Каким был уходящий год на рынке недвижимости и девелопмента

Рынок недвижимости в 2023 г. переживал и охлаждение, и пики спроса, и некоторую напряженность. Однако застройщики региона смогли успешно выйти в итоге на рекордные объемы ввода жилья.

Что повлияло на рынок новостроек и какие прогнозы дает отрасль, DK.RU обсудил с Алексеем Белоусовым, учредителем и генеральным директором екатеринбургского девелопера «Эфес».

Как жил девелопмент в 2023 году?

Как отмечает эксперт, одним из важных событий на рынке недвижимости было повышение ключевой ставки ЦБ, которое спровоцировало скачок спроса на недвижимость во второй половине года. Этому поспособствовало и ужесточение требований по первоначальному взносу. Сейчас банки предлагают кредиты по льготным программам при условии наличия 30% собственных средств. Хотя ЦБ указал, что повышение ставки будет длительным, рынок надеется на смягчение условий к концу 2024 г. при благоприятных экономических условиях. Кроме того, ожидается, что к середине лета часть льготных ипотечных программ перейдет в разряд адресных.

Главным драйвером продаж, как и ранее, остается ипотека. Доля таких продаж составляет более 80% от всех проводимых сделок. Поэтому все изменения, случившиеся в этом секторе в 2023 г. оказали непосредственное влияние на отношения девелопмента с покупателем, — подчеркнул Алексей Белоусов.

К концу года рынок первичного жилья всколыхнуло объявление ряда банков о введении комиссии для застройщиков в рамках льготных ипотечных программ. И для девелопмента этот вопрос стал достаточно острым, ведь подобные расходы ранее не учитывались ни в себестоимости, ни в финансовой модели проекта. Для многих застройщиков это означает неминуемое увеличение стоимости квартиры — на 5-8%.

А что с ценами?

Несмотря на некоторое охлаждение рынка, спрос на первичку все же остается: большинство горожан хотят жить в новостройке, переезжать из маленьких квартир в более просторные.

Сейчас сложно делать прогнозы. Корректировка цен возможна, но ожидать резкого падения не стоит. Строительные материалы и оборудование только подорожали, это тоже нужно учитывать, — отмечает директор «Эфеса».

Однако отрасль в целом смотрит на будущее оптимистично. Все изменения воспринимались рынком в 2023 г. не настолько болезненно, как раньше. А застройщики не питали больших иллюзий и сразу находили решения в новых условиях.

Эксперт отмечает, что в случае сокращения спроса девелоперы будут вынуждены приостановить запуск новых проектов либо сократить расходы за счет использования более дешевых материалов.

В первую очередь это повлияет на покупателей больших квартир. Как правило, это семьи с детьми. Им придется переоценить свои возможности по ипотеке, дольше копить на первоначальный взнос, — считает Алексей Белоусов.

Каким был год для «Эфеса»?

— Главная цель «Эфеса» на 2024 год — реализация новых запланированных объектов, их адаптация к реалиям рынка и запросам потребителя. В прошлом году сдали в эксплуатацию два дома жилой площадью почти 40 тыс. кв. м — восьмую очередь ЖК «Уральский» в Пионерском микрорайоне и вторую очередь ЖК «Исетский» на Уктусе. Успешно продолжаются работы по строительству ЖК «Цветочный» на Эльмаше, пятой очереди ЖК «7 Ключей» в одноименном районе, шестой и седьмой очередей ЖК «Уральский». В ближайшей перспективе — запуск трех новых крупных жилых проектов, — поделился директор «Эфеса».

Кроме того, компания продолжит развитие внутренних и внешних цифровых сервисов, один из которых презентовали осенью прошлого года — «Биржа подряда». Это мультифункциональная тендерная площадка для всех участников строительного рынка. Она была создана, чтобы сделать процессы в строительной сфере более эффективными и прозрачными. Площадка ускорит процедуру взаимодействия между заказчиками и подрядчиками, объединит отраслевых представителей всех этапов — от проектирования до эксплуатации, а также сократит финансовые издержки каждого участника.

Несмотря на некоторую долю напряженности на рынке, мы надеемся, что наш регион сохранит показатели ввода жилья, а мы сможем достичь всех поставленных целей по текущим и новым проектам, — резюмировал Алексей Белоусов.