». За 2014 и 2015 гг. мы объездили полмира. Один сезон я ездил актером, потом продюсер предложила поставить спектакль мне самому.

В течение следующих четырех лет мои постановки смотрели по всему миру. В Европе спектакли собирали стадионы по 4,5 тыс. человек. Это сносит крышу, но жизнь жестко приземлила. И пришлось подниматься заново с того днища, с которого мне уже никто не стучал.

Однажды мне случайно позвонили, позвали на собеседование и приняли на должность режиссера нового сезона фестиваля молодого искусства «Таврида». Была пятница, а на среду уже была назначена презентация.

Мне было сказано: «Лофт забронировали, оборудование забронировали, декораторы что-то там рисуют. Все остальное надо организовать с пятницы до среды». На меня весь офис смотрел так, что на лицах отчетливо читалось: «Обосрется…».

Но этого не случилось. Дальше случилась «Таврида». Она открыла мне все двери, которые я смог увидеть. Я начал в них стучаться. Так я оказался в Администрации Президента с защитой своего первого проекта.

Фестиваль молодежного творчества «Таврида.АРТ», фото: сайт Андрея Елсакова

Главное в создании шоу — команда и… скорость реакции

— В творческой профессии каждый сталкивается с выбором, для чего он живет. Я никогда никого не осуждаю, но сам однажды выбрал окончательно и бесповоротно жить ради работы. Самое важное в моей жизни — моя команда, а потом уже семья. В связи с чем моя супруга работает в моей команде, а сын с четырех лет озвучивает рекламные ролики и участвует в концертах.

В моей команде около 200 специалистов из разных сфер, которых я могу притягивать к реализации любого проекта. Такого нет ни у кого. Я точно знаю. В этом наша уникальность.

То, что большие шоу создаются по полгода и при этом продумывается все и вся, — это не про нас. У нас никогда нет двух месяцев на постановку. Нет возможности репетировать месяц или даже две недели. Мы — очень живой и очень быстро реагирующий организм, может, потому что мы еще молодые и у нас есть эта скорость реакции…

Когда у нас случилась пандемия, мы превратились в агентство «Две недельки». Потому что других сроков уже просто не существовало — для каждого проекта к нам приходили с задачей за две недели до…

В этом году появилась новая версия: «Три счастливых дня было у меня». Это про фестивали 2023 г., когда мы побили собственный рекорд — практически за шесть дней поставили восемь шоу. Я до последнего не верил, что это возможно.

Прежде чем говорить «как», надо сначала подумать, «про что»

— Неважно, что вы готовите — презентацию молока, шоу признания народного артиста или церемонию открытия Олимпийских игр — разницы в подходе не должно быть. Даже если вы презентуете молоко, вы должны понимать глубокие смыслы этой презентации — зачем, для кого, ради чего.

Поверьте, ни один заказчик на эти вопросы вам не ответит — вы должны сами найти ответы и предложить ему. Это ключевое, здесь кроются смыслы, а дальше мы уже начинаем раскрывать, и здесь правильное слово — как. Таким образом, сначала мы думаем «о чем», а потом мы переходим к форме.

Этот вопрос — «про что?» — вообще практически все забывают. Начинают сразу с «как»: «Мы сделаем красиво — сюда яхту закатим, а сюда деревянную лошадь и еще что-нибудь…». И когда какой-нибудь умный человек спросит — «а почему так?», вы не сможете ему ответить, потому что вы об этом не подумали.

В первую очередь нужно думать том, чтобы было красиво в смыслах, а уже потом о воплощении. Поверьте, когда вы будете задумываться об этом, вы начнете экономить деньги. Потому что иногда бывает достаточно одного лазерного луча вместо яхты: поставить этот луч на что-нибудь, сделать саунд-дизайн, одну вспышку — все!

В нашей Вселенной аналитика и режиссура пересекаются

— Идейно-тематический анализ в маркетинге называется неймингом, но в глобальной режиссуре это называется именно так. Я всегда советую начинать именно с него, потому что он помогает сформулировать смыслы.

Идейно-тематический анализ — это проработка целевой аудитории, история бренда или продукта. Большую часть времени в работе режиссера занимает аналитика. Казалось бы, режиссура и аналитика — это вещи, которые не должны пересекаться в нашей Вселенной. Но именно это помогает делать те события, которые удивляют, создавать тренды, а не гнаться за ними.

Когда вы сами создаете тренды, зритель или ваш коллега, увидев ваш продукт, скажет: «Я хочу себе такое же». Так ко мне пришел продюсерский центр Игоря Матвиенко. В 2022 г. мы сделали трибьют для группы «Иванушки International».

