Юбилей Свердловской области: Россель предрек кризис, Куйвашев вручил награды

17 января состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию Свердловской области. Первый губернатор региона не смог на нем присутствовать, но опубликовал пост в своем телеграм-канале.

На торжественном собрании, посвященном 90-летию со дня образования Свердловской области, выступили полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото: телеграм-канал «Свердловский пул»

Глава региона отметил вклад уральцев в его развитие и наградил лауреатов конкурса «Достояние Среднего Урала» в День образования Свердловской области:

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»;

карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината;

волейбольный клуб «Уралочка»;

Алапаевская узкоколейная железная дорога;

Невьянская наклонная башня.

Они были выбраны путем голосования, в котором приняло участие около 40 тысяч уральцев.

Глубоко убежден, что в Свердловской области живут удивительные люди! Люди, которые умеют мечтать и претворять эти мечты в жизнь. Мы гордимся нашими учёными и инженерами, металлургами и машиностроителями, учителями и врачами, спортсменами и деятелями культуры — всеми, кто на протяжении этих десятилетий укрепляет доброе имя и славу Свердловской области. Достижения уральцев ежегодно получают высокую оценку не только на региональном, но и на федеральном уровне», — сказал Евгений Куйвашев (цитата по JustMedia.ru).

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель не смог присутствовать на торжестве из-за простуды. Он опубликовал пост к 90-летию региона в своем телеграм-канале.

Я всегда защищал главное богатство Свердловской области — ее трудолюбивых и честных людей, всегда действовал в их интересах. И тогда, когда началась грабительская приватизация, и тогда, когда остановились предприятия, веками обеспечивавшие становление Российской империи, и все без исключения военные и промышленные победы России, и при создании «Уральской республики», когда политиканы и болтуны с пеной у рта обвиняли меня и наш народ, подавляющим большинством проголосовавший за ее создание, в сепаратизме и предательстве России. И сейчас, после своей отставки, я продолжаю заниматься этим на своем общественном поприще, — написал Эдуард Россель.

Политик отметил, что уверен, что в ближайшие годы российскую экономику ждет потрясение, сравнимое с кризисом 1990-х годов:

Знаю, что журналисты за это зацепятся, но не могу не сказать, что и сейчас, совсем скоро, вновь наступит повторение именно этого витка истории, когда резко сократятся гособоронзаказ и многомиллиардные бюджетные трансферты, когда вновь придется говорить не о росте, а о спасении экономики наших предприятий, обеспечении людей заработной платой и рабочими местами.

Россель подчеркивает, что, находясь в статусе общественного деятеля, президента Международного демидовского фонда, думает, «как привлечь со всего мира в нашу область все инновационные идеи и разработки, которые нужно будет быстро и эффективно по линии конверсии внедрять на предприятиях области, как создать на ее территории музейные и туристические объекты мирового уровня, которые по финансовой выручке могли бы конкурировать с крупнейшими предприятиями, как воспитать молодежь, генетически чувствующую связь со славной историей нашего края, с его выдающимися достижениями, выстраивающую свою жизнь в тесной связи со своей малой родиной».

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