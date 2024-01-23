ВЭШ запустила бизнес-экскурсии на производственные предприятия Екатеринбурга

Первым партнером проекта стало крупное производственное предприятие FMCG в Екатеринбурге. Мероприятие ориентировано на предпринимателей, руководителей, экспертов по оптимизации производства и HR-специалистов из разных компаний и отраслей.

ООО «Юнилевер Русь» в Екатеринбурге — крупная современная производственно-логистическая площадка, один из четырех филиалов международной компании Юнилевер в России. Завод выпускает косметику российских и международных брендов: «Чистая Линия», «Черный Жемчуг», «Бархатные ручки», «Лесной Бальзам», Dove, Camay, Axe и др.

«Высшая экономическая школа» (ВЭШ) — бизнес-школа из Екатеринбурга, работает с 2004 года. В портфеле школы более 150 образовательных программ разных направлений: менеджмент, финансы, маркетинг, продажи, производство, управление персоналом, бизнес-аналитика, личная эффективность и управленческие навыки. ВЭШ входит в тройку крупнейших бизнес-школ Большого Урала.

В дополнение к классическим инструментам разрабатывают новые. Например, peer-to-peer (обучение «от равного к равному» — наставничество, менторинг, коучинг) дает участникам больше прикладных навыков, развивает коммуникацию, помогает находить новые подходы и идеи. Другой пример неклассического обучения — бенчмаркинговые визиты, посещение компаний для обмена опытом.

Уже несколько лет в бизнес-образовании есть запрос на новые форматы обучения. Классическое образование, где эксперт передает знания слушателям, часто не закрывает полностью потребности участников. У руководителей бывают индивидуальные запросы, для которых нет стандартных программ. А из-за привычки к «быстрому контенту» современным людям все сложнее концентрироваться на учебе в течение долгого времени.

Чтобы закрыть потребности бизнеса в новых способах получения знаний, специалисты Высшей экономической школы разработали такой формат обучения, как экскурсия-семинар. В нем совмещены классический и современный образовательные подходы, а одним из фокусов является посещение действующего производства.

Первым партнером по проекту стал завод ООО «Юнилевер Русь» в Екатеринбурге.

Раньше попасть на такую экскурсию могли только участники программы ВЭШ «Mini-MBA Производственная система предприятия» , где преподают менеджеры ООО «Юнилевер Русь». Теперь на мероприятие может зарегистрироваться любой желающий.

Мероприятие проходит на территории завода «Калина» в Екатеринбурге и длится один день. В первой половине дня участникам проводят экскурсию на производство и в RnD-центр (Research and Development, центр исследования и разработки). А после обеда в семинарском формате эксперты-управленцы рассказывают о своих подходах к производственному бизнесу.

Есть два варианта мероприятий для разных аудиторий: для руководителей производства и HR-специалистов. Они отличаются содержательной частью семинаров. Для производственных руководителей акцент сделан на инструментах оптимизации, а для HR-специалистов — на управлении персоналом в условиях дефицита кадров. Подробнее об экскурсии и каждом семинаре ниже.

Экскурсия на предприятие

В цехах завода участникам показывают, как производят различную косметическую продукцию — шампуни, крема, зубные пасты и другие продукты. Затем проводят по лаборатории качества, цеху фасования, складу. В это время ведущий рассказывает о технологиях производства косметики, а также о том, какие решения используют на предприятии для повышения эффективности и безопасности.

Затем участники отправляются в RnD-центр. Здесь рассказывают как разрабатывают и тестируют косметические продукты, как создают формулы, какую роль играет запах в косметической продукции и как формируются парфюмерные тренды.

Ведущие поставили цель дать участникам «меню» идей, которые помогут продвинуть их компанию к бизнес-результату и сокращению издержек. Вот что говорит Ольга Иноземцева:

Это прекрасная возможность посетить производство мирового уровня, не оформляя визы и не тратясь на командировку за границу. У нас можно увидеть разработку — как в научно-исследовательском центре закладывают в продукт нужные характеристики, а также посмотреть полный цикл производства, от подачи сырья до фасовки готовой продукции.

После экскурсии участников приглашают на семинар.

Семинар с экспертами

Для производственников. Многие заводы внедряют системы оптимизации, самая известная из них — Lean Production или «Бережливое производство». На заводе ООО «Юнилевер Русь» в Екатеринбурге использовали эту систему, но со временем она исчерпала свой потенциал. Поэтому на заводе внедрили более совершенную и современную систему — World Class Manufacturing (WCM) или «Производство мирового уровня», которая охватывает все функции и подразделения предприятия.

Система позволяет снижать затраты и делать результаты бизнеса более надежными, эффективными и легко достижимыми. По опыту ООО «Юнилевер Русь», WCM позволяет экономить в год до 10–15% бюджета компании и добиться высокой вовлеченности персонала. Семинар ведут директор завода Ольга Иноземцева, эксперты и руководители компании.

Для HR-специалистов. В России дефицит производственных кадров. Действующие сотрудники из-за нестабильности легко увольняются, а рекрутеры принимают всех соискателей из-за отсутствия выбора, поэтому качество нового персонала низкое. На семинаре директор Ольга Иноземцева и HR-бизнес-партнер Наталья Бердник рассказывают, как на заводе решают различные hr-задачи: находят подходящих кандидатов в условиях дефицита кадров, быстро обучают их и адаптируют, удерживают действующих сотрудников методами нематериальной мотивации.

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