Тема. Идея. Сверхзадача

— В основе идейно-тематического плана лежит четкое понимание темы, идеи и сверхзадачи мероприятия. Тема — самое простое определение, идея раскрывает чуть больше, а сверхзадача еще больше — она может делиться на несколько подзадач.

Каждое мероприятие должно отработать задачу с точки зрения государства, проекта, клиента. При создании шоу мы идем в несколько кабинетов с защитой концепции — для каждого кабинета эти сверхзадачи могут быть абсолютно разными.

Мы можем показать, как мы это отрабатываем на примере трибьюта «Иванушек». Глобальная тема для трибьюта — это народная группа, в том смысле, что она принадлежит народу — это часть нашего культурного кода, как ни крути.

В основе идеи лежало, что Иван — это самое русское имя, это имя носит даже древнерусский праздник Ивана Купала, здесь происходит привязка к фольклору.

Сверхзадача мероприятия — быть тем проектом, который объединяет людей творчеством, побудить у зрителей сопричастность к культуре через традиции, образы и символы прошлого. Через это создавались эскизы и костюмы — стилизация.

За основу костюмов для танцоров, например, взяли косоворотку, основательно порезали ее, получилось очень красиво. Для песни «Кукла Маша» использовали образы дымковской игрушки.

Трибьют для группы «Иванушки International», фото с сайта Андрея Елсакова

Как дурость режиссера стала девизом команды и его гордостью

— Моя гордость в трибьюте «Иванушек» (и одновременно моя дурость) — конь размером с полсцены. Мы смотрели визуализацию номера «Кукла Маша, не плачь», и в какой-то момент я говорю: «Хочу коня!».

По идее, это было невозможно. Мы в Крыму. В Москве сделать коня в такие сроки уже никто не возьмется. С доставкой тоже могли быть проблемы. Но мы решили рискнуть. В итоге конь к нам приехал по частям. Основа — в фуре, а грива, хвост и уши — с кем-то в купе.

Но когда он приехал, его встречала аплодисментами вся режиссерско-постановочная группа. Потому что мы действительно сделали из невозможного возможное. Это наш девиз в работе, и это вдохновляет.

Фото: DK.RU

Находить нужные образы помогает насмотренность

— Я очень много смотрю. Насмотренность — это очень важно. Смотреть нужно все — и хорошее, и плохое, и середнячок. Понятно, что все уже сделано и переделано. Велосипед изобретать не надо, колесо — тем более, но и копипаст делать нельзя, даже копипаст самого себя. Один из способов подать что-то по-новому — показать это с другой стороны.

Принцип «из говна и палок» работает

— Если вы думаете, что наши шоу стоят каких-то глобальных бюджетов, то нет. Мы пользуемся одними и теми же материалами по несколько раз в разных постановках. Выражаясь на внутреннем профессиональном языке, когда даже говна и палок нет, берем пыль и палки.

Мне нужно было постоянно трансформировать сцену, я рисковал бюджетом это не выгрести и пошел по стопам великой режиссуры. Обучение в любой театральной студии начинается с четырех кубиков и стульев. Я взял эти кубики и увеличил их в четыре раза, получились кубы 2х2х2 метра.

Всего мне потребовалось шесть кубов и шесть лестниц, чтобы каждый номер на сцене менялась декорация. На шоу работает огромное царство муравьев — хэлперов и stage-менеджеров. Им хватает 30 секунд, чтобы это все раскрутить, снять, перекрутить, выкатить и собрать. Эти кубы я использую как конструктор. Они уже третий год работают и в Крыму, и в Москве, потому что перевозить их дешевле, чем делать на месте.

Шоу резидентов арт-кластера «Таврида», фото: сайт Андрея Елсакова

Технологии экономят деньги и время

— Советую использовать новейшие технологии. Не надо возражать что это стоит очень много денег. Если вы грамотный продюсер, соотнеся две суммы расходов — сколько потратите, если будете это использовать, и сколько, если не будете, — вы увидите разницу.

В организации концертов помогают такие программы как TimeCode, Show Control, QLab. Мы берем звуковой трек. Этот трек размечается кьюшками (метками), далее этот файл передается во все другие технические подразделения — художникам по видеоконтенту, свету, спецэффектам, и они уже у себя по факту прицепляют на эти кьюшки шаги. Таким образом, каждый шаг на концерте заранее прописан.

Если вам придется прописывать на площадке день в день свет, отстраивать полностью всю картинку и так далее — вы попадаете на дополнительные сутки монтажа. Стоимость аренды «Крокуса» настолько баснословна, что ни один артист не пойдет на эти расходы. Вы заезжаете в 12 ночи, в 12 дня сдаете площадку — один прогон с балетом, саундчек с артистом — дальше все работает по нажатию кнопочки.

