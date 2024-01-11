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Общая задолженность в Свердловской области за услуги ЖКХ превысила 20 млрд руб.

Общая задолженность в Свердловской области за услуги ЖКХ превысила 20 млрд руб.
Иллюстрация: Предоставлено УК "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ"

В 2011 г. эта сумма была практически в четыре раза меньше — 5,4 млрд руб. По оценкам участников рынка, ежегодный прирост задолженности в регионе оценивается в 1,2 млрд руб.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ЖКХ#ДОЛГИ#НОВОСТИ

Общая задолженность в Свердловской области за услуги ЖКХ превысила 20 млрд руб. 1Руководитель управляющей компании «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ» Дмитрий Косов рассказал DK.RU, что около 70% от общей задолженности в Свердловской области приходится на физических лиц. Причем, долги жителей продолжают расти.

Судя по данным Свердловского областного суда, ежегодно в регионе рассматриваются сотни тысяч гражданских дел, а иногда их количество оказывается существенно выше. Так, например, всего в 2021 г. суды региона рассмотрели более 1,2 млн дел о взыскании задолженности, большая часть из них (560 тыс. дел) — о взыскании оплаты за услуги ЖКХ и капитальный ремонт.

Растут и долги юридических лиц перед поставщиками коммунальных услуг. Например, по данным на октябрь 2023 г., задолженность юрлиц за тепловую энергию составила 2 млрд руб.

Со второй половины 2024 г. стоимость коммунальных услуг в Свердловской области планируют поднять. Соответствующий указ уже подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Эксперты из других регионов утведжают, что с высокой долей вероятности долги по оплате услуг ЖКХ будут только расти.

Мы профессионально занимаемся взысканием задолженности за жилищно-коммунальные услуги с физических лиц, юридических лиц и по исполнительным листам к казначейству. Имеем лицензию департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Заключаем агентские договора по обслуживанию долга, осуществляем выкуп по цессии своими деньгами, — рассказал руководитель управляющей компании Дмитрий Косов.

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Автор: Мария Смирнова
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