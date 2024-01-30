Власть озаботилась финансовой грамотностью и инвестиционной активностью граждан России

Apple пополняет федеральный бюджет России, предпринимателей в Свердловской области бесплатно обучат вести бизнес, сим-карты хотят признать платежным средством, а 56% россиян никогда не берут в долг.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в банковской сфере Уральского региона — Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) — представляет дайджест финансовых новостей. Главное за вторую половину января, цифры, законотворчество и инициативы — по одной ссылке.

Корпорация Apple пополнила бюджет России на 1,2 млрд руб.

Apple 19 января 2024 г. полностью выплатила антимонопольный штраф на 1,2 млрд руб. (точная сумма — 1 177 988 700 руб.).

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в июле 2022 г. оштрафовала Apple за то, что компания запрещала разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store и использовать альтернативные способы оплаты. Компании должны были удалять ссылки на свои интернет-ресурсы и изменять функционал своего мобильного приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты, в противном случае приложение не допускалось в App Store.

В октябре 2023 г. Apple разрешила разработчикам использовать сторонние платежные системы для покупок в России через iOS и iPadOS приложения с выплатой комиссии 27%.

Минфин Свердловской области опубликовал «Бюджет для граждан»

Министерства и ведомства, областные и муниципальные учреждения Свердловской области с начала января приступили к исполнению бюджета текущего года. Напомним, в декабре 2023 г. был принят бюджет региона на 2024 г., где доход казны региона составляет 420,1 млрд. руб., объем расходов 438,4 млрд. руб.

Предприняты все необходимые процедуры, чтобы те, кто работает с бюджетными средствами, смогли в установленные сроки приступить к выполнению своих обязательств, — отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Для повышения открытости бюджетного процесса специалистами Минфина подготовлена доступная информация о бюджете текущего года. Брошюра «Бюджет для граждан дает наглядное и понятное представление о бюджете Свердловской области на 2024 г., а также представляет сведения о крупнейших налогоплательщиках, реализации национальных проектов и государственных программ, межбюджетных отношениях и финансировании социально значимых инфраструктурных объектов региона.

Владимир Путин поручил привлечь граждан в программу долгосрочных сбережений

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России принять меры для привлечения граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами.

Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами, — говорится в перечне поручений по итогам 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что необходимый объем вложений граждан должен составлять не менее 250 млрд руб. в 2024 г. и «не менее 1% валового внутреннего продукта в 2026 г.».

Власти рассчитывают привлечь эти средства в проекты с большим сроком окупаемости: в строительство инфраструктуры, логистических коридоров, терминалов и другие.

Минфин и Банк России разработают индекс развития финансовой культуры населения

Индекс станет одним из индикаторов реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 г..

«Пилотный» замер индекса планируют провести в первом полугодии 2024 г. В нем будут учитываться умение граждан управлять личными финансами, осознанность в принятии финансовых решений и сопутствующих рисков, а также проактивная позиция в отношении своего финансового поведения. Индекс также будет учитывать уровень закредитованности населения, участие граждан в приобретении страховых продуктов и в формировании долгосрочных сбережений.

В рамках мониторинга реализации Стратегии-2030 также будут анализироваться и другие индикаторы: индекс уровня финансовой грамотности россиян, уровень внедрения финграмотности в образовательную систему субъектов РФ и уровень инфраструктурного развития регионов, способствующего повышению финансовой грамотности.

Умение обращаться с личными финансами — это навык, который не приходит сам собой, ему можно и нужно учиться. Однако иногда трудно разобраться с огромным количеством информации о деньгах самостоятельно. Поэтому Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для всех желающих бесплатную онлайн-программу: «Кошелек и жизнь: курс об управлении личными финансами». Она проста для понимания, в ней не используются сложные термины и приводится множество примеров из повседневной жизни.

Пользователям доступны шесть модулей, где эксперты банка рассказывают о том, как считать деньги и вести бюджет, ставить финансовые цели и добиваться их, использовать финансовые инструменты, уберечься от мошенников, обучить ребенка разумно распоряжаться деньгами. Отдельный блок будет полезен родителям, которые хотят научить детей обращаться с деньгами. И, конечно, помимо базовых тем участники курса узнают о том, как получить льготы, субсидии и налоговые вычеты.

