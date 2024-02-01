Как сделать мечту о ребенке реальностью?

Врач-репродуктолог «УГМК-Здоровье» — о том, от каких вредных привычек придется отказаться, какие чекапы пройти и что делать, если решили стать родителями после 40 лет.

О демографическом кризисе в России сегодня говорят особенно активно. Среди его причин — увеличение возраста людей, которые решают стать родителями. Образ жизни горожан меняется: если раньше пары задумывались о рождении ребенка по окончании техникума или вуза, то сегодня многие берут паузу, чтобы «встать на ноги». А с возрастом шансы на успешную беременность снижаются.

Как правильно подготовиться к важному событию в жизни, рассказала врач-репродуктолог и врач ультразвуковой диагностики клиники «УГМК-Здоровье» Яна Скоробогатова.

О факторах риска

— Проблема бесплодия год от года становится все более острой. К сожалению, число пар, которым не удается получить желанную беременность самостоятельно, растет. Сегодня многие откладывают вопрос рождения детей, ждут более подходящего времени. И это понятно — мы все чаще стремимся получить хорошее образование, найти высокооплачиваемую работу, купить квартиру, чтобы в будущем дать своим детям все самое лучшее.

С возрастом успешная беременность становится приоритетной задачей.

Во-первых, снижается овариальный резерв. В течение жизни запасы половых клеток уменьшаются, а с определенного возраста и качество ооцитов становится хуже — все большее количество этих клеток несут генетически неполноценный материал.

Во-вторых, у будущих родителей появляются определенные проблемы со здоровьем — так, на репродуктивный потенциал могут повлиять перенесенные ранее инфекции, заболевания, операции, прием различных препаратов.

В-третьих, имеет значение образ жизни — причем касается это и мужчин, и женщин. Любые вредные привычки негативно сказываются на организме в целом и на фертильности пары в частности. Преградой на пути к беременности могут стать избыточный вес и хронический стресс. Поэтому будущим родителям стоит заблаговременно привести себя «в форму».

Существует большое количество чекапов, которые помогут оценить состояние здоровья будущих мамы и папы. Условно их можно разделить на две группы. Есть анализы, которые оценивают общее состояние, позволяют исключить обострение хронических заболеваний — их можно обсудить с терапевтом. А есть специализированные анализы, направленные на выявление проблем именно в репродуктивной сфере. Сегодня в тренде — не решение, а предвосхищение проблем, поэтому регулярное посещение гинеколога вполне позволяет держать руку на пульсе.

Когда нужна помощь репродуктолога?

— Считается, что здоровым парам в возрасте до 35 лет для зачатия ребенка естественным путем нужен год. Если предпринимались активные попытки, но по истечении этого срока беременность так и не наступила — необходимо обратиться к репродуктологу.

Во время приема мы соберем анамнез пары, спланируем обследование, оценим его результаты. Например, мужчине может быть назначена спермограмма, а женщине — исследование овуляции или проходимости маточных труб.

Дальше мы предложим оптимальные пути решения. Иногда нам удается выявить проблему, устранить ее и добиться наступления беременности естественным путем. А иногда причина бесплодия так и остается невыясненной, и мы принимаем решение применить вспомогательные репродуктивные технологии. В нашем арсенале все возможности эмбриологии, а наши андрологи решают проблемы мужчин, которые раньше не давали шанса иметь собственных детей.

Женщинам старше 35-40 лет, у которых возникло желание стать мамами, мы также рекомендуем посетить репродуктолога. Я уже говорила о том, что с возрастом овариальный резерв снижается, и в нашем организме происходит естественный отбор — до 35 лет используются самые лучшие клетки, а в более позднем возрасте остаются те яйцеклетки, которые ранее этот отбор не прошли. Вместе с будущими родителями мы обсуждаем их возможности и определяем, потребуется ли применение вспомогательных репродуктивных технологий.

Современные репродуктивные технологии могут прийти на помощь даже в случаях, когда у одного из супругов выявили онкологическое заболевание. Зачастую такие пациенты проходят через химио- или лучевую терапию, после чего имеют проблемы с фертильностью. Поэтому мужчины и женщины, оказавшиеся в такой ситуации, тоже могут обратиться к репродуктологу, чтобы криоконсервировать эякулят, ооциты или ткань яичников — этот материал можно использовать в будущем.

Самой популярной репродуктивной технологией считается ЭКО. За последние годы доверие к ней выросло, а в клиниках накопился внушительный опыт проведения этой программы. Так, например, в клинике «УГМК-Здоровье» в 2022 г. было проведено более 800 ЭКО, а за 2023 г. — уже более тысячи.

Парам, которые решились на участие в этой программе, я бы посоветовала разобраться со всеми страхами и опасениями на этапе планирования. Переживать — это нормально, но помните, что вы не одни. Не стоит переносить на себя чужой опыт и чужие неудачи, искать лишний раз информацию в интернете. Помните, что вы реализуете свою мечту. И даже если этот путь не будет прямым, нужно продолжать двигаться к цели, несмотря на возможные трудности. Мы готовы пройти этот путь вместе с вами. Ведь в конце вас ждет бесценный приз — возможность дать кому-то жизнь и обрести смысл своей.

Клиника «УГМК-Здоровье»,

г. Екатеринбург

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