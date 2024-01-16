Федеральный центр ядерной медицины перестал принимать онкобольных в Свердловской области

Речь идет о исследованиях по программе ОМС. Причина — тариф на услуги, который не покрывает расходы на исследование. Пациентам предлагается обратиться за помощью в те же центры, но в других регионах.

«ПЭТ-Технолоджи» Екатеринбурга приостановил с 9 января необходимые для онкобольных исследования ПЭТ-КТ за счет средств программы обязательного медицинского страхования (ОМС), говорится в сообщении на официальном сайте центра.

Причиной данного решения названо то, что установленный Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области тариф на услуги ПЭТ/КТ в 2024 г. не покрывает расходы на выполнение данного исследования («Тарифное соглашение по обязательному медицинскому страхованию на территории Свердловской области на 2024» от 28.12.2023 г.).

В связи с этим онкобольным из Свердловской области предлагают обращаться в центры «ПЭТ-Технолоджи» в других регионах. Например, в Перми, Самаре, Кирове или Омске.

«ПЭТ-Технолоджи» — федеральная сеть центров по диагностике и лечению онкозаболеваний (всего 36 центров в России). Компания создана в 2011 г. для обеспечения людей медицинской помощью методами ядерной медицины.Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) — метод в ранней диагностике кардиологических, неврологических, онкологических заболеваний. В ходе исследования с помощью ПЭТ-сканера патологические изменения регистрируют на молекулярном уровне, из-за чего заболевания выявляются на начальной стадии.

UPD:

Министерство здравоохранения Свердловской области подписало соглашение с центром «ПЭТ-Технолоджи» в Екатеринбурге о возобновлении исследований, необходимых для онкобольных пациентов, по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили в департаменте информационной политики региона.

Уточняется, что соглашение, по которому утверждаются тарифы на работу «ПЭТ-Технолоджи», было подписано свердловским министром здравоохранения Андреем Карловым 12 января.

«Созданы необходимые условия, чтобы в ближайшее время администрация центра приняла решение о возобновлении его работы», — сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области, пишет «Ъ-Урал».

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