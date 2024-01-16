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В центре Екатеринбурга закрывается экомаркет

В центре Екатеринбурга закрывается экомаркет
Иллюстрация: DK.RU

Об этом представители компании заявили в своих социальных сетях. Здесь продавали готовую пищевую продукцию. Арендаторами были российские и, в частности, уральские фермеры.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Экомаркет Ecomania существует на рынке Екатеринбурга около 10 лет. Это был один из самых первых магазинов, которые начали торговать экологической фермерской продукцией. Адрес магазина — Малышева. 64. Причины закрытия владельцы не называют.

Друзья, это наш финальный пост, который, по всей видимости, необходим, так как до сих пор получаем запросы по наличию в директ. Проекта ECOMANIA больше нет ни в онлайн, ни в офлайн-формате. Все магазины закрыты. За плечами 10 лет пути. Мы двигаемся дальше и будем пробовать себя в других направлениях, — написали основатели проекта.

Арендаторами маркета, кроме фермеров, были производители здорового питания и кофейни. На рынке в онлайн- и офлайн-формате можно было приобрести свежее мясо, рыбу и морепродукты, овощи и зелень, фрукты и ягоды, молочную продукцию, дикоросы Сибири, соленья и консервацию, орехи и сухофрукы, хлеб, выпечку и торты, а также цветы.

Наиболее популярные арендаторы — фермерская продукция Джона Кописки (российский предприниматель польско-английского происхождения), истринская сыроварня Олега Сироты, частная коптильня «Базилик» и другие.

Напомним, в октябре мы писали, где в Екатеринбурге можно купить фермерскую еду и почему ее мало в сетевых супермаркетах. Проблема состоит во взаимодействии крестьянских хозяйств и крупных торговых сетей. Оба звена заинтересованы в сотрудничестве, но пока оно не складывается.

Результат закономерен: в Екатеринбурге настоящую фермерскую продукцию можно купить разве что на ярмарках выходного дня, которые проводятся нерегулярно. Получается, решать задачу с поставками куриц, яиц или ягод от уральского фермера потребитель должен сам. Лучший выход для тех, кто хочет питаться экологичным, чистым, местным, — познакомиться с фермером и лично покупать у него продукты.

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Автор: Татьяна Юстус
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