Курс состоит из коротких уроков, которые можно пройти по дороге на работу или дома перед сном. Каждый может начать с той темы, которая ему наиболее интересна. Такой курс пригодится тем, кто хочет накопить на мечту, перестать экономить и понять, где брать деньги. Зарегистрироваться, выбрать интересующую тему и начать обучение можно на сайте.

Сим-карты в России могут приравнять к средствам платежа

В России в рамках весенней сессии Государственной Думы РФ могут законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа.

Инициатива направлена на борьбу с телефонным мошенничеством. Соответствующий законопроект к внесению в Госдуму готовит совет по развитию цифровой экономики при Совфеде. Об этом «Коммерсанту» сообщил зампред совета Артем Шейкин.

При совершении мошенничеств принятие средств от потерпевших происходит на абонентские номера сотовых операторов, в дальнейшем злоумышленники переводят деньги на банковские счета, цифровые или криптокошельки. При выявлении данных о владельцах номеров выясняется, что этих лиц и мест их регистрации не существует, — пояснил сенатор.

Шейкин считает, это связано с нарушением операторами законодательства при продаже сим-карт. Сенатор предлагает расценивать действия лиц, причастных к обороту нелегальных сим-карт, по статье 187 Уголовного кодекса РФ — «Неправомерный оборот средств платежей».

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) напоминает, что мошенники знают про искусственный интеллект и используют его в своих целях. Для начала они взламывают аккаунт пользователя в мессенджерах или в соцсетях, находят его аудиосообщения и с помощью ИИ генерируют новые. Затем пишут сообщения всем контактам пользователя с просьбой перевести деньги, присылают аудиосообщение со знакомым голосом и изображение банковской карты, где указаны известное вам имя и фамилия. Если вам поступает просьба о финансовой помощи, не спешите делать перевод. Убедитесь, что сообщения получены именно от владельца аккаунта, например, перезвоните ему или попросите записать видеоподтверждение.

Кредиторов обязали озвучивать полную стоимость займа

С 21 января 2024 г. поправки к законам «О потребительском кредите» и «О рекламе» обязали банки и микрофинансовые организации включать в расчет полной стоимости кредита не только сумму основного долга и процентов, но и все расходы, которые фактически будет нести заемщик.

Осенью 2023 г. Банк России отмечал рост числа жалоб граждан на навязывание дополнительных услуг при получении кредита и невозможность вернуть за них деньги. По данным регулятора на конец сентября, такие жалобы составили 60% от поступивших обращений.

Вступившие в силу поправки также продлевают для заемщиков «период охлаждения» — время, в течение которого клиент вправе отказаться от навязанных ему услуг, работ и товаров. Он составит 30 дней вместо 14, и кредитор должен будет всегда уведомлять заемщиков о времени его завершения в личном кабинете, sms, push-уведомлении или иным электронным способом, сделав клиентский путь отказа максимально простым.

ЦБ РФ надеется новым законом перекроить механику выдач кредитов и займов, чтобы избавить заемщиков от недостоверной рекламы и навязанных платежей.

В России уменьшилось количество россиян, готовых взять деньги в долг

По результатам мониторингового опроса ВЦИОМ, доля граждан, занимающих денежные средства у банка или знакомых, сократилась с 62% в 2004 г. до 44% в 2024 г., большая часть россиян предпочитает жить по средствам. При этом каждый восьмой редко одалживает деньги, хотя в 2004 г. к таковым себя относил каждый второй.

На сегодняшний день заядлыми заемщиками (берут в долг очень и довольно часто) себя называют 13% (2004 г. — 14%, 2009 г. — 14%), или каждый восьмой, периодическими («редко, но иногда бывает») — 31%, тогда как еще в 2004 г. к последним можно было отнести каждого второго россиянина — 48%.

Более половины россиян признались, что практически никогда не берут денег в долг (56%, +20 п.п. с 2004 г.). Чаще других займов избегают молодые люди 18-24 лет (62%) и представители старшего поколения 60+ (67%). Также практически никогда не занимают деньги граждане, довольные своим достатком (66%), и жители столиц (64%).

Самыми активными заемщиками являются люди в возрасте 25–59 лет (25–34 лет — 54%, 35–44 лет — 50%, 45–59 лет — 46%). В основном это категории с плохим и очень плохим материальным положением (53%), а также те, кто живет в селах (51%). Основным кредитором для большинства респондентов остается близкое окружение (55%, 2004 г. — 61%). Каждый третий опрошенный согласен обратиться в банк (34%), при этом в 2004 г. таких людей было 18%.