Эти программы позволяют забыть о техническом сценарии проекта на бумаге. Весь технический сценарий создается онлайн в гугл-таблице — мы его называем «верстка». Каждый работник видит только свои строфы и расписание в этой таблице — и тот, кто должен вынести скамейку на сцену, и артисты. Никто не бегает в трусах, переодеваясь между номерами, и не спрашивает: «А через сколько наш выход?». У танцоров есть свой тайминг в гримерках на мониторах, у больших артистов — свой.

Эта бесконечная по факту таблица загружается в Show Control, потом подкрепляется к TimeCode и все поехало, и все работает. Это экономит глобально огромное количество денег, уменьшая репетиционный процесс до минимальных сроков.

На концертах и шоу мы используем систему беспроводной служебной связи Bolero. Она оказалась для нас самой идеальной. Сюда подключаются и обычные аналоговые рации, но только на прием. То есть stage-менеджер через болеро дает команды, а получающие внутри своего коллектива общаются и решают, что им нужно сделать.

К этой системе связи можно подключить свой мобильный телефон, и вы уже не будете отвлекаться на звонки — снять наушники, вложить телефон. Звонки приходят на ваш бодипак-приемник. Вы их либо принимаете, либо не принимаете.

Технологично — не всегда эффективно

— Вы можете напичкать свою площадку кучей различных технологий, но толку от этого никакого не будет, если это технологии ради технологий. Каждая из них должна быть необходима. Проще всего это показать на примере.

Ко мне пришли представители IT-компании и говорят: «У нас есть три робота-манипулятора, один из них будет дирижером, а вторые два поставим около главной сценической площадки с двух сторон. Они будут двигаться на отбивках. И, возможно, они будут награждать людей шопперами с мерчем компании».

То есть они предложили взять минимум 6 млн руб. и потратить на то, чтобы один робот в прологе 40 секунд якобы был дирижером оркестра, а два просто крутились. Я называю это концепцией без концепции.

В результате мы отказались от двух роботов, оставив только один, который запускал лазерный луч: на робота поставили лазерные пары — это недорогие приборчики. Это было самое дешевое и жирное лазерное шоу в мире. За счет того, что рука двигалась, оно было очень зрелищным. Я сам обалдел, когда увидел это в трансляции.

Мы пришли к этому, обсуждая опять же «про что» — почему в названии компании есть слово «импульс» и что оно символизирует. Так решили показать импульс через лазер, который как бы подает рука-манипулятор.

Вместо двух оставшихся роботов я предложил раздвижные экраны — это когда экран делится на шесть частей. Для каждого спикера был свой индивидуальный set up экрана. Перераспределив деньги, которые они хотели потратить на три робота-манипулятора, мы получили объемную картинку — лазерное шоу, раздвигающиеся экраны и оркестр, который 1 декабря сыграл Щелкунчика и создал неповторимое зимнее настроение.

Где искать вдохновение для креатива

— Вдохновение ищите в людях. Когда вы уже исчерпались в смыслах, берите новых ребят. Также есть элементарные упражнения для креативных сессий в общем доступе. Просто попробуйте в это поиграть. Ведь на самом деле эти упражнения представляют собой игры.

Плюс проводите креативные сессии. Их смысл в том, что за первые 40 минут вы выговорите всю банальщину (именно в эти первые 40 минут наш мозг выдает все, что лежит на поверхности), а после пойдет процесс.

«Я делюсь, мне не жалко»

— Я всегда делюсь идеями, потому что стремлюсь создавать не конкурентное поле внутри нашего комьюнити, а партнерскую среду. Относительно недавно мы начали собираться с режиссерами нашей страны, которые также делают большие события, и делиться идеями и технологиями.

Мне делиться не жалко — я еще придумаю. Если вы действительно талантливый человек, идеи будут идти к вам постоянно, то есть они будут всегда. Бывают ситуации, когда кто-то истерит: «Это вообще-то я придумал, они своровали мою идею, как они могли». Не надо жалеть — отпускайте идеи, тогда новые приходят сразу же.

Режиссером может стать не каждый

— Это мое личное субъективное убеждение. На самом деле эта профессия гораздо глубже, чем ее кто-либо понимает. Мне довелось пообщаться с Алексеем Сеченовым (российский оператор и режиссер, член Академии Российского телевидения — прим. ред.). Мы с ним сошлись в одном мнении. У режиссера должно быть профильное высшее образование — это моя позиция. А Сеченов добавил, что для него важно, чтобы у человека было просто высшее образование, тогда с ним будет, о чем разговаривать.

Режиссура основывается на глобальных смыслах, таких как философия, психология, история театра и цивилизации. Без постоянного погружения в это работа режиссера станет дилетантством либо любительством.

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