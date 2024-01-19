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В Екатеринбурге запустят производство гидравлики на 200 рабочих мест

В Екатеринбурге запустят производство гидравлики на 200 рабочих мест
Иллюстрация: Департамент информполитики Свердловской области

Проект, который ранее анонсировало предприятие «Пневмостроймашина», получил поддержку Минпромторга РФ. Для его реализации заключили специальный инвестиционный контракт.

#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#НОВОСТИ

Специнвестконтракт (СПИК) с руководством завода «Пневмостроймашина» подписали зампред правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает пресс-служба Минпромторга.

По условиям СПИК, «Пневмостроймашина» должна построить в Екатеринбурге импортозамещающее производство аксиально-поршневых гидромашин и вложить в него около 4,9 млрд руб. Проект позволит создать более 200 новых рабочих мест, а отчисления в бюджет превысят 2 млрд руб.

Со своей стороны органы власти гарантируют инвестору неизменность условий ведения бизнеса, налоговые льготы и упрощенный доступ к госзаказу. В частности в рамках СПИК предприятие может рассчитывать на пониженную ставку налога на прибыль (13,5%) и нулевой налог на имущество.

Ранее DK.RU писал, что «Пневмостроймашина» планировала построить новое производство комплектующих для сельхозтехники на своей площадке по адресу Шефская, 3г.

Здесь мы сможем развивать производство гидромашин с наклонной шайбой (на этой продукции специализировался украинский завод Гидросила, — прим.ред.). В России сейчас с этой номенклатурой проблемы, а у Пневмостроймашины есть изделия, но имеются проблемы с мощностями. В такой продукции заинтересованы лидеры СНГ по производству комбайнов Гомсельмаш и Ростсельмаш, Петербургский тракторный завод, Завод CLAAS. Также планируем обеспечить такими гидромашинами вторичный рынок, — рассказывал в интервью DK.RU гендиректор Максим Богатов.

Действующую площадку предприятия на Сибирском тракте руководство «Пневомстроймашины» собиралось модернизировать, вложив 1 млрд руб. В перспективе здесь планировали оставить производство гидравлики для дорожной техники.

Новую площадку планировали запустить в конце 2023 г. Но, по всей видимости, сроки строительства скорректировали.  

Автор: Елизавета Порошина
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