Максимальная сумма, которую россияне считают возможной взять в долг, в среднем составляет немногим больше полумиллиона — 579,27 тыс. руб. (на основе ответов 74%), 20 лет назад запросы были скромнее — 42,3 тыс. руб.

Доля допускающих исключительно беспроцентный кредит за рассматриваемый период сократилась втрое, с 57% до 19%. В наши дни более четверти опрошенных считают приемлемой ставку по займу до 10% (29%), каждый пятый — в пределах 10-30% (22%, +17 п.п. с 2004 г.).

В 2024 г. свердловским предпринимателями доступно бесплатное обучение

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) сформировал программу обучения на год, участниками которой станут порядка 5,4 тыс. свердловчан. Участники смогут усилить знания в продвижении, продажах, цифровых инструментах, ораторском мастерстве, анализе бизнес-процессов и получить новые прикладные навыки.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Свердловской области работают разные меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. В 2023 г. больше пяти тысяч человек прошли образовательные курсы и обучающие программы Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Например, около 900 человек из 44 муниципалитетов обучились по программе для начинающих предпринимателей «Стартуй уверенно». В этом году мы не снижаем планку», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Цифровые продажи, брендинг, малобюджетный маркетинг, эффективные переговоры — этому и другим актуальным для бизнеса направлениям бесплатно обучат свердловских предпринимателей и самозанятых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2024 г.

За год планируется обучить 4,3 тыс. начинающих и действующих предпринимателей, а также 1100 самозанятых региона. За стартом набора нужно следить на сайте и в социальных сетях СОФПП.

Для развития бизнеса Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает предпринимателям открыть расчетный счет и получить 11 тыс. руб.

Осенью банк запустил акцию «5 000 рублей на развитие бизнеса», которая нашла большой отклик у действующих предпринимателей, так как предложение было одним из самых привлекательных на рынке. В этом году вместе с Яндекс Директом мы увеличиваем вознаграждение бизнесу более чем в два раза — до 11 000 рублей, — отметил глава департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.

Предприниматели получат от УБРиР выплату в размере 5000 руб., которые можно потратить на любые бизнес-цели, а Яндекс отправит участникам акции промокод на 6 000 бонусных рублей на запуск первой рекламной кампании в Директе. Счет клиенту банк открывает в рамках пакета услуг «Бизнес-класс» или «Премиум-класс», в которые включены: бесплатные платежи контрагентам, переводы на физлиц до 1 млн руб., бизнес-карты с кешбэком до 25%, дополнительные сервисы и бонусы от партнеров.

Акция действует с 9 января по 29 февраля 2024 г. во всех городах присутствия ПАО КБ «УБРиР».

Дональд Трамп выступил против цифрового доллара

Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп выступил против введения в оборот в стране цифрового доллара, передает Bloomberg.

В 2022 г. Белый дом отмечал, что поощряет исследования Федеральной резервной системы (ФРС) в данной области. В 2023 г. ФРС указывала, что изучает вопрос, вводить или не вводить в оборот цифровую валюту центрального банка (central bank digital currency, CBDC) и подчеркивала, что цифровой доллар не заменит наличные деньги и послужит расширению платежных возможностей.

Трамп в январе 2024 г. в рамках предвыборного выступления в Нью-Гэмпшире предупредил, что введение цифрового доллара даст правительству «абсолютный контроль» над деньгами американцев.

Как ваш президент я никогда не допущу создания цифровой валюты центрального банка. Такая валюта даст федеральному правительству — нашему федеральному правительству — абсолютный контроль над вашими деньгами. Они смогут забрать ваши деньги, а вы даже не заметите, что они пропали, — сказал он.

Как отмечает агентство, противники цифрового доллара при его внедрении в экономику опасаются появления у правительства возможности отслеживать покупки и блокировать товары. Сторонники указывают на плюсы в виде ускорения цифровых транзакций и упрощение выявления мошенничества и отмывания денег.

В июле 2023 г. в России цифровой рубль официально стал третьей формой национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. В рамках тестирования за период август-декабрь 2023 г. цифрового рубля было проведено почти 14 тыс. операций на сумму 919 тыс. руб. в 11 российских городах. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что в 2024 г. все россияне получат возможность опробовать цифровой кошелек для оплаты цифровыми рублями